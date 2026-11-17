Die Zahlen vom 10. November untermauern die Zuversicht. Der Umsatz stieg nominal um 11 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent – getrieben vor allem von Preiserhöhungen, die 5,4 Prozentpunkte beisteuerten. Die Klebstoffsparte Adhesive Technologies wuchs organisch um 7,9 Prozent, der Bereich Consumer Brands um 4,8 Prozent.

Für 2026 erwartet Henkel nun ein organisches Wachstum von 3 bis 4 Prozent, eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent und einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Vorzugsaktie im mittleren einstelligen Prozentbereich. Weniger erfreulich: Der Konzern rechnet mit rund 10 Prozent höheren Materialkosten und mit Restrukturierungskosten von 200 bis 250 Millionen Euro statt zuvor 150 bis 200 Millionen Euro.