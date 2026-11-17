Die Henkel Aktie (Vorzugsaktie, Kürzel: HEN3, ISIN: DE0006048432) gehört zu den wenigen DAX Gewinnern des Dienstags. Zum Xetra-Schluss kostet das Papier 88,30 Euro, ein Plus von 0,62 Prozent – Rang drei im Index. Damit hält sich der Düsseldorfer Klebstoff- und Konsumgüterkonzern auf dem Niveau des Mittagshandels, während der DAX am Nachmittag immer weiter abrutscht und 2,08 Prozent tiefer bei 26.045,37 Punkten schließt. Den Anstoß gab am Vormittag die Hamburger Kapitalmarktboutique MPCM, die ihr Kursziel deutlich anhob und ihr Kaufvotum bestätigte.
Henkel Aktie DAX Gewinner: Kaufvotum von MPCM hält den Klebstoffriesen im Plus – wird die Zone um 88 Euro zum Sprungbrett?
Die Henkel Vorzugsaktie schließt am Dienstag als drittstärkster DAX Gewinner: Zum Xetra-Schluss notiert sie bei 88,30 Euro, 0,62 Prozent im Plus, während der DAX 2,08 Prozent verliert. Gestützt wird sie vom höheren Kursziel der Kapitalmarktboutique MPCM und dem starken dritten Quartal.
DAX Gewinner am Abend
Warum steigt die Henkel Aktie heute? Ein Kaufvotum mit höherem Ziel
Am Mittag lag Henkel auf Rang vier der Gewinnerliste, zum Schluss auf Rang drei. Der Kurs bewegte sich kaum – abgerutscht ist der Rest des Marktes.
MPCM hebt das Kursziel auf 105 Euro
Analyst Christoph Dolleschal von MPCM hat sein Kursziel für die Henkel Vorzüge von 92 auf 105 Euro angehoben und das Urteil „Buy“ bestätigt. dpa-AFX meldete die Studie um 11:45 Uhr.
Wachstum über den Erwartungen
Dolleschal verweist auf das organische Wachstum von 6,5 Prozent im dritten Quartal, das deutlich über den Markterwartungen lag. Seine Schätzungen für 2027 liegen beim bereinigten EBITDA rund 5 Prozent und beim Ergebnis je Aktie rund 6 Prozent über dem Konsens.
Robustes Geschäftsmodell im nervösen Markt
Vor den Nvidia-Zahlen, nach neuen US-Exportregeln für KI-Chips und nach Zinssorgen infolge starker US-Konsumdaten zogen Anleger Geld aus Technologiewerten ab. Henkel mit Industrieklebstoffen und Marken wie Persil oder Schwarzkopf gilt als vergleichsweise konjunkturrobust.
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Dienstag nicht. Die Studie wirkte eher stützend als beflügelnd: Am Mittag notierte die Vorzugsaktie nahezu auf demselben Niveau wie zum Handelsschluss.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer zum Schluss?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|30,94 €
|−6,00 %
|2
|Merck KGaA
|150,75 €
|+0,70 %
|SAP
|201,50 €
|−5,58 %
|3
|Henkel Vz.
|88,30 €
|+0,62 %
|Siemens Energy
|125,00 €
|−3,09 %
|4
|Deutsche Telekom
|27,12 €
|+0,44 %
|BASF
|52,24 €
|−2,79 %
|5
|Heidelberg Materials
|177,45 €
|+0,17 %
|RWE
|57,70 €
|−2,63 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX-Schluss 26.045,37 Punkte (−2,08 %). Nur fünf DAX-Werte schlossen im Plus.
Quelle: finanzen.at DAX-Kursliste (15 Min. verzögert), Kurszeiten 17:35–17:39 Uhr; DAX-Schluss laut dpa-AFX
Einordnung
Was hat Henkel im dritten Quartal geliefert?
Die Zahlen vom 10. November untermauern die Zuversicht. Der Umsatz stieg nominal um 11 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent – getrieben vor allem von Preiserhöhungen, die 5,4 Prozentpunkte beisteuerten. Die Klebstoffsparte Adhesive Technologies wuchs organisch um 7,9 Prozent, der Bereich Consumer Brands um 4,8 Prozent.
Für 2026 erwartet Henkel nun ein organisches Wachstum von 3 bis 4 Prozent, eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent und einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Vorzugsaktie im mittleren einstelligen Prozentbereich. Weniger erfreulich: Der Konzern rechnet mit rund 10 Prozent höheren Materialkosten und mit Restrukturierungskosten von 200 bis 250 Millionen Euro statt zuvor 150 bis 200 Millionen Euro.
Wie sieht das Chartbild der Henkel Aktie aus?
Die Henkel Vorzugsaktie gehört 2026 zu den Trendfolgern im DAX: Seit Jahresbeginn stand bis Montag laut boerse.de ein Plus von rund 26 Prozent, im Monatsvergleich von gut 11 Prozent. Nach den Quartalszahlen markierte das Papier den höchsten Stand seit fünf Jahren; mit dem Schlusskurs von 88,30 Euro bewegt es sich erneut in dieser Zone. Gelingt der nachhaltige Sprung darüber, wäre charttechnisch Platz nach oben – scheitert die Aktie, bietet der Bereich um 87 Euro eine erste Unterstützung. Das Tief der vergangenen zwölf Monate lag Ende April bei rund 62 Euro.
Welche Termine sollten Henkel-Anleger kennen?
Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 legt Henkel am 8. März 2027 vor, die Hauptversammlung folgt am 14. April 2027. Für 2025 hatte Henkel je Vorzugsaktie 2,07 Euro Dividende gezahlt. Kurzfristig gibt der Gesamtmarkt den Ton an: Nach US-Börsenschluss berichtet Nvidia, am Donnerstag folgt der Börsengang von Anthropic.
FAQ zur Henkel Aktie
Warum steigt die Henkel Aktie heute?
Die Kapitalmarktboutique MPCM hat das Kursziel für die Henkel Vorzüge nach dem starken dritten Quartal deutlich angehoben und ihr Kaufvotum bestätigt. Zudem waren robuste Geschäftsmodelle im schwachen Gesamtmarkt gefragt.
Wie hat die Henkel Aktie geschlossen?
Zum Xetra-Schluss bei 88,30 Euro, plus 0,62 Prozent – Rang drei unter den DAX Gewinnern.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Henkel Vorzugsaktie?
Das Handelskürzel lautet HEN3, die ISIN DE0006048432.
Wann legt Henkel die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 8. März 2027 angekündigt, die Hauptversammlung für den 14. April 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von MPCM (Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH, Analyst Christoph Dolleschal). Die Originalstudie wurde am 17.11.2026 um 07:45 Uhr MEZ veröffentlicht; ein Zeitpunkt der erstmaligen Weitergabe ist in der Studie nicht angegeben. Einstufung („Buy“) und Kursziel (105 Euro) wurden unverändert übernommen. Die Offenlegungen des Hauses finden Sie hier. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Henkel AG & Co. KGaA Vz. (HEN3): Kaufen, Kursziel 105,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von MPCM – Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH (Analyst Christoph Dolleschal) vom 17.11.2026, 07:45 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 18:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 18:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: MPCM – Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH (Analyst Christoph Dolleschal).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.