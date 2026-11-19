Warum fällt die Henkel Aktie heute?

Kepler Cheuvreux hat die Vorzugsaktie von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Euro gesenkt. Dazu kam ein schwacher DAX.

Wie stark fiel die Henkel Aktie zum Xetra-Schluss?

Um 2,21 Prozent auf 85,92 Euro (Xetra, 17:30 Uhr). Das war Platz 5 der DAX Verlierer.

Welches Kürzel und welche ISIN hat die Henkel Vorzugsaktie?

Das Xetra-Kürzel lautet HEN3, die ISIN DE0006048432.

Wann legt Henkel die nächsten Zahlen vor?

Laut onvista am 8. März die Jahreszahlen, der Termin sollte im Finanzkalender des Konzerns geprüft werden.