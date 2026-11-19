Die Henkel Vorzugsaktie (ISIN: DE0006048432, FSE: HEN3) gibt nach: Laut dpa-AFX lag sie am 19.11.2026 um 11:04 Uhr MEZ 1,9 Prozent im Minus bei 86,20 Euro und war damit zweitschwächster Wert im DAX. Anlass ist die Abstufung durch Kepler Cheuvreux von Buy auf Hold mit einem Kursziel von 94 Euro (zuvor 95 Euro). Dabei hatte Henkel Anfang November die Unternehmensprognose für 2026 angehoben. Die Henkel Aktienprognose steht damit vor einer klassischen Gegenüberstellung: besserer Ausblick des Konzerns gegen skeptischere Analysten.
Henkel Aktie Prognose: Kepler stuft auf Hold ab, Citi und MPCM liegen bei 90 bis 105 Euro - Trägt die angehobene Unternehmensprognose die Rally?
Die Henkel Aktie fällt auf 86,20 Euro, nachdem Kepler Cheuvreux auf Hold abgestuft hat. Die Henkel Aktienprognose der Analysten: Kursziele zwischen 90 und 105 Euro, ein Unternehmensausblick mit angehobenen Wachstumszielen und ein Streit um Rohstoffkosten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktie)
- Ticker
- HEN3 (Xetra)
- ISIN
- DE0006048432
- Index
- DAX
Stand: 19.11.2026, Kurs laut dpa-AFX, 11:04 Uhr MEZ
Dieser Beitrag ordnet die Henkel Aktie 2026 und 2027 aus Sicht von Unternehmen und Analysten ein. aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose, kein eigenes Kursziel und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab; „Prognose“ bezieht sich auf Unternehmensziele und Kursziele Dritter mit Quelle.
Kepler dreht auf Hold
Das Haus senkt am 19.11.2026 das Rating und das Ziel von 95 auf 94 Euro. Laut dpa-AFX zählt Henkel zu den am wenigsten bevorzugten Titeln der Studie, Thema sind Rohstoff- und Energiekosten.
Spanne 90 bis 105 Euro
Citi (Neutral) nennt 90 Euro, Kepler 94 Euro, MPCM (Buy) 105 Euro. Gegenüber 86,20 Euro ergibt das rechnerisch Abstände von rund 4 bis 22 Prozent.
Prognose angehoben
Henkel erwartet 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent (zuvor 1,5 bis 3,5 Prozent) und eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent.
Kostenfrage offen
Das Unternehmen rechnet mit rund 10 Prozent höheren Direktmaterialpreisen vor Gegenmaßnahmen.
Auslöser
Was ist bei der Henkel Aktie passiert?
Kepler-Analyst Martin Roediger hat in einer Branchenstudie zur Rohstoff- und Energiekosteninflation sowie zur Preissetzungsmacht mehrere Titel neu eingestuft. Henkel wurde laut dpa-AFX von Buy auf Hold abgestuft, das Kursziel sank minimal von 95 auf 94 Euro. Laut Berichterstattung von aktiencheck.de nennt das Haus außerdem eine Bewertung nach dem starken Lauf der Aktie seit Mai und moderat gesenkte Schätzungen; dpa-AFX und IT BOLTWISE stellen dagegen das Kostenthema in den Vordergrund. Beides schließt sich nicht aus: Der Analyst sieht begrenztes Potenzial, weil die Aktie schon viel vorweggenommen hat und gleichzeitig steigende Einstandskosten die Margen belasten könnten. Zeitgleich stufte Kepler auch Lanxess ab, außerdem Solvay, Akzo Nobel und Yara, während Linde und Umicore Kaufempfehlungen erhielten.
Die Aktie reagierte mit Abschlägen. Am Morgen lag sie laut goldesel.de um 08:40 Uhr bei minus 0,6 Prozent, bis 11:04 Uhr weitete sich das Minus laut dpa-AFX auf 1,9 Prozent bei 86,20 Euro aus. Rund eine Stunde später nannte aktiencheck.de (12:59 Uhr) etwa 86 Euro und ein Minus von rund 2 Prozent.
Wie lautet die Henkel Aktienprognose der Analysten?
Die Henkel Aktienprognose der Analysten ist gespalten, aber nicht bärisch: Die jüngsten Kursziele liegen über dem aktuellen Kurs, doch die Mehrheit der Häuser stuft das Papier nach der Rally neutral ein. Namentlich belegt sind zuletzt:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand zum Kurs
|Citigroup
|Neutral
|90 € (zuvor 82 €)
|18.11.2026
|+4,4 %
|Kepler Cheuvreux
|Hold (zuvor Buy)
|94 € (zuvor 95 €)
|19.11.2026
|+9,0 %
|MPCM
|Buy
|105 € (zuvor 92 €)
|17.11.2026
|+21,8 %
Die Angaben zu Citigroup und MPCM stammen aus einem Sekundärbericht (goldesel.de, KI-gestützt) und sind nicht mit den Originalstudien abgeglichen. Abstand zum Kurs gerechnet auf 86,20 Euro (19.11.2026, 11:04 Uhr).
Quelle: dpa-AFX/onvista (19.11.2026), goldesel.de (19.11.2026)
Ein belastbarer Konsens (Anzahl Kaufen, Halten, Verkaufen sowie Durchschnitts-, Höchst- und Tiefstziel) ließ sich aus frei zugänglichen Quellen nicht abgleichen und wird deshalb nicht angegeben. Auffällig ist, dass die Ziele in den vergangenen Tagen eher stiegen (Citigroup von 82 auf 90 Euro, MPCM von 92 auf 105 Euro), während Kepler als einziges der drei Häuser das Rating senkte. Die Bewegung folgt auf die angehobene Unternehmensprognose vom 10.11.2026.
Was hat Henkel für 2026 und 2027 prognostiziert?
Henkel hat am 10.11.2026 Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und den Ausblick angehoben. Laut Berichterstattung von aktiencheck.de auf Basis der Unternehmensmitteilung stieg der Konzernumsatz im dritten Quartal auf 5.713 Millionen Euro (nominal plus 11,0 Prozent, organisch plus 6,5 Prozent, Akquisitionen plus 4,4 Prozentpunkte). Über neun Monate waren es 16.061 Millionen Euro (nominal plus 3,3 Prozent, organisch plus 4,3 Prozent). Der Geschäftsbereich Adhesive Technologies erzielte im Quartal 3.027 Millionen Euro (organisch plus 7,9 Prozent), Consumer Brands 2.643 Millionen Euro (organisch plus 4,8 Prozent).
|Kennzahl 2026
|Neu
|Zuvor
|Organisches Umsatzwachstum Konzern
|3,0–4,0 %
|1,5–3,5 %
|Organisches Umsatzwachstum Adhesive Technologies
|4,5–5,5 %
|2,0–4,0 %
|Organisches Umsatzwachstum Consumer Brands
|1,5–2,5 %
|0,5–2,5 %
|Bereinigte Umsatzrendite Konzern
|ca. 15 %
|14,5–16,0 %
|Bereinigte Umsatzrendite Adhesive Technologies
|ca. 16,5 %
|16,5–18,0 %
|Bereinigte Umsatzrendite Consumer Brands
|ca. 15 %
|14,0–15,5 %
|Bereinigtes EPS Vorzugsaktie (währungsbereinigt)
|mittlerer einstelliger Anstieg
|niedriger bis hoher einstelliger Anstieg
|Direktmaterialpreise (brutto, vor Gegenmaßnahmen)
|ca. +10 %
|hoher einstelliger Prozentwert
|Restrukturierungsaufwand
|200–250 Mio. €
|150–200 Mio. €
Zahlen nach Berichterstattung von aktiencheck.de über die Henkel-Mitteilung vom 10.11.2026; Abgleich mit dem Originaldokument steht aus.
Quelle: Henkel (Mitteilung zum dritten Quartal 2026) laut aktiencheck.de
Die Anhebung betrifft also vor allem das Umsatzwachstum, während die Margenspanne konkretisiert wurde: Bei der Konzernrendite rückt Henkel auf rund 15 Prozent, die Ober- und Untergrenzen der bisherigen Spanne entfallen. Gleichzeitig steigen die Belastungen bei den Rohstoffen und bei den Restrukturierungskosten. Genau dieses Spannungsfeld greift Kepler auf.
Wie ist die Henkel Aktie bewertet?
Zu KGV, EV/EBITDA und Dividendenrendite der Henkel Aktie 2026 und 2027 liegen aus den geprüften Quellen keine tagesaktuell belastbaren Konsensdaten vor; ein Branchenvergleich mit Unilever, Beiersdorf, Procter & Gamble oder Sika wäre ohne diese Daten nicht seriös. Hinweis: Wer die Bewertung selbst prüfen will, findet bei Datenanbietern die aktuellen Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie. Aus der Unternehmensprognose lässt sich lediglich ableiten, dass Henkel für 2026 ein bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie mit mittlerem einstelligem Wachstum (währungsbereinigt) erwartet.
Was sagt die Charttechnik zur Henkel Aktie?
Beschreibend: Nach dem laut aktiencheck.de starken Lauf seit Mai notiert die Aktie nach der Kepler-Abstufung bei etwa 86 Euro, rund 1,9 Prozent unter dem Vortagesniveau. Werte für 50- und 200-Tage-Linie, RSI sowie Unterstützungen und Widerstände lagen aus den geprüften Quellen nicht vor und werden deshalb nicht genannt. Der Chart unten zeigt den Verlauf.
Was spricht für, was gegen die Henkel Aktie 2026/2027?
Die Gegenüberstellung gibt die Argumente wieder, die Analysten und Markt diskutieren; sie ist keine Einschätzung von aktiencheck.de.
|Szenario
|Vertreter
|Kursziel
|Kernargument
|Bull
|MPCM
|105 € (Buy)
|Wachstum überrascht, höhere Prognose
|Base
|Citigroup
|90 € (Neutral)
|Fairer Wert nach Prognoseanhebung
|Bear
|Kepler Cheuvreux
|94 € (Hold)
|Rally ausgereizt, Kostenrisiken, begrenztes Potenzial
Zusammenstellung der Argumentationslinien der genannten Häuser; keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: MPCM, Citigroup (goldesel.de, 17./18.11.2026), Kepler Cheuvreux (dpa-AFX, 19.11.2026)
Was müssen Anleger bei der Henkel Aktie jetzt beobachten?
Der nächste Termin ist laut aktiencheck.de der Vortrag auf dem Deutsche-Börse-Eigenkapitalforum am 24.11.2026 in Frankfurt. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 folgen am 08.03.2027, die Hauptversammlung am 14.04.2027. Zwischenzeitlich dürften Rohstoff- und Energiepreise, Währungseffekte und weitere Branchenstudien nach dem Kepler-Vorstoß den Kurs bewegen.
Henkel Aktienprognose: Häufige Fragen
Was ist das Kursziel der Henkel Aktie? Kepler Cheuvreux nennt seit dem 19.11.2026 94 Euro (zuvor 95 Euro) bei Hold, Citigroup 90 Euro (18.11.2026) und MPCM 105 Euro (17.11.2026).
Warum fällt die Henkel Aktie heute? Auslöser ist die Abstufung von Kepler Cheuvreux im Rahmen einer Studie zu Rohstoff- und Energiekosten. Bis 11:04 Uhr MEZ gab die Aktie laut dpa-AFX 1,9 Prozent auf 86,20 Euro nach.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Henkel für 2026? Organisches Umsatzwachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent, bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie mit mittlerem einstelligem Wachstum (währungsbereinigt).
Wann legt Henkel die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen für 2026 sind laut aktiencheck.de für den 08.03.2027 angekündigt.
Was bedeutet die Henkel Aktie 2026/2027 für Anleger? Das hängt von Wachstum, Rohstoffkosten und Bewertung ab; aktiencheck.de gibt keine Handlungsempfehlung.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen Dritter wieder: Rating Hold und Kursziel 94 Euro von Kepler Cheuvreux (Studie vom 19.11.2026), Rating Neutral und Kursziel 90 Euro von Citigroup (18.11.2026) sowie Rating Buy und Kursziel 105 Euro von MPCM (17.11.2026). aktiencheck.de macht sich diese Einschätzungen nicht zu eigen. Offenlegungen und Hinweise zu Interessenkonflikten der Häuser: Kepler Cheuvreux – Disclosures, Kepler Cheuvreux – Research Important Disclaimer, Citi – Regulatory Disclosures, MPCM – Öffentliche Hinweise.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Henkel AG & Co. KGaA Vz. (HEN3): Halten, Kursziel 94,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Kepler Cheuvreux (Analyst Martin Roediger), Branchenstudie vom 19.11.2026, laut dpa-AFX/onvista. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 19.11.2026, 13:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 19.11.2026, 13:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Kepler Cheuvreux (Analyst Martin Roediger), Branchenstudie vom 19.11.2026, laut dpa-AFX/onvista.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.