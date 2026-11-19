Warum fällt die Henkel Aktie heute?

Kepler Cheuvreux hat die Aktie von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Euro gesenkt. Das Haus sieht nach dem Kursanstieg nur noch begrenztes Potenzial.

Wie weit liegen die Kursziele auseinander?

JPMorgan nennt 65 Euro, MPCM 105 Euro. Dazwischen liegen Citigroup mit 90 Euro und Kepler Cheuvreux mit 94 Euro.

Wie liefen die Geschäfte zuletzt?

Im dritten Quartal wuchs Henkel organisch um 6,5 Prozent und hob die Jahresprognose auf 3 bis 4 Prozent an.