Die Henkel Aktie (Vorzugsaktie, Kürzel: HEN3, ISIN: DE0006048432) zählt am Dienstagmittag zu den DAX Gewinnern. Gegen 12:40 Uhr kostet das Papier im Xetra-Handel 88,24 Euro, ein Plus von 0,55 Prozent; gegen 12:10 Uhr waren es 88,30 Euro und 0,62 Prozent. Den Anstoß liefert eine Analystenstudie: Die Hamburger Kapitalmarktboutique MPCM hat ihr Kursziel für den Düsseldorfer Klebstoff- und Konsumgüterkonzern deutlich angehoben und bleibt bei „Buy“.
Henkel Aktie DAX Gewinner: MPCM traut dem Klebstoffriesen deutlich mehr zu – wird aus dem Fünfjahreshoch ein Ausbruch?
Die Henkel Vorzugsaktie gehört am Dienstagmittag zu den DAX Gewinnern: Gegen 12:40 Uhr notiert sie bei 88,24 Euro, gut ein halbes Prozent im Plus. Rückenwind kommt von der Hamburger Kapitalmarktboutique MPCM, die ihr Kursziel nach dem starken dritten Quartal kräftig anhebt und ihr Kaufvotum bestätigt.
DAX Gewinner am Mittag
Warum steigt die Henkel Aktie heute? Ein Kaufvotum mit deutlich höherem Ziel
Während der DAX gegen 12:40 Uhr rund 0,6 Prozent im Minus liegt, gehört Henkel zu den fünf stärksten Werten. Der Auslöser ist klar benennbar.
MPCM hebt das Kursziel auf 105 Euro
Analyst Christoph Dolleschal von MPCM hat sein Kursziel für die Henkel Vorzüge von 92 auf 105 Euro angehoben und das Urteil „Buy“ bestätigt. dpa-AFX meldete die Studie um 11:45 Uhr.
Wachstum weit über den Erwartungen
Dolleschal verweist laut dpa-AFX auf das organische Wachstum von 6,5 Prozent im dritten Quartal, das deutlich über den Markterwartungen lag. Seine Schätzungen für 2027 liegen beim bereinigten EBITDA rund 5 Prozent und beim Ergebnis je Aktie rund 6 Prozent über dem Konsens.
Defensiver Charakter im nervösen Markt
Vor den Nvidia-Zahlen meiden Anleger Technologiewerte. Henkel mit seinem Mix aus Industrieklebstoffen und Markenartikeln wie Persil oder Schwarzkopf gilt als vergleichsweise konjunkturrobust.
Allerdings bröckelt das Plus im Tagesverlauf: An der Börse Stuttgart lag die Vorzugsaktie gegen 13:20 Uhr nur noch 0,3 Prozent höher bei 87,74 Euro. Die Analystenstudie wirkt also eher stützend als beflügelnd.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer am Mittag?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|31,74 €
|−3,58 %
|2
|Merck KGaA
|151,15 €
|+0,97 %
|SAP
|208,20 €
|−2,44 %
|3
|Deutsche Telekom
|27,18 €
|+0,67 %
|Scout24
|89,00 €
|−2,04 %
|4
|Henkel Vz.
|88,24 €
|+0,55 %
|Rheinmetall
|754,80 €
|−1,94 %
|5
|Vonovia
|16,91 €
|+0,54 %
|adidas
|173,60 €
|−1,92 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX gegen 12:42 Uhr bei rund 26.430 Punkten (−0,63 %).
Quelle: finanzen.ch DAX-Kursliste (Xetra, 15 Min. verzögert), Kurszeiten 12:37–12:41 Uhr
Einordnung
Was hat Henkel im dritten Quartal geliefert?
Die endgültigen Zahlen vom 10. November untermauern die Zuversicht. Der Umsatz stieg nominal um 11 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent – getrieben vor allem von Preiserhöhungen, die 5,4 Prozentpunkte beisteuerten. Die Klebstoffsparte Adhesive Technologies wuchs organisch um 7,9 Prozent, der Bereich Consumer Brands um 4,8 Prozent.
Den Ausblick für 2026 hatte Henkel bereits Ende Oktober angehoben und nun bestätigt: organisches Wachstum von 3 bis 4 Prozent, eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent und ein Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Vorzugsaktie im mittleren einstelligen Prozentbereich. Weniger erfreulich: Henkel rechnet nun mit rund 10 Prozent höheren Materialkosten im laufenden Jahr und mit Restrukturierungskosten von 200 bis 250 Millionen Euro statt zuvor 150 bis 200 Millionen Euro.
Wie sieht das Chartbild der Henkel Aktie aus?
Die Henkel Vorzugsaktie gehört 2026 zu den Trendfolgern im DAX: Seit Jahresbeginn steht laut boerse.de ein Plus von rund 26 Prozent, im Monatsvergleich von gut 11 Prozent. Nach den Zahlen markierte das Papier in der Vorwoche den höchsten Stand seit fünf Jahren; mit Kursen um 88 Euro bewegt es sich heute erneut in dieser Zone. Wird sie nachhaltig überwunden, wäre der Weg charttechnisch frei – scheitert die Aktie, wäre der Bereich um 87 Euro vom Freitag die erste Unterstützung. Das Tief der vergangenen zwölf Monate lag Ende April bei rund 62 Euro.
Welche Termine sollten Henkel-Anleger kennen?
Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 legt Henkel am 8. März 2027 vor, die Hauptversammlung folgt am 14. April 2027. Für 2025 hatte Henkel je Vorzugsaktie 2,07 Euro Dividende gezahlt. Kurzfristig dürfte der Gesamtmarkt den Ton angeben: Am Nachmittag stehen US-Einzelhandelsdaten an, am Abend die Nvidia-Zahlen.
FAQ zur Henkel Aktie
Warum steigt die Henkel Aktie heute?
Die Kapitalmarktboutique MPCM hat das Kursziel für die Henkel Vorzüge nach dem starken dritten Quartal deutlich angehoben und ihr Kaufvotum bestätigt. Zudem sind defensive Werte vor den Nvidia-Zahlen gefragt.
Wie steht die Henkel Aktie am Mittag?
Gegen 12:40 Uhr bei 88,24 Euro im Xetra-Handel, plus 0,55 Prozent.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Henkel Vorzugsaktie?
Das Handelskürzel lautet HEN3, die ISIN DE0006048432.
Wann legt Henkel die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 8. März 2027 angekündigt, die Hauptversammlung für den 14. April 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von MPCM (Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH, Analyst Christoph Dolleschal). Die Originalstudie wurde am 17.11.2026 um 07:45 Uhr MEZ veröffentlicht; ein Zeitpunkt der erstmaligen Weitergabe ist in der Studie nicht angegeben. Einstufung („Buy“) und Kursziel (105 Euro) wurden unverändert übernommen. Die Offenlegungen des Hauses finden Sie hier. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Henkel AG & Co. KGaA Vz. (HEN3): Kaufen, Kursziel 105,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von MPCM – Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH (Analyst Christoph Dolleschal) vom 17.11.2026, 07:45 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: MPCM – Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH (Analyst Christoph Dolleschal).
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