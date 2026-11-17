Die Henkel Aktie (Vorzüge, Kürzel: HEN3, ISIN: DE0006048432) hält sich am Dienstagmorgen klar besser als der Gesamtmarkt und gehört zu den wenigen DAX Gewinnern. Auf Tradegate stand die Vorzugsaktie gegen 9:03 Uhr bei 87,96 Euro, ein Plus von 0,53 Prozent; an der Börse Stuttgart lag sie um 9:05 Uhr bei 87,74 Euro (+0,34 Prozent). Eine neue Nachricht aus Düsseldorf gab es nicht – die Aktie profitiert vom Rückzug der Anleger aus Chip- und KI-Werten und von ihrem intakten Aufwärtstrend.
Henkel Aktie DAX Gewinner: Klebstoff-Konzern trotzt dem Chip-Ausverkauf – markiert die Vorzugsaktie ein neues Jahreshoch?
Die Henkel Aktie (Vorzüge) ist am Dienstagmorgen einer der wenigen DAX Gewinner: Auf Tradegate notierte sie gegen 9:03 Uhr bei 87,96 Euro und 0,53 Prozent im Plus, der DAX verlor zugleich rund 0,9 Prozent. Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht, Rückenwind liefert die im Oktober angehobene Prognose.
Marktumfeld
Warum steigt die Henkel Aktie, wenn der DAX fällt?
Der DAX startete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent schwächer bei etwa 26.393 Punkten und lag gegen 9:12 Uhr bei 26.359 Punkten. Neue US-Exportregeln für KI-Chips, die schwache Nasdaq und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen am Abend drücken vor allem Technologiewerte.
Henkel steht mit Klebstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarpflege für ein Geschäft, das kaum am KI-Zyklus hängt. Eine Ad-hoc-Meldung oder Analystenstudie vom Dienstag lag bis zum Frühhandel nicht vor. Das Plus ist daher vor allem als defensive Umschichtung einzuordnen – verstärkt durch das Momentum der vergangenen Wochen.
Defensive Branche
Konsumgüter gelten als wenig konjunkturabhängig und dienen in Tech-Korrekturen oft als Rückzugsort. Eine konkrete Tagesnachricht fehlt.
Starker Trend
Über einen Monat liegt die Vorzugsaktie laut boerse.de rund 14,8 Prozent im Plus.
Neues Hoch in Reichweite
Mit 87,96 Euro auf Tradegate notiert die Aktie leicht über dem bisherigen 52-Wochen-Hoch von 87,84 Euro aus Stuttgart.
Fundamentaldaten
Was steckt hinter dem Kursaufschwung?
Den Grundstein legte Henkel am 29. Oktober mit den Zahlen zum dritten Quartal. Der Umsatz stieg nominal um 11 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent. Die Sparte Adhesive Technologies wuchs organisch um 7,9 Prozent, Consumer Brands um 4,8 Prozent. Zugleich hob der Konzern seine Jahresprognose an.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3
|5,71 Mrd. € (nominal +11 %)
|Organisches Wachstum Q3
|+6,5 %
|Adhesive Technologies (organisch)
|+7,9 %
|Consumer Brands (organisch)
|+4,8 %
|Prognose organisches Wachstum 2026
|3–4 % (zuvor 1,5–3,5 %)
|Bereinigte Umsatzrendite 2026
|rund 15 %
Quelle: Henkel, Quartalsmitteilung vom 29.10.2026 (via Börsen-Zeitung)
Für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie stellt Henkel einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Hinzu kommen fünf Zukäufe im laufenden Jahr, darunter der Haarpflegespezialist Olaplex.
Einordnung
Wie weit ist die Henkel Aktie schon gelaufen?
Seit Jahresbeginn hat die Vorzugsaktie je nach Quelle zwischen rund 25 und 30 Prozent zugelegt. Das 52-Wochen-Tief lag laut boerse.de am 29. April bei 62,00 Euro. Damit gehört Henkel 2026 zu den stärkeren DAX-Werten – und die Aktie notiert am Dienstagmorgen im Bereich ihres Jahreshochs.
Ausblick
Welche Termine sollten Anleger im Blick behalten?
Am Abend legt Nvidia Zahlen vor; das Ergebnis dürfte die Rotation zwischen Tech- und Defensivwerten beeinflussen. Henkel selbst berichtet laut finanzen.net am 8. März 2027 über das Gesamtjahr 2026.
FAQ zur Henkel Aktie
Warum steigt die Henkel Aktie heute? Ohne neue Unternehmensmeldung profitiert die Vorzugsaktie (HEN3, ISIN DE0006048432) von der Umschichtung aus Chipwerten in defensive Konsumgüterwerte.
Wo notiert die Henkel Aktie? Gegen 9:03 Uhr bei 87,96 Euro auf Tradegate (+0,53 Prozent), in Stuttgart um 9:05 Uhr bei 87,74 Euro (+0,34 Prozent).
Was hat Henkel zuletzt an der Prognose geändert? Im Oktober hob Henkel das Ziel für das organische Wachstum 2026 auf 3 bis 4 Prozent an, zuvor waren 1,5 bis 3,5 Prozent geplant.
Wann veröffentlicht Henkel die Jahreszahlen? Laut finanzen.net am 8. März 2027.
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