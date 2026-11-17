Wie lautet die Henkel Aktienprognose der Analysten? Aus zwölf jüngst verfügbaren Kurszielen ergibt sich nach Rechnung der Redaktion ein Durchschnitt von rund 81,75 Euro; die Spanne reicht von 65 Euro (JPMorgan) bis 105 Euro (MPCM).

Welches Kursziel hat MPCM für die Henkel Aktie? MPCM hob das Ziel am 17. November 2026 von 92 auf 105 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“.

Was erwartet Henkel selbst für 2026? Ein organisches Wachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent, eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent und ein Plus beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Wie sieht die Henkel Aktie 2027 aus Sicht der Analysten aus? MPCM liegt mit seinen Schätzungen für 2027 beim bereinigten EBITDA rund 5 und beim Gewinn je Aktie rund 6 Prozent über dem Konsens; Goldman Sachs hält das Umfeld für 2027 für ungewiss.

Wann legt Henkel die nächsten Zahlen vor? Der Geschäftsbericht 2026 ist für den 8. März 2027 angekündigt.