Christoph Dolleschal vom Analysehaus MPCM erhöht in seiner aktuellen Henkel-Aktienanalyse das Kursziel von 92 auf 105 Euro und bestätigt das Rating "buy". Die Henkel-Vorzugsaktie (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker: HEN3) notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 87,70 Euro, ein leichtes Minus von 0,06 Euro beziehungsweise 0,07%. Hinter der höheren Zielmarke stehen ein überraschend starkes Wachstum im dritten Quartal und überdurchschnittlich optimistische Ergebnisschätzungen für 2027.
Henkel Aktie: Wachstum überrascht – MPCM erhöht Kursziel auf 105 Euro
Henkel übertrifft mit 6,5% Wachstum die Erwartungen deutlich – MPCM erhöht das Kursziel auf 105 Euro und sieht rund 19,7% Kurspotenzial.
6,5% Wachstum: Henkel übertrifft die Erwartungen deutlich
Den entscheidenden positiven Impuls liefere die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Das Wachstum ohne Zukäufe und Fusionen habe 6,5% erreicht und damit die Konsensschätzung von 3,7% deutlich übertroffen, erläutere Christoph Dolleschal.
Der Abstand betrage 2,8 Prozentpunkte. Damit sei Henkel wesentlich stärker gewachsen, als Analysten im Durchschnitt erwartet hätten. Diese Überraschung bilde einen zentralen Bestandteil der Henkel-Aktienanalyse von MPCM.
Für Anleger sei dabei besonders interessant, dass der Zuwachs nach der vorliegenden Meldung nicht auf Zukäufen oder Fusionen beruhe. Wie sich das Wachstum auf Preise und Absatzmengen verteile, gehe aus der Kurzmeldung allerdings nicht hervor. Eine konkrete Aussage über diese Wachstumstreiber lasse sich daraus deshalb nicht ableiten.
Kursziel 105 Euro: MPCM erhöht die Zielmarke um gut 14%
Christoph Dolleschal reagiere auf die Quartalszahlen mit einer deutlichen Anpassung. Das Kursziel 105 Euro liege 13 Euro über der bisherigen Marke von 92 Euro. Dies entspreche einer Anhebung um rund 14,1%.
Gegenüber dem angegebenen Aktienkurs von 87,70 Euro ergebe sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 19,7%. Mit dem unveränderten Rating "buy" halte MPCM ausdrücklich an seiner Kaufempfehlung fest.
Die Henkel-Aktienanalyse enthalte damit mehr als eine bloße Bestätigung der bisherigen Einschätzung: Christoph Dolleschal setze die Zielmarke spürbar höher. Der rechnerische Abstand zum Kursziel sei allerdings eine Analystenerwartung und keine garantierte Kursentwicklung.
2027 im Blick: Christoph Dolleschal liegt über dem Konsens
Die Zuversicht von MPCM beschränke sich nicht auf das zurückliegende Quartal. Auch bei den Schätzungen für 2027 positioniere sich Christoph Dolleschal über den durchschnittlichen Erwartungen anderer Analysten.
Seine Prognose für das bereinigte EBITDA liege 5% über dem Konsens. Beim Ergebnis je Aktie betrage der Vorsprung gegenüber den durchschnittlichen Analystenschätzungen sogar 6%.
Dabei handle es sich um Abstände zu den Konsensprognosen, nicht um erwartete Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr. Konkrete absolute Ergebniswerte nenne die vorliegende Meldung nicht.
Für die Henkel-Aktienanalyse von MPCM sei diese überdurchschnittliche Erwartung wesentlich: Christoph Dolleschal traue dem Konzern für 2027 mehr Ertragskraft zu, als bislang im Analystendurchschnitt unterstellt werde. Das Kursziel 105 Euro und das Rating "buy" würden diese positive Einschätzung unterstreichen.
Die Chance: Stärkere Ergebnisse könnten Erwartungen verschieben
Sollte Henkel die optimistischeren Annahmen von Christoph Dolleschal bestätigen, könnte dies Anlass für eine günstigere Einschätzung der künftigen Ertragskraft geben. Das überraschend hohe Wachstum im dritten Quartal liefere dafür einen positiven Ausgangspunkt.
Entscheidend wäre jedoch, ob sich die Dynamik fortsetze und in entsprechende Ergebnisse übersetzen lasse. Ein einzelnes starkes Quartal belege noch nicht, dass auch die Erwartungen für das gesamte Jahr 2027 übertroffen würden.
Ebenso lasse die Kurzmeldung offen, welche Geschäftsbereiche den Wachstumsvorsprung besonders geprägt hätten und welche konkreten Annahmen hinter den höheren Ergebnisprognosen von MPCM stünden. Die positive Einschätzung sei klar erkennbar, ihr vollständiges Bewertungsmodell werde jedoch nicht erläutert.
Das Risiko: Höhere Erwartungen müssen erfüllt werden
Die über dem Konsens liegenden Prognosen seien zugleich ein wichtiger Prüfstein. Sollte die weitere Geschäftsentwicklung hinter den Annahmen von Christoph Dolleschal zurückbleiben, könnte dies die Grundlage seiner optimistischen Bewertung schwächen.
Auch lasse sich aus dem Wachstum allein keine gleich große Verbesserung der Profitabilität ableiten. Dafür wären zusätzliche Angaben zur Kostenentwicklung und zu den Margen erforderlich.
Der nahezu unveränderte Aktienkurs mit einem Minus von 0,07% liefere unterdessen keinen eindeutigen Hinweis darauf, wie Anleger die neue Henkel-Aktienanalyse von MPCM aufgenommen hätten. Ein direkter Zusammenhang zwischen Kursbewegung und Studie lasse sich anhand der vorliegenden Informationen nicht feststellen.
MPCM bleibt klar auf Kaufkurs
Insgesamt falle die Einschätzung von Christoph Dolleschal deutlich positiv aus. Das Wachstum von 6,5% gegenüber erwarteten 3,7% und die über dem Konsens liegenden Ergebnisschätzungen für 2027 würden die zentralen Argumente bilden.
Mit dem Kursziel 105 Euro und dem bestätigten Rating "buy" setze MPCM darauf, dass Henkel seine operative Stärke weiter unter Beweis stelle. Für Anleger stehe damit die Frage im Mittelpunkt, ob aus der positiven Quartalsüberraschung eine anhaltend überzeugende Ergebnisentwicklung werde.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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