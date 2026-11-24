Im dritten Quartal steigerte Henkel den Umsatz um 11,0 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, organisch lag das Plus bei 6,5 Prozent. Treiber war das Klebstoffgeschäft Adhesive Technologies, das organisch um 7,9 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro zulegte. Der Konzern hob daraufhin seine Prognose für das organische Wachstum auf 3,0 bis 4,0 Prozent an, zuvor waren 1,5 bis 3,5 Prozent geplant. Die bereinigte Umsatzrendite soll bei rund 15 Prozent liegen. Gegenwind kommt von den direkten Materialkosten, die um rund zehn Prozent gestiegen sind, und von Restrukturierungskosten von 200 bis 250 Millionen Euro.