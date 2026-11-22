Persil, Schwarzkopf, Loctite: Henkel ist Alltagsmarke und Industriezulieferer zugleich. Die Henkel Aktie legte auf zwölf Monate fast 24 Prozent zu, auf einen Monat gut 10 Prozent. Diese Henkel Aktienanalyse zeigt, was dahintersteckt und warum die Stimmung trotz angehobener Prognose nicht überall euphorisch ist.
Henkel Aktienanalyse: Preise treiben das Wachstum, Analysten stufen ab – was steckt hinter dem 24-Prozent-Plus?
Henkel hebt die Umsatzprognose an, die Vorzugsaktie liegt auf zwölf Monate fast 24 Prozent im Plus, und doch stufen Analysten ab. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Prognose und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktie)
- ISIN
- DE0006048432
- WKN
- 604843
- Handelssymbol
- HEN3 (Xetra)
- US-Handelssymbol
- HENKY (ADR, OTC)
- Branche
- Klebstoffe, Konsumgüter
- Sitz
- Düsseldorf
- Tagesspanne 20.11.2026
- 85,40 € bis 86,60 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra, Vorzugsaktie
Die Zahlen
Henkel Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 nominal um 11,0 Prozent auf 5,713 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Zukäufe und Währungen, wuchs er um 6,5 Prozent. Den größten Beitrag lieferten höhere Preise, die Mengen legten moderat zu. In den ersten neun Monaten summierte sich der Umsatz auf 16,061 Milliarden Euro, organisch plus 4,3 Prozent.
Consumer Brands über Konsens
Die Konsumgütersparte um Persil und Schwarzkopf wuchs organisch um 4,8 Prozent auf 2,643 Milliarden Euro. Erwartet worden waren 2,5 Prozent.
Klebstoffe stark
Adhesive Technologies profitierte vor allem vom Geschäft mit Mobilität und Elektronik.
Prognose angehoben
Henkel erwartet 2026 nun 3,0 bis 4,0 Prozent organisches Umsatzwachstum, zuvor 1,5 bis 3,5 Prozent.
Marge bei rund 15 Prozent
Die bereinigte EBIT-Marge soll rund 15 Prozent erreichen, zuvor waren 14,5 bis 16,0 Prozent genannt.
Prognose 2026: organisches Umsatzwachstum bei Henkel
Prozent
- Untergrenze
- Obergrenze
- Prognosespanne des Managements
Untergrenze und Obergrenze der Spanne. Prognosen sind keine Ist-Zahlen.
Quelle: Henkel, Berichterstattung zu den Q3-Zahlen
Daten als Tabelle
|Prognose
|Untergrenze
|Obergrenze
|Bisher
|1,5
|3,5
|Neu
|3,0
|4,0
Für die Sparten gelten jetzt 4,5 bis 5,5 Prozent in Adhesive Technologies und 1,5 bis 2,5 Prozent in Consumer Brands. Beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie erwartet Henkel zu konstanten Wechselkursen ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Bewertung
Was der Kurs von 85,72 Euro einpreist
Mit einem KGV von 18,6 und einer Dividendenrendite von 2,41 Prozent ist die Henkel Aktie nach dem Lauf nicht mehr günstig. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 34,7 Milliarden Euro. Die Seitenangaben stammen aus unterschiedlichen Zeitpunkten, ein Börsenbericht beschreibt am 19. November einen Tagesverlust von bis zu 2,4 Prozent.
Marktstimmen
Abstufung trotz starker Zahlen
Kepler Cheuvreux stufte die Henkel Aktie auf „Hold“ ab, die Aktie gab daraufhin nach. Metzler hob sein Kursziel von 74 auf 84 Euro und blieb bei „Hold“. Die Bandbreite der auf der Seite genannten Ziele reicht von 65 bis 105 Euro. Die Meinungen zur Henkel Aktie liegen damit weit auseinander.
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