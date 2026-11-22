Mit einem KGV von 18,6 und einer Dividendenrendite von 2,41 Prozent ist die Henkel Aktie nach dem Lauf nicht mehr günstig. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 34,7 Milliarden Euro. Die Seitenangaben stammen aus unterschiedlichen Zeitpunkten, ein Börsenbericht beschreibt am 19. November einen Tagesverlust von bis zu 2,4 Prozent.