Die Henkel Aktie (Vorzugsaktie, Ticker HEN3, ISIN DE0006048432) gehörte am Dienstag zeitweise zu den DAX-Gewinnern: Gegen 12:40 Uhr kostete das Papier im Xetra-Handel 88,24 Euro, 0,55 Prozent mehr als am Vortag – und damit so viel wie seit rund fünf Jahren nicht. Am Nachmittag bröckelte das Plus auf einen Kurs um 87,70 Euro ab. Auslöser für das Interesse ist die Hamburger Kapitalmarktboutique MPCM, die ihr Kursziel nach dem überraschend starken Wachstum im dritten Quartal von 92 auf 105 Euro anhob. Die Henkel Aktienprognose der übrigen Analysten fällt dagegen deutlich verhaltener aus: Im Schnitt von zwölf Häusern ergibt sich ein Kursziel von rund 81,75 Euro – gut 7 Prozent unter dem Kurs.
Henkel Aktie Prognose: MPCM hebt das Ziel auf 105 Euro, die Mehrheit der Analysten bleibt vorsichtig – wer behält recht?
Die Henkel Aktie notiert nach dem überraschend starken dritten Quartal nahe ihrem Fünfjahreshoch, MPCM hebt das Kursziel von 92 auf 105 Euro. Doch die Henkel Aktienprognose der Analysten ist gespalten: Die Ziele reichen von 65 bis 105 Euro, der Schnitt liegt unter dem Kurs. Was Guidance, Q3-Zahlen, Kursziele, Bewertung und Charttechnik jetzt für die Henkel Aktie 2026/2027 bedeuten.
Für die Henkel Aktie Prognose steht damit eine zentrale Frage im Raum: Ist das beste Wachstum seit Jahren der Beginn einer nachhaltigen Neubewertung, oder hat die Aktie die Erwartungen nach einem Plus von rund einem Viertel seit Jahresbeginn bereits vorweggenommen?
MPCM als Auslöser
Analyst Christoph Dolleschal hebt das Kursziel von 92 auf 105 Euro und bestätigt „Buy“. Seine Schätzungen für 2027 liegen beim bereinigten EBITDA rund 5 und beim Ergebnis je Aktie rund 6 Prozent über dem Konsens.
Wachstum weit über den Erwartungen
Im dritten Quartal wuchs Henkel organisch um 6,5 Prozent; Analysten hatten je nach Umfrage nur 3,7 bis 4,1 Prozent erwartet.
Guidance 2026 angehoben
Henkel erwartet nun 3 bis 4 Prozent organisches Wachstum statt 1,5 bis 3,5 Prozent und eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent.
Analysten gespalten
Vier Häuser mit Kaufvotum stehen sechs neutralen und zwei negativen Einschätzungen gegenüber; JPMorgan sieht nur 65 Euro.
Der Auslöser
Warum steht die Henkel Aktie heute im Fokus?
Laut dpa-AFX begründet MPCM die Anhebung vor allem mit dem organischen Wachstum im dritten Quartal, das klar über dem Marktkonsens lag. Dolleschal positioniert sich zudem für das kommende Jahr optimistischer als die meisten Kollegen: Seine Ergebnisschätzungen für 2027 liegen über dem Durchschnitt. Die Originalstudie datiert vom Dienstagmorgen, dpa-AFX meldete sie gegen Mittag.
Rückenwind kam auch vom Marktumfeld. Vor den Zahlen des Chipkonzerns Nvidia am Abend zogen sich Anleger aus Technologiewerten zurück und schichteten in defensivere Titel um. Henkel mit seinem Mix aus Industrieklebstoffen und Markenartikeln wie Persil und Schwarzkopf profitierte davon schon am Morgen, bevor die Studie bekannt wurde.
Geschäftsmodell
Womit verdient Henkel sein Geld?
Henkel arbeitet in zwei Sparten. Adhesive Technologies ist mit Marken wie Loctite und Technomelt Weltmarktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und Funktionsbeschichtungen – gefragt in der Elektronik- und Halbleiterfertigung, in Fahrzeugen, Verpackungen und auf dem Bau. Consumer Brands bündelt Wasch- und Reinigungsmittel wie Persil sowie Haarpflege wie Schwarzkopf. 2025 setzte der Düsseldorfer Konzern rund 20,5 Milliarden Euro um.
Unter Konzernchef Carsten Knobel hat Henkel die Konsumgüter zusammengelegt, schwache Marken verkauft und Kosten gesenkt. 2026 folgte eine Einkaufstour: Fünf Übernahmen mit zusammen rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz sind abgeschlossen, darunter der niederländische Spezialbeschichter Stahl für 2,1 Milliarden Euro und der US-Haarpflegespezialist Olaplex. Bis 2030 sollen die Zukäufe rund 2 Milliarden Euro Umsatz beisteuern.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Henkel Aktienprognose des Unternehmens?
Das dritte Quartal war das stärkste seit Langem – mit einem Haken bei der Qualität des Wachstums.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 11,0 Prozent auf 5,713 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent. Davon entfielen 5,4 Prozentpunkte auf höhere Preise und nur 1,1 Punkte auf höhere Mengen; Zukäufe steuerten weitere 4,4 Punkte bei. Adhesive Technologies wuchs organisch um 7,9 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro, getragen vom Bereich Mobility & Electronics mit plus 12,1 Prozent. Consumer Brands legte um 4,8 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro zu. Nach neun Monaten stehen 16,06 Milliarden Euro Umsatz und ein organisches Plus von 4,3 Prozent in den Büchern.
Für 2026 hat Henkel das Ziel für das organische Wachstum auf 3,0 bis 4,0 Prozent angehoben, zuvor waren 1,5 bis 3,5 Prozent geplant. Die bereinigte Umsatzrendite soll rund 15 Prozent erreichen; die bisherige Spanne lag bei 14,5 bis 16,0 Prozent. Im Klebstoffgeschäft erwartet das Management nur noch rund 16,5 Prozent Marge, weil die Materialkosten im laufenden Jahr um rund 10 Prozent steigen. Die Restrukturierungskosten klettern auf 200 bis 250 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie soll im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|Q3 2026 (Ist)
|Prognose 2026
|Analysten
|Umsatz
|rund 20,5 Mrd. €
|5,713 Mrd. € (+11,0 %)
|–
|–
|Organisches Wachstum
|–
|+6,5 %
|3,0–4,0 % (zuvor 1,5–3,5 %)
|Q3-Konsens 3,7–4,1 %
|Bereinigte Umsatzrendite
|–
|–
|rund 15 %
|–
|Bereinigtes EPS (Vz.)
|–
|–
|Plus im mittleren einstelligen %-Bereich
|Konsens 2026e rund 5,59 € (Juli)
|Schätzungen 2027
|–
|–
|–
|MPCM: ber. EBITDA rund 5 %, EPS rund 6 % über Konsens
Konsens-EPS 2026 laut aktien.guide (Stand Juli 2026) – nach den Q3-Zahlen vermutlich angehoben. MPCM-Werte als Abstand zum Konsens laut dpa-AFX vom 17.11.2026.
Quelle: Henkel (Mitteilungen 29.10. und 10.11.2026), dpa-AFX, aktien.guide
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Henkel Aktie zu?
Die Spanne der Henkel Aktie Kursziele ist ungewöhnlich weit. Nach Rechnung der Redaktion ergibt sich aus den zwölf jüngsten verfügbaren Zielen ein Durchschnitt von rund 81,75 Euro. Vier Häuser raten zum Kauf, sechs sind neutral, zwei negativ. MPCM führt mit 105 Euro die Liste an, gefolgt von der DZ Bank mit einem fairen Wert von 94 Euro.
Nach den Q3-Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele angehoben, ohne ihre Einstufung zu ändern: Goldman Sachs von 79 auf 85 Euro, RBC von 80 auf 82 Euro, Barclays von 85 auf 87 Euro. Goldman-Analyst Olivier Nicolai lobte laut dpa-AFX Preise und Dynamik im Klebstoffgeschäft, bezeichnete das Umfeld für 2027 aber als ungewiss. Am skeptischsten bleibt JPMorgan: Analystin Celine Pannuti bestätigte am 13. November „Underweight“ mit 65 Euro, obwohl sie ihre Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 5 Prozent erhöht hatte. Sie verweist auf Integrationsrisiken der Zukäufe und schwankende Rohstoffpreise.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|MPCM (Christoph Dolleschal)
|Buy
|92 → 105
|17.11.2026
|dpa-AFX/wallstreet-online
|DZ Bank (Thomas Maul)
|Kaufen
|94 (fairer Wert)
|August 2026
|finanzen.ch
|Barclays
|Equal Weight
|85 → 87
|09.11.2026
|goldesel.de
|Goldman Sachs (Olivier Nicolai)
|Neutral
|79 → 85
|11.11.2026
|dpa-AFX/wallstreet-online
|Exane BNP Paribas
|Outperform
|84
|25.09.2026
|goldesel.de
|RBC
|Sector Perform
|80 → 82
|11.11.2026
|boerse.de
|Deutsche Bank Research
|Buy
|80
|11.11.2026
|dpa-AFX/wallstreet-online
|Jefferies
|Hold
|78
|Oktober/November 2026
|goldesel.de, wallstreet-online
|UBS
|Neutral
|77
|11.11.2026
|dpa-AFX/wallstreet-online
|Bernstein
|Market Perform
|74,96
|19.10.2026
|finanzen.net
|Morgan Stanley
|Underweight
|69
|29.09.2026
|dpa-AFX
|JPMorgan (Celine Pannuti)
|Underweight
|65
|13.11.2026
|dpa-AFX/finanznachrichten.de
Kursziele in Euro. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. DZ Bank, Exane, Morgan Stanley und Bernstein mit älteren Studien; seither keine Aktualisierung recherchiert.
Quelle: dpa-AFX via wallstreet-online, boerse.de, finanznachrichten.de; goldesel.de, finanzen.net, finanzen.ch
Bewertung
Ist die Henkel Aktie im Branchenvergleich teuer?
Nach der Rally ist die Henkel Aktie kein Schnäppchen mehr. Onvista weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 17 aus; auf Basis der älteren Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie 2026 von rund 5,59 Euro wären es knapp 16. Die zuletzt gezahlte Dividende von 2,07 Euro je Vorzugsaktie entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 2,4 Prozent. Zur Einordnung: Ihr Rekordhoch markierte die Vorzugsaktie im Juni 2017 bei rund 129 Euro.
Im Vergleich zu den Konsumgüter-Rivalen sticht Henkel vor allem beim Wachstum hervor. Beiersdorf kämpft mit einer schrumpfenden Kernmarke Nivea und rechnet für 2026 mit einem organischen Umsatzrückgang. Unilever und L'Oréal meldeten für das dritte Quartal dagegen ebenfalls robuste Zuwächse.
|Unternehmen
|Wachstum Q3 2026
|Ausblick 2026
|Henkel
|+6,5 % organisch
|3,0–4,0 % organisch, Marge rund 15 %
|Unilever
|rund +5,2 %
|Mengenausblick angehoben
|L'Oréal
|bereinigt +6,9 % vergleichbar
|weiteres Wachstum bei Umsatz und Gewinn
|Beiersdorf
|Nivea weiter rückläufig
|organisch leicht rückläufig, EBIT-Marge mind. 11,8 %
Organisches bzw. vergleichbares Wachstum laut Unternehmensangaben und Berichten; Abgrenzungen unterscheiden sich. Bewertungskennzahlen der Peers nicht geprüft.
Quelle: Henkel, Beiersdorf, Unilever, L'Oréal; Börsen-Zeitung, directorstalkinterviews.com, L'Oréal-Mitteilung
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Henkel Aktie Prognose?
Die Vorzugsaktie befindet sich seit Anfang Oktober in einem steilen Aufwärtstrend. Vom Jahrestief bei 62 Euro Ende April hat sie mehr als 40 Prozent zugelegt. Nach Daten von Mitte November verliefen die 200-Tage-Linie bei rund 73 Euro, die 50-Tage-Linie bei gut 76 Euro und die 20-Tage-Linie bei rund 80 Euro – der Kurs liegt damit deutlich über allen drei Durchschnitten. Nach oben gilt die Zone um 88,40 Euro als nächster Widerstand, darüber sehen Charttechniker Hürden erst im Bereich von 95 bis 96 Euro aus früheren Jahren. Nach unten bilden die Bereiche um 85 und 84 Euro erste Unterstützungen, darunter die 20-Tage-Linie.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Henkel Aktienprognose diskutieren die Analysten?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|94–105 € (DZ Bank, MPCM)
|Wachstum bleibt über Konsens, Ergebnis 2027 übertrifft die Erwartungen (MPCM)
|Base-Case
|rund 82–87 € (Ø 81,75 €; RBC, Goldman, Barclays)
|Starke Preise und Klebstoffdynamik, aber ungewisses Umfeld 2027 (Goldman)
|Bear-Case
|65–69 € (JPMorgan, Morgan Stanley)
|Bewertung zu hoch, Integrationsrisiken der Zukäufe, Rohstoffpreise (JPMorgan)
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen. Durchschnitt eigene Rechnung.
Quelle: dpa-AFX, goldesel.de, finanzen.ch, finanznachrichten.de
Termine
Was Anleger bei der Henkel Aktie jetzt beobachten
17. November, abends: Nvidia-Zahlen als Stimmungstest für die Umschichtung zwischen Technologie- und Defensivwerten.
Bis Jahresende: weitere Anpassungen der Analystenziele nach den Q3-Zahlen und der MPCM-Studie.
8. März 2027: Geschäftsbericht 2026 mit Ausblick auf 2027 und Dividendenvorschlag.
14. April 2027: Hauptversammlung.
FAQ
Häufige Fragen zur Henkel Aktienprognose
Wie lautet die Henkel Aktienprognose der Analysten? Aus zwölf jüngst verfügbaren Kurszielen ergibt sich nach Rechnung der Redaktion ein Durchschnitt von rund 81,75 Euro; die Spanne reicht von 65 Euro (JPMorgan) bis 105 Euro (MPCM).
Welches Kursziel hat MPCM für die Henkel Aktie? MPCM hob das Ziel am 17. November 2026 von 92 auf 105 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“.
Was erwartet Henkel selbst für 2026? Ein organisches Wachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent, eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent und ein Plus beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Wie sieht die Henkel Aktie 2027 aus Sicht der Analysten aus? MPCM liegt mit seinen Schätzungen für 2027 beim bereinigten EBITDA rund 5 und beim Gewinn je Aktie rund 6 Prozent über dem Konsens; Goldman Sachs hält das Umfeld für 2027 für ungewiss.
Wann legt Henkel die nächsten Zahlen vor? Der Geschäftsbericht 2026 ist für den 8. März 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 105 Euro von MPCM – Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH (Analyst Christoph Dolleschal), veröffentlicht am 17.11.2026 um 07:45 Uhr MEZ. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: MPCM, DZ Bank, Barclays, Goldman Sachs, RBC, Deutsche Bank Research, Jefferies, UBS, Bernstein, Morgan Stanley, JPMorgan. Für Exane BNP Paribas lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Henkel AG & Co. KGaA Vz. (HEN3): Kaufen, Kursziel 105,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von MPCM – Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH (Christoph Dolleschal) vom 17.11.2026, 07:45 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:31 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:31 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: MPCM – Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH (Christoph Dolleschal).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.