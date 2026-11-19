Ein einziger Buchstabe reicht manchmal aus. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat aus seinem „Buy“ für Henkel ein „Hold“ gemacht – und die Henkel Vorzugsaktie (ISIN: DE0006048432, FSE: HEN3) rutscht bis zum Donnerstagmittag um 2,44 Prozent auf 85,72 Euro ab. Im DAX steht nur SAP schlechter da. Dabei hat der Düsseldorfer Konzern erst vor wenigen Tagen starke Zahlen vorgelegt und seine Prognose angehoben. Genau darin liegt das Problem.
Henkel Aktie nach Kepler-Abstufung unter Druck: 65 oder 105 Euro - selten waren sich Analysten bei einem DAX-Wert so uneins
Die Henkel Aktie verliert 2,4 Prozent auf 85,72 Euro und ist der zweitgrößte DAX Verlierer am Mittag. Auslöser ist eine Abstufung durch Kepler Cheuvreux. Brisant: Zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Kursziel der Analysten liegen 40 Euro. Wer hat recht – die Optimisten mit 105 Euro oder die Skeptiker mit 65 Euro? Die Analyse zur Henkel Aktie.
Die Abstufung
Gutes Unternehmen, ausgereizter Kurs
Kepler Cheuvreux hat das Kursziel nur um einen Euro auf 94 Euro gesenkt. Die Botschaft ist trotzdem deutlich: Nach dem Kursanstieg der vergangenen Monate sehen die Analysten zu wenig Luft nach oben, um weiter zum Kauf zu raten. Eine Kritik am Geschäft ist das ausdrücklich nicht. Henkel sei bei Klebstoffen weltweit führend und könne höhere Kosten über Preiserhöhungen mehr als ausgleichen. Die Schätzungen hat das Haus nur moderat gekürzt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als ein Fünftel gewonnen.
Der Analystenstreit
40 Euro zwischen Bullen und Bären
Spannender als die Abstufung selbst ist das Bild, das sich daraus ergibt. Erst am Dienstag hatte MPCM das Kursziel für die Henkel Aktie von 92 auf 105 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Einen Tag zuvor bekräftigte JPMorgan-Analystin Celine Pannuti dagegen ihr Votum „Underweight“ mit einem Ziel von 65 Euro – obwohl sie ihre Gewinnschätzungen angehoben hat. Sie verweist auf Risiken bei der Integration von Zukäufen und auf schwankende Rohstoffpreise. Die Citigroup liegt mit 90 Euro und „Neutral“ dazwischen. Im Schnitt von zwölf Häusern ergibt sich ein Kursziel von knapp 82 Euro und damit ein Wert unter dem aktuellen Kurs. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Zahlen
Preise rauf, Prognose rauf
Operativ gibt es wenig zu bemängeln. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro. Organisch wuchs Henkel um 6,5 Prozent, vor allem dank höherer Preise von 5,4 Prozent. Die verkauften Mengen legten um 1,1 Prozent zu. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern jetzt ein organisches Wachstum von 3 bis 4 Prozent und eine bereinigte Marge von rund 15 Prozent. Die offene Frage ist, wie lange Verbraucher und Industriekunden weitere Preiserhöhungen mittragen.
Häufige Fragen zur Henkel Aktie
Warum fällt die Henkel Aktie heute?
Kepler Cheuvreux hat die Aktie von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Euro gesenkt. Das Haus sieht nach dem Kursanstieg nur noch begrenztes Potenzial.
Wie weit liegen die Kursziele auseinander?
JPMorgan nennt 65 Euro, MPCM 105 Euro. Dazwischen liegen Citigroup mit 90 Euro und Kepler Cheuvreux mit 94 Euro.
Wie liefen die Geschäfte zuletzt?
Im dritten Quartal wuchs Henkel organisch um 6,5 Prozent und hob die Jahresprognose auf 3 bis 4 Prozent an.
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