Kepler-Analyst Martin Roediger hat in einer Branchenstudie zur Rohstoff- und Energiekosteninflation sowie zur Preissetzungsmacht mehrere Titel neu eingestuft. Henkel wurde laut dpa-AFX von Buy auf Hold abgestuft, das Kursziel sank minimal von 95 auf 94 Euro. Laut Berichterstattung von aktiencheck.de nennt das Haus außerdem eine Bewertung nach dem starken Lauf der Aktie seit Mai und moderat gesenkte Schätzungen; dpa-AFX und IT BOLTWISE stellen dagegen das Kostenthema in den Vordergrund. Beides schließt sich nicht aus: Der Analyst sieht begrenztes Potenzial, weil die Aktie schon viel vorweggenommen hat und gleichzeitig steigende Einstandskosten die Margen belasten könnten. Zeitgleich stufte Kepler auch Lanxess ab, außerdem Solvay, Akzo Nobel und Yara, während Linde und Umicore Kaufempfehlungen erhielten.

Die Aktie reagierte mit Abschlägen. Am Morgen lag sie laut goldesel.de um 08:40 Uhr bei minus 0,6 Prozent, bis 11:04 Uhr weitete sich das Minus laut dpa-AFX auf 1,9 Prozent bei 86,20 Euro aus. Rund eine Stunde später nannte aktiencheck.de (12:59 Uhr) etwa 86 Euro und ein Minus von rund 2 Prozent.