Der DAX startete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent schwächer bei etwa 26.393 Punkten und lag gegen 9:12 Uhr bei 26.359 Punkten. Neue US-Exportregeln für KI-Chips, die schwache Nasdaq und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen am Abend drücken vor allem Technologiewerte.

Henkel steht mit Klebstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarpflege für ein Geschäft, das kaum am KI-Zyklus hängt. Eine Ad-hoc-Meldung oder Analystenstudie vom Dienstag lag bis zum Frühhandel nicht vor. Das Plus ist daher vor allem als defensive Umschichtung einzuordnen – verstärkt durch das Momentum der vergangenen Wochen.