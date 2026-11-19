Nach Angaben der Börsenberichte vom Donnerstag begründet Kepler Cheuvreux die Abstufung damit, dass die Aktie seit Mai kräftig gestiegen sei und die Kaufempfehlung bei dem verbliebenen Aufwärtspotenzial nicht mehr zu rechtfertigen sei. Investing.com nennt eine Wertentwicklung von rund 26 Prozent in sechs Monaten. Zugleich senkt die Bank ihre Schätzungen moderat, was das etwas niedrigere Kursziel von 94 Euro erklärt. Ausdrücklich keine Kritik am Geschäftsmodell sei das Votum: Henkel gilt als Weltmarktführer bei Klebstoffen und als regionaler Marktführer bei Konsumgütermarken. Das Unternehmen sei nicht stark energieintensiv und könne gestiegene Einsatzkosten über Preiserhöhungen weitergeben, heißt es dort.