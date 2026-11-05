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HENSOLDT 9-Monatszahlen: Rekordaufträge, steigende Margen – jetzt muss das Schlussquartal liefern

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 09:13 11 Min.

HENSOLDT steigert Ergebnis und Prognose, doch das Schlussquartal entscheidet über die Erfüllung der ambitionierten Jahresziele.

Bild: Image by Dmitry_Bukhantsov from Pixabay

Volle Auftragsbücher sind das eine, profitables Wachstum ist das andere. HENSOLDT liefert inzwischen beides: Der Spezialist für Verteidigungselektronik steigert seinen Umsatz nach neun Monaten um mehr als ein Fünftel, während das bereinigte operative Ergebnis noch deutlich schneller wächst. Für die HENSOLDT-Aktie (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker: HAG) schafft das eine starke operative Grundlage. Doch hinter den Rekordmeldungen steht eine anspruchsvolle Aufgabe: Im Schlussquartal muss der Konzern einen erheblichen Teil seines Jahresumsatzes, seiner Erträge und seiner Mittelzuflüsse realisieren. Die am 5. November veröffentlichten Neunmonatszahlen zeigen ein Unternehmen, das von höheren Verteidigungsinvestitionen profitiert und zusätzliche Kapazitäten zunehmend in Auslieferungen übersetzt. Der Auftragsbestand übersteigt erstmals in den vorliegenden Zahlen die Marke von zehn Milliarden Euro. Gleichzeitig hebt HENSOLDT die Umsatzprognose an und erwartet bei Marge und Book-to-Bill das obere Ende der bisherigen Bandbreiten. Die entscheidende Anlegerfrage lautet deshalb: Wie viel von dieser operativen Dynamik lässt sich nachhaltig in Gewinne und freien Cashflow umwandeln? Aktie bei 81,44 Euro: Der Rückgang kam vor dem Bericht Der angegebene Xetra-Vortagesschluss vom 4. November liegt bei 81,44 Euro, festgestellt um 17:35 Uhr. Das entspricht einem Rückgang um 1,38 Euro beziehungsweise 1,67 Prozent. Dieser Kursverlust liegt zeitlich vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen vom 5. November und ist daher keine Reaktion auf den heute vorgelegten Bericht. Aus dem Kurs allein lässt sich außerdem nicht ableiten, ob die Aktie günstig oder teuer ist. Für eine belastbare Bewertung über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis fehlen in der vorliegenden Meldung unter anderem die dafür benötigten Ergebnisangaben je Aktie. Ein stark wachsendes EBITDA ersetzt diese Kennzahl nicht. Fest steht allerdings: Die neuen Zahlen verbessern die operative Ausgangsbasis. Ob daraus weitere Kursgewinne entstehen, hängt auch davon ab, welche Erwartungen der Markt bereits eingepreist hat. Selbst ein Unternehmen mit vollen Auftragsbüchern kann an der Börse unter Druck geraten, wenn Wachstum, Margen oder Mittelzuflüsse hinter den Erwartungen zurückbleiben. Auftragsbestand von 10,37 Milliarden Euro: Eine starke Ausgangslage Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 76,7 Prozent auf 3,564 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 2,017 Milliarden Euro gewesen. Zu den wichtigsten Beiträgen zählten das Eurofighter-Programm sowie Aufträge für den Radschützenpanzer Schakal und den Schützenpanzer Puma. Der Auftragsbestand erhöhte sich von 7,096 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 10,367 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von rund 46 Prozent. Gemessen am neuen Jahresumsatzziel von rund 2,8 Milliarden Euro ist das rechnerisch etwa das 3,7-Fache eines Jahresumsatzes. Diese Relation verdeutlicht die Größenordnung des vorhandenen Geschäfts. Sie darf allerdings nicht als feste Umsatzreichweite missverstanden werden: Die Aufträge verteilen sich über unterschiedliche Projektlaufzeiten, und ihre Umsetzung hängt von Lieferplänen, Produktionskapazitäten und Abnahmen ab. Das Book-to-Bill-Verhältnis erreichte nach neun Monaten 1,9 nach 1,3 im Vorjahr. HENSOLDT gewann damit fast doppelt so viel neues Auftragsvolumen hinzu, wie es im selben Zeitraum als Umsatz realisierte. Für die weitere Geschäftsentwicklung ist das ein starkes Signal. Zugleich wächst die Verantwortung, den hohen Bestand termingerecht und wirtschaftlich abzuarbeiten. Wachstum wird sichtbar – auch jenseits der Auftragsmeldungen Der Konzernumsatz erhöhte sich um 21,3 Prozent auf 1,863 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,536 Milliarden Euro gewesen. Besonders wichtig: Auch das Kerngeschäft ohne Pass-Through-Umsätze legte mit 17,7 Prozent deutlich zu. Die Expansion beruht somit nicht allein auf weitergereichten Umsatzbestandteilen. Vor allem die Luftverteidigung entwickelte sich dynamisch. Hinzu kam ein deutlich wachsendes Servicegeschäft. Für Anleger ist diese Kombination interessant, weil neben der Auslieferung neuer Systeme auch die Betreuung vorhandener Produkte zum Wachstum beiträgt. CEO Oliver Dörre beschreibt den Fortschritt bei der Umsetzung mit einem klaren Satz: "Wir fertigen und liefern deutlich mehr." Damit adressiert er einen entscheidenden Punkt. Zusätzliche Verteidigungsbudgets schaffen zunächst Nachfrage. Wirtschaftlich relevant wird diese für HENSOLDT erst dann, wenn daraus konkrete Aufträge, Auslieferungen und Ergebnisbeiträge entstehen. Die Neunmonatszahlen zeigen, dass dieser Übergang vorankommt. Trotzdem bleibt der Kapazitätsausbau eine anspruchsvolle Aufgabe. Produktionsmittel, Technologie und Personal müssen mit dem Auftragsvolumen Schritt halten. Verzögerungen können die Umsatzrealisierung verschieben, während Kosten bereits anfallen. Ergebnis wächst schneller als Umsatz: Die Qualität verbessert sich Das bereinigte EBITDA stieg um 33,0 Prozent auf 281 Millionen Euro. Damit übertraf das Ergebniswachstum den Umsatzanstieg deutlich. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 13,7 auf 15,1 Prozent. Noch stärker fiel der Zuwachs beim bereinigten EBIT aus: Es erhöhte sich um 45,4 Prozent auf 177 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg von 7,9 auf 9,5 Prozent. Dass auch diese Ergebnisgröße deutlich zulegt, ist positiv, weil sie im Gegensatz zum EBITDA Abschreibungen berücksichtigt. HENSOLDT führt die Entwicklung vor allem auf höhere Volumina im Kerngeschäft, Skaleneffekte und diszipliniertes Kostenmanagement zurück. Vereinfacht bedeutet das: Ein größeres Geschäftsvolumen verteilt bestimmte Kosten auf mehr Umsatz und verbessert damit die Ertragskraft. CFO Christian Ladurner bringt den Anspruch so auf den Punkt: "Für uns zählt Wachstum, das sich im Ergebnis niederschlägt." Nach neun Monaten sprechen die Zahlen dafür, dass der Konzern diesem Ziel näherkommt. Besonders auffällig ist die bereinigte EBITDA-Marge im dritten Quartal. Sie erreichte 20,6 Prozent nach 17,6 Prozent im Vorjahresquartal. Das dokumentiert eine klare Verbesserung. Dennoch bleiben EBITDA und EBIT hier bereinigte Kennzahlen. Sie sind weder mit dem Nettogewinn noch mit dem tatsächlich verfügbaren Zahlungsmittelüberschuss gleichzusetzen. Sensors: Das große Standbein wächst weiter Im Segment Sensors erhöhte sich der Auftragseingang um 54,5 Prozent auf 2,631 Milliarden Euro. Zu den Treibern gehörten das Eurofighter-Programm, Prototypen des Electronic-Attack-Systems Knifefish sowie weitere Bestellungen für TRML-4D-Radare. Der Auftragsbestand erreichte rund 7,4 Milliarden Euro, das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,7. Damit bleibt Sensors das größere der beiden Segmente und eine zentrale Grundlage des Konzernwachstums. Die Umsatzerlöse stiegen um 15,5 Prozent auf 1,522 Milliarden Euro. Höhere Auslieferungen von Luftverteidigungssystemen, insbesondere TRML-4D-Radaren, und ein kräftig wachsendes Servicegeschäft trugen dazu bei. Ohne Pass-Through-Umsätze betrug das Wachstum 10,9 Prozent. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 18,5 Prozent auf 236 Millionen Euro. Die Marge stieg leicht von 15,1 auf 15,5 Prozent. Das ist eine solide Entwicklung, allerdings kein vergleichbarer Margensprung wie im kleineren Optronics-Geschäft. Höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung wirkten der Margenverbesserung unter anderem entgegen. Für Aktionäre ergibt sich daraus ein nachvollziehbarer Zielkonflikt: Investitionen in neue Fähigkeiten stützen die künftige Wettbewerbsposition, können die kurzfristige Ergebnisentwicklung aber bremsen. Optronics: Der kleinere Bereich sorgt für die größte Dynamik Besonders stark entwickelte sich Optronics. Der Auftragseingang sprang um 252,7 Prozent auf 1,157 Milliarden Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis erreichte 3,3, der Auftragsbestand rund 3,2 Milliarden Euro. Wesentliche Beiträge kamen von Großaufträgen für Kommandanten- und Richtschützenvisiere sowie Selbstschutzsysteme für Schakal und Puma. Die Zahlen zeigen, wie stark einzelne größere Beschaffungsvorhaben die Entwicklung beeinflussen können. Der Umsatz stieg um 52,4 Prozent auf 354 Millionen Euro. Alle Geschäftsbereiche verzeichneten zweistellige Zuwächse. Zu den wichtigen Beiträgen gehörten Customer Support, Reconnaissance Systems und Ground Based Systems sowie das Programm Luchs 2. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich von 12 auf 45 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 5,1 auf 12,6 Prozent und damit um 7,5 Prozentpunkte. Hier wird der Effekt höherer Volumina besonders deutlich. Für die Aktie liegt darin eine zusätzliche Chance: Optronics gewinnt nicht nur an Größe, sondern trägt auch mit erheblich verbesserter Profitabilität zum Konzern bei. Allerdings ist das außergewöhnliche Wachstum nicht automatisch fortschreibbar. Großaufträge fallen unregelmäßig an, und die niedrige Vorjahresbasis verstärkt die prozentualen Steigerungen. Bei der Einordnung der Segmentzahlen ist außerdem zu beachten, dass ihre Summe aufgrund von Eliminierungen und weiteren Überleitungspositionen vom Konzernwert abweicht. Neue Prognose: Eine Anhebung mit klaren Grenzen Für das Gesamtjahr erwartet HENSOLDT nun rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz statt bislang rund 2,75 Milliarden Euro. Die Erhöhung beträgt 50 Millionen Euro beziehungsweise etwa 1,8 Prozent. Das ist ein positives Signal, aber keine grundlegende Neudimensionierung des Jahresziels. Die bereinigte EBITDA-Marge soll nun rund 19,0 Prozent erreichen. Zuvor hatte die Bandbreite bei 18,5 bis 19,0 Prozent gelegen. HENSOLDT legt sich damit auf das bisherige obere Ende fest. Aus Umsatz- und Margenprognose ergibt sich rechnerisch ein bereinigtes Jahres-EBITDA von ungefähr 532 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um eine Ableitung aus den gerundeten Unternehmenszielen, nicht um eine separat genannte exakte Ergebnisprognose. Nach den bereits erzielten 281 Millionen Euro wären im vierten Quartal somit noch rund 251 Millionen Euro erforderlich. Beim Umsatz verbleiben rechnerisch etwa 937 Millionen Euro bis zum Jahresziel. Zusammengenommen entspricht dies einer impliziten bereinigten EBITDA-Marge von rund 26,8 Prozent im Schlussquartal. Die Rechnung verdeutlicht, wie wichtig die letzten drei Monate werden. HENSOLDT verweist ausdrücklich darauf, dass sich Auslieferungen und Abnahmen im vierten Quartal konzentrieren und die Jahresmarge deshalb üblicherweise deutlich über dem Neunmonatswert liegt. Trotz dieser Saisonalität bleibt die Zielerreichung anspruchsvoll: Knapp die Hälfte des rechnerisch erwarteten Jahres-EBITDA muss noch im Schlussquartal erwirtschaftet werden. PEGASUS: Zusätzliche Chance, aber noch kein sicherer Auftrag Beim Book-to-Bill-Verhältnis erwartet HENSOLDT nun das obere Ende der bisherigen Jahresspanne von rund 1,5 bis 2,0. Das soll auch dann gelten, wenn die Beauftragung von PEGASUS erst Anfang 2027 erfolgt. Kommt der Auftrag noch 2026, stellt der Konzern ein Book-to-Bill-Verhältnis von rund 2,3 in Aussicht. Damit wäre eine zusätzliche Steigerung des Auftragseingangs möglich. Der Zeitpunkt bleibt jedoch offen, weshalb dieser Beitrag nicht als bereits gesichert behandelt werden sollte. Auch ohne PEGASUS setzt die Prognose weitere wesentliche Bestellungen im vierten Quartal voraus. HENSOLDT nennt unter anderem elektronische Kampfführung, den Marine- und Landbereich sowie das Eurofighter-Programm. Für Anleger ist dabei die Unterscheidung zwischen Auftragseingang und Umsatz entscheidend. Eine Bestellung kann den Auftragsbestand unmittelbar erhöhen, während Umsatz und Ergebnis erst mit der späteren Umsetzung entstehen. Ein hoher Auftragseingang verbessert die Perspektive, ersetzt aber keine termingerechte Lieferung. Cashflow: Der wichtigste Härtetest steht noch bevor Der bereinigte Free Cashflow verbesserte sich nach neun Monaten von minus 119 auf minus 104 Millionen Euro. Höhere Anzahlungen kompensierten deutlich gestiegene Investitionen in Technologie und Kapazitäten. Im dritten Quartal fiel der bereinigte Free Cashflow mit 32 Millionen Euro bereits positiv aus. Dennoch ist der negative Neunmonatswert ein wichtiger Prüfpunkt. Wachstum bindet zunächst Mittel, während Zahlungen von Projektfortschritten und vertraglichen Meilensteinen abhängen. Laut HENSOLDT konzentrieren sich diese überwiegend auf das vierte Quartal. Für das Gesamtjahr hält das Unternehmen an einer Cash Conversion von rund 50 Prozent des bereinigten EBITDA fest. Auf Grundlage des rechnerischen Jahres-EBITDA von etwa 532 Millionen Euro entspräche das ungefähr 266 Millionen Euro bereinigtem Free Cashflow. Ausgehend von minus 104 Millionen Euro nach neun Monaten wären dafür im Schlussquartal rechnerisch rund 370 Millionen Euro notwendig. Auch diese Ableitung basiert auf gerundeten Zielgrößen. Sie macht jedoch deutlich, wie stark die Jahresrechnung von einem erfolgreichen Abschluss der Projekte und dem Eingang der entsprechenden Zahlungen abhängt. Das Ziel für den Netto-Verschuldungsgrad bleibt bei rund 1,5. Ebenso unverändert ist die angestrebte Ausschüttung von 30 bis 40 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses. Eine konkrete Dividende je Aktie lässt sich daraus ohne die entsprechende Ergebnisbasis noch nicht berechnen. Vom Sensorspezialisten zum Systemanbieter: Chance und Umsetzungsrisiko Oliver Dörre will HENSOLDT aus seiner Stärke als Sensorspezialist heraus zum "Neo-Systemhaus" weiterentwickeln. Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel von Sensoren, Plattformen und Software sowie deren Anpassung an neue Bedrohungen. Darin liegt eine strategische Chance: Wer nicht nur einzelne Komponenten liefert, sondern zu deren Vernetzung und Integration beiträgt, kann seine Bedeutung für Kunden erhöhen. Ob daraus dauerhaft höhere Margen oder zusätzliche Aufträge entstehen, muss sich allerdings erst in den Geschäftszahlen zeigen. Gleichzeitig nimmt die Komplexität zu. Größere technische Verantwortung, anspruchsvolle Entwicklungsprogramme und die Zusammenarbeit mit Partnern verlangen zuverlässige Umsetzung. Hinzu kommen die Abhängigkeit von staatlichen Beschaffungsentscheidungen und mögliche Verschiebungen bei Budgets, Verträgen oder Abnahmen. Die strukturelle Nachfrage ist deshalb ein starkes Fundament, aber keine Absicherung gegen operative Rückschläge. Auch bei gut gefüllten Auftragsbüchern können Kostensteigerungen, Lieferengpässe oder Projektverzögerungen die Profitabilität belasten. Fazit: Operativ überzeugend, mit einem entscheidenden Schlussquartal HENSOLDT präsentiert starke Neunmonatszahlen: Der Auftragseingang wächst kräftig, der Bestand erreicht einen Rekord und das bereinigte Ergebnis steigt schneller als der Umsatz. Besonders die Margenverbesserung bei Optronics und die höheren Auslieferungen im Luftverteidigungsgeschäft stärken die positive operative Einschätzung. Die zentrale Bewährungsprobe folgt jedoch erst. Umsatz, EBITDA und Cashflow müssen im vierten Quartal deutlich zulegen, um die konkretisierten Jahresziele zu erreichen. Der hohe Auftragsbestand schafft Planungssicherheit, entbindet den Konzern aber nicht von der Aufgabe, profitabel und termingerecht zu liefern. Damit fällt die Einschätzung operativ bullish aus. Eine Aussage über eine günstige Aktienbewertung lässt sich aus den vorliegenden Angaben dagegen nicht belastbar ableiten. Für Anleger entscheidet sich die nächste Etappe vor allem daran, ob HENSOLDT die starke Nachfrage in die angekündigten Ergebnisse und Mittelzuflüsse übersetzt. Ihr Freundeskreis hat diesen Artikel noch nicht auf dem Radar? Dann teilen Sie ihn – zur Aufklärung reicht diesmal ein Link, ein TRML-4D im Vorgarten wäre etwas überdimensioniert. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 5. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. 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