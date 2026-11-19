Die Henkel Aktie ist am Donnerstag einer der größten DAX Verlierer: Die Vorzugsaktie (Xetra-Kürzel HEN3, ISIN DE0006048432) schloss laut Xetra-Kurstabelle der Redaktion um 17:30 Uhr mit 85,92 Euro und damit 2,21 Prozent im Minus, nach 87,86 Euro am Vortag. Das bedeutet Platz 5 unter den DAX Verlierern. Hauptgrund ist eine Abstufung: Kepler Cheuvreux hat die Einstufung von „Buy“ auf „Hold“ gesenkt und das Kursziel von 95 auf 94 Euro zurückgenommen.
Henkel Aktie DAX Verlierer: Kepler nimmt die Kaufempfehlung zurück, Platz 5 zum Xetra-Schluss – ist die Rally nach den starken Zahlen ausgereizt?
Die Henkel Aktie ist zum Xetra-Schluss mit minus 2,21 Prozent auf 85,92 Euro DAX Verlierer auf Platz 5. Auslöser ist die Abstufung durch Kepler Cheuvreux von Buy auf Hold bei einem Kursziel von 94 Euro, in einem schwachen Gesamtmarkt. Die Tagesbilanz zur Henkel Vorzugsaktie.
Der Auslöser
Warum ist die Henkel Aktie heute DAX Verlierer?
Hinter der Herabstufung steht eine Branchenstudie von Kepler-Analyst Martin Roediger. Sie untersucht, welche Unternehmen am stärksten unter steigenden Rohstoff- und Energiekosten leiden und wer diese Kosten an Kunden weitergeben kann. Henkel zählt darin laut dpa-AFX zu den am wenigsten bevorzugten Werten des Analysten, ebenso der Chemiekonzern Lanxess, den Kepler auf „Reduce“ abstufte. Auch Solvay, Akzo Nobel und Yara wurden gesenkt, Linde und Umicore bekamen eine Kaufempfehlung. Das neue Kursziel von 94 Euro liegt weiter über dem Schlusskurs der Henkel Aktie. Am Nachmittag notierte die Aktie nach dpa-AFX zeitweise zwischen 1,9 und 2,7 Prozent im Minus, zum Xetra-Schluss waren es 2,21 Prozent.
Der Gesamtmarkt
Wie lief der Handel im DAX am Donnerstag?
Der Gesamtmarkt gab zum Handelsende nach. Der DAX stand laut Kurstabelle um 17:30 Uhr bei 25.498,91 Punkten, ein Minus von 0,92 Prozent. Am Morgen hatte es noch nach Erholung ausgesehen, die Gewinne schmolzen laut dpa-AFX aber über den Tag ab. Im Fokus stand der Börsengang von Anthropic: Die Aktie startete an der Nasdaq, die Bewertung lag zum Handelsbeginn bei rund 1,5 Billionen US-Dollar. Für Europas Technologiewerte brachte das keine Entlastung. Sorgen um KI-Aktien belasteten die Branche, SAP war zeitweise schwächster Blue Chip. Der DAX liegt rund 5 Prozent unter dem Rekord von 27.001 Punkten aus der Vorwoche.
|Rang
|Aktie
|Kurs in Euro
|Veränderung
|1
|Fresenius Medical Care
|36,79
|-4,59 %
|2
|SAP
|187,54
|-3,29 %
|3
|Rheinmetall
|724,70
|-2,62 %
|4
|Fresenius
|52,11
|-2,47 %
|5
|Henkel Vz
|85,92
|-2,21 %
Stand 17:29/17:30 Uhr, Xetra. Rang 4 ist Fresenius (-2,47 %). Kurse können sich bis zur Schlussfeststellung noch geändert haben.
Quelle: Xetra-Kurstabelle der Redaktion (Stefan Lindam)
Die Einordnung
Was sagen Analysten und die Zahlen?
Fundamental hatte Henkel zuletzt geliefert. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz laut Berichten um 11 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent. Die Prognose für das organische Wachstum 2026 hob der Konzern auf 3 bis 4 Prozent an, zuvor waren es 1,5 bis 3,5 Prozent. Zugleich rechnet Henkel nach diesen Berichten mit Materialkosten, die um rund 10 Prozent steigen. Genau dieser Punkt trifft den Kern der Kepler-Studie. Die Einschätzungen der Analysten gehen insgesamt weit auseinander: Auf den Analyse-Seiten von finanzen.net finden sich Studien von Kaufvoten bis Underweight.
Das Chartbild zeigt eine kräftige Erholung. Vom Tief bei 75,48 Euro am 13. Oktober aus liegt die Aktie trotz des heutigen Rückgangs noch rund 14 Prozent im Plus. Die 52-Wochen-Spanne reicht laut onvista von 61,28 bis 88,68 Euro, der Kurs notiert also weiterhin im oberen Bereich. Eine Performance seit Jahresbeginn konnten wir aus belastbarer Quelle nicht ermitteln.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Henkel Aktie beachten?
Entscheidend ist, ob Henkel die höheren Kosten weiter über Preise weitergeben kann. Die nächsten Prüfsteine sind laut onvista die Jahreszahlen am 8. März, die Hauptversammlung am 14. April und die Zahlen zum ersten Quartal am 5. Mai. Bis dahin dürften Analystenkommentare, Rohstoffpreise und die Stimmung bei Technologie- und Wachstumswerten die Kursbewegung mitbestimmen. Die Entwicklung der Henkel Aktie bleibt damit auch eine Frage des Gesamtmarkts.
Häufige Fragen zur Henkel Aktie
Warum fällt die Henkel Aktie heute?
Kepler Cheuvreux hat die Vorzugsaktie von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Euro gesenkt. Dazu kam ein schwacher DAX.
Wie stark fiel die Henkel Aktie zum Xetra-Schluss?
Um 2,21 Prozent auf 85,92 Euro (Xetra, 17:30 Uhr). Das war Platz 5 der DAX Verlierer.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Henkel Vorzugsaktie?
Das Xetra-Kürzel lautet HEN3, die ISIN DE0006048432.
Wann legt Henkel die nächsten Zahlen vor?
Laut onvista am 8. März die Jahreszahlen, der Termin sollte im Finanzkalender des Konzerns geprüft werden.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 94 Euro stammen von Kepler Cheuvreux (Analyst Martin Roediger, Datum 19.11.2026) und wurden unverändert übernommen. Die Offenlegungen von Kepler Cheuvreux und der Research-Disclaimer sind abrufbar. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Henkel AG & Co. KGaA Vz (HEN3): Halten, Kursziel 94,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Kepler Cheuvreux (Analyst Martin Roediger) vom 19.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 19.11.2026, 17:55 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 19.11.2026, 17:55 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Kepler Cheuvreux (Analyst Martin Roediger).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.