Für Anleger sei dabei besonders interessant, dass der Zuwachs nach der vorliegenden Meldung nicht auf Zukäufen oder Fusionen beruhe. Wie sich das Wachstum auf Preise und Absatzmengen verteile, gehe aus der Kurzmeldung allerdings nicht hervor. Eine konkrete Aussage über diese Wachstumstreiber lasse sich daraus deshalb nicht ableiten.