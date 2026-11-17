Die endgültigen Zahlen vom 10. November untermauern die Zuversicht. Der Umsatz stieg nominal um 11 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent – getrieben vor allem von Preiserhöhungen, die 5,4 Prozentpunkte beisteuerten. Die Klebstoffsparte Adhesive Technologies wuchs organisch um 7,9 Prozent, der Bereich Consumer Brands um 4,8 Prozent.

Den Ausblick für 2026 hatte Henkel bereits Ende Oktober angehoben und nun bestätigt: organisches Wachstum von 3 bis 4 Prozent, eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent und ein Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Vorzugsaktie im mittleren einstelligen Prozentbereich. Weniger erfreulich: Henkel rechnet nun mit rund 10 Prozent höheren Materialkosten im laufenden Jahr und mit Restrukturierungskosten von 200 bis 250 Millionen Euro statt zuvor 150 bis 200 Millionen Euro.