Es ist der Moment, in dem eine gute Nachricht plötzlich schwer wiegt: Die Henkel-Vorzugsaktie (ISIN: DE0006048432, FSE: HEN3) fällt am Donnerstag um rund 2 Prozent, weil Kepler Cheuvreux die Kaufempfehlung zurücknimmt. Die Bank stuft von „Buy“ auf „Hold“ ab und senkt das Kursziel leicht von 95 auf 94 Euro. Zuletzt notierte die Henkel Aktie im Handel bei etwa 86 Euro, nur wenige Tage nachdem der Konzern ein starkes Umsatzplus im dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose angehoben hatte.
Henkel-Aktie: Kepler stuft auf Hold ab, Ziel 94 Euro - Ist die Rally ausgereizt?
Kepler Cheuvreux nimmt die Henkel-Aktie von Buy auf Hold zurück, Kursziel 94 Euro. Die Vz-Aktie gibt rund 2 Prozent nach – trotz Q3-Umsatz von 5,7 Mrd. Euro und angehobener Prognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktie)
- Symbol
- HEN3 (Xetra)
- ISIN
- DE0006048432
- Sitz
- Düsseldorf
- Nächste Jahreszahlen
- 8. März 2027
Stand: 19.11.2026
Das Votum
Warum stuft Kepler die Henkel Aktie ab?
Der Kern der Kepler-Argumentation ist Bewertung, nicht Geschäftsmodell: Nach dem starken Lauf der Aktie sieht die Bank begrenztes Kurspotenzial.
Nach Angaben der Börsenberichte vom Donnerstag begründet Kepler Cheuvreux die Abstufung damit, dass die Aktie seit Mai kräftig gestiegen sei und die Kaufempfehlung bei dem verbliebenen Aufwärtspotenzial nicht mehr zu rechtfertigen sei. Investing.com nennt eine Wertentwicklung von rund 26 Prozent in sechs Monaten. Zugleich senkt die Bank ihre Schätzungen moderat, was das etwas niedrigere Kursziel von 94 Euro erklärt. Ausdrücklich keine Kritik am Geschäftsmodell sei das Votum: Henkel gilt als Weltmarktführer bei Klebstoffen und als regionaler Marktführer bei Konsumgütermarken. Das Unternehmen sei nicht stark energieintensiv und könne gestiegene Einsatzkosten über Preiserhöhungen weitergeben, heißt es dort.
Wichtig für die Einordnung: Ein Hold ist keine Verkaufsempfehlung. Kepler sieht die Henkel-Aktie nach dem Lauf schlicht als fair bewertet an. Es handelt sich um die Einschätzung einer einzelnen Bank. Weitere Analystenurteile zur Aktie lagen in den geprüften Quellen nicht vor.
Die Zahlen
Wie stark waren die Quartalszahlen von Henkel?
Operativ lieferte Henkel im dritten Quartal genau das, was dem Kurs zuvor Auftrieb gegeben hatte: Wachstum.
Laut Pressemitteilung vom 10. November stieg der Konzernumsatz im dritten Quartal 2026 nominal um 11,0 Prozent auf 5.713 Millionen Euro, organisch um 6,5 Prozent. Übernahmen trugen 4,4 Prozentpunkte bei. In den ersten neun Monaten lag der Umsatz bei 16.061 Millionen Euro (nominal plus 3,3 Prozent, organisch plus 4,3 Prozent). Henkel selbst spricht von einer „sehr starken Umsatzsteigerung“.
|Kennzahl
|3. Quartal
|Neun Monate
|Konzernumsatz
|5.713 Mio. €
|16.061 Mio. €
|Organisches Wachstum Konzern
|+6,5%
|+4,3%
|Adhesive Technologies, Umsatz
|3.027 Mio. €
|8.561 Mio. €
|Adhesive Technologies, organisch
|+7,9%
|+5,7%
|Consumer Brands, Umsatz
|2.643 Mio. €
|7.376 Mio. €
|Consumer Brands, organisch
|+4,8%
|+2,8%
Quelle: Henkel Pressemitteilung vom 10.11.2026
Das Klebstoffgeschäft treibt das Wachstum: Adhesive Technologies legte im dritten Quartal organisch um 7,9 Prozent zu. Bei den Konsumgütermarken (Consumer Brands) waren es 4,8 Prozent; dort stammen 6,4 Prozentpunkte des Quartalswachstums aus Zukäufen, vor allem Olaplex und „Not Your Mother’s“. Regional liefen Asien-Pazifik sowie die Region IMEA am stärksten, während Europa organisch leicht im Minus lag.
Der Ausblick
Was erwartet Henkel für 2026 – und was kostet das?
Auf Basis der Zahlen hob Henkel die Prognose an. Der Haken steckt in den Kosten: Der Konzern rechnet nun mit rund 10 Prozent höheren Direktmaterialpreisen gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt, brutto vor Gegenmaßnahmen (zuvor hohe einstellige Prozentwerte). Die Restrukturierungsaufwendungen sollen auf 200 bis 250 Millionen Euro steigen (zuvor 150 bis 200 Millionen).
|Kennzahl
|Neu
|Zuvor
|Organisches Umsatzwachstum Konzern
|3,0-4,0%
|1,5-3,5%
|Adhesive Technologies, organisch
|4,5-5,5%
|2,0-4,0%
|Consumer Brands, organisch
|1,5-2,5%
|0,5-2,5%
|Bereinigte Umsatzrendite Konzern
|ca. 15%
|14,5-16,0%
|Bereinigte Umsatzrendite Adhesive Technologies
|ca. 16,5%
|16,5-18,0%
|Bereinigte Umsatzrendite Consumer Brands
|ca. 15%
|14,0-15,5%
Quelle: Henkel Pressemitteilung vom 10.11.2026
Das Bild ist gemischt: Beim Umsatz hebt Henkel die Spanne an, bei den Margen verengt der Konzern sie auf einen Punktwert und streicht bei Konzern und Klebstoffsparte die Obergrenze. Beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie erwartet Henkel einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen (zuvor: niedriger bis hoher einstelliger Prozentbereich). Genau hier setzt die Frage an, die Anleger der Henkel Aktie nun stellen: Wie viel vom Wachstum bleibt nach Rohstoffkosten und Umbau tatsächlich beim Aktionär?
Chancen und Risiken
Was spricht für und was gegen die Henkel-Aktie?
Wachstum aus mehreren Quellen
Organisch plus 6,5 Prozent im dritten Quartal, dazu Zukäufe wie Olaplex: Der Umsatz wächst aus eigener Kraft und durch Übernahmen.
Angehobene Prognose
Die Umsatzspanne für 2026 liegt nun bei 3,0 bis 4,0 Prozent organisch statt zuvor 1,5 bis 3,5 Prozent.
Rohstoffkosten
Rund 10 Prozent höhere Direktmaterialpreise erwartet Henkel, vor allem im Klebstoffgeschäft ein Belastungsfaktor.
Umbaukosten
Die Restrukturierungsaufwendungen steigen auf 200 bis 250 Millionen Euro.
Schwaches Europa
Das organische Wachstum in Europa lag in den ersten neun Monaten leicht im Minus.
Termine
Wann gibt es neue Impulse für die Henkel Aktie?
Kurzfristig stehen Investorenkonferenzen an: Am 19. November präsentiert sich Henkel bei der BofA EMEA Consumer Conference in Paris, am 24. November beim Deutsche Börse Eigenkapitalforum in Frankfurt sowie bei der BernsteinSG Industrials & Infrastructure Conference in London. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 folgen am 8. März 2027, die Hauptversammlung ist für den 14. April 2027 angesetzt.
FAQ
Häufige Fragen zur Henkel-Aktie
Was hat Kepler Cheuvreux zur Henkel-Aktie entschieden?
Die Bank stufte die Henkel-Aktie am 19. November 2026 von „Buy“ auf „Hold“ ab und senkte das Kursziel von 95 auf 94 Euro.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten für die Henkel Aktie?
Das Kursziel von Kepler Cheuvreux liegt bei 94 Euro. Weitere Kursziele anderer Analysten wurden hier nicht geprüft.
Wie sehen die Quartalszahlen von Henkel aus?
Im dritten Quartal 2026 erzielte Henkel 5.713 Millionen Euro Umsatz, organisch plus 6,5 Prozent. Die Prognose für 2026 wurde angehoben.
Wann legt Henkel die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 sind für den 8. März 2027 angekündigt.
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