Die Henkel Aktie (Vorzugsaktie, ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Handelssymbol: HEN3, US-Handelssymbol: HENOY) zeigt sich am Dienstag robust. Um 12:34 Uhr notiert das Papier des Düsseldorfer Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns bei 86,58 Euro, ein Plus von 0,82 Prozent. Damit gehört Henkel zu den DAX Gewinnern am Mittag, während der Leitindex nach der Rally vom Montag nachgibt. Die Henkel-Aktie bewegt sich damit wieder in Reichweite ihres Fünfjahreshochs: Am 17. November hatte sie bei 88,30 Euro geschlossen.
Henkel Aktie: DAX Gewinner am Mittag – Persil-Konzern als sicherer Hafen, greift die Vorzugsaktie das Fünfjahreshoch an?
Die Henkel Aktie gehört am Dienstagmittag zu den DAX Gewinnern: Plus 0,82 Prozent auf 86,58 Euro. Nach dem verpufften Tech-Strohfeuer schichten Anleger in defensive Konsumwerte um. Zugleich präsentiert sich der Düsseldorfer Konzern auf dem Deutschen Eigenkapitalforum. Was hinter dem Anstieg der Henkel Aktie steckt.
Der Auslöser
Flucht in Qualität: warum die Henkel Aktie steigt
Am Montag jagten Anleger noch den Chipwerten hinterher, am Dienstag ist die Euphorie verflogen. Gefragt sind nun Unternehmen, deren Geschäft nicht vom KI-Zyklus abhängt.
Der DAX notiert am Mittag rund 0,8 Prozent im Minus bei etwa 25.130 Punkten – die Erholung der Technologiewerte findet keine Anschlusskäufe. In diesem Umfeld schichten Anleger in defensive Werte um. Neben dem Versorger RWE gehört die Henkel Aktie bereits seit dem Morgen zu den gefragtesten Titeln im Leitindex. Marken wie Persil, Schwarzkopf und Pritt stehen für planbare Erträge, unabhängig vom Bau neuer Rechenzentren. Zusätzliche Aufmerksamkeit bekommt Henkel durch seinen Auftritt auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt, wo sich der Konzern am Dienstag institutionellen Investoren präsentiert.
Defensive Rotation
Nach dem Tech-Rückschlag suchen Anleger Stabilität – Konsumgüter mit starken Marken profitieren.
Investorenauftritt
Auf dem Eigenkapitalforum kann Henkel die angehobene Prognose vor großem Publikum erläutern.
Operativer Rückenwind
Das dritte Quartal fiel stärker aus als erwartet, die Jahresziele wurden erhöht.
Nähe zum Hoch
Bis zum Fünfjahreshoch fehlen weniger als zwei Prozent.
Die Fundamentaldaten
Klebstoffe als Wachstumsmotor: Henkel hebt die Prognose
Im dritten Quartal steigerte Henkel den Umsatz um 11,0 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, organisch lag das Plus bei 6,5 Prozent. Treiber war das Klebstoffgeschäft Adhesive Technologies, das organisch um 7,9 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro zulegte. Der Konzern hob daraufhin seine Prognose für das organische Wachstum auf 3,0 bis 4,0 Prozent an, zuvor waren 1,5 bis 3,5 Prozent geplant. Die bereinigte Umsatzrendite soll bei rund 15 Prozent liegen. Gegenwind kommt von den direkten Materialkosten, die um rund zehn Prozent gestiegen sind, und von Restrukturierungskosten von 200 bis 250 Millionen Euro.
Die Analysten
Nach der Rally: Kepler tritt auf die Bremse
Nicht alle Beobachter teilen die Begeisterung. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Henkel Aktie am 19. November abgestuft und verweist auf die gestiegene Bewertung nach der Rally. Das durchschnittliche Kursziel der von Investing.com erfassten Analysten liegt bei rund 79,62 Euro und damit unter dem aktuellen Kurs. Die Aktie ist den Erwartungen der Experten also vorausgelaufen. Analystenziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Henkel Aktie: 88,30 Euro im Visier
Charttechnisch ist das Bild klar: Die Henkel Aktie nähert sich dem Schlusskurs vom 17. November bei 88,30 Euro, dem Bereich des Fünfjahreshochs. Ein nachhaltiger Sprung darüber wäre ein starkes Signal und würde die runde Marke von 90 Euro in den Blick rücken. Nach unten bildet die Zone um 85 Euro die erste Unterstützung, darunter folgt der Bereich um 84 Euro.
Häufige Fragen zur Henkel Aktie
Warum ist die Henkel Aktie heute DAX Gewinner?
Nach dem Tech-Rückschlag schichten Anleger in defensive Konsumwerte um. Zudem präsentiert sich Henkel auf dem Deutschen Eigenkapitalforum.
Welche ISIN und WKN hat die Henkel Vorzugsaktie?
Die ISIN lautet DE0006048432, die WKN 604843, das Handelssymbol HEN3. In den USA wird ein ADR unter HENOY gehandelt.
Wie hoch ist das Fünfjahreshoch der Henkel Aktie?
Am 17. November schloss die Vorzugsaktie bei 88,30 Euro, im Bereich ihres Fünfjahreshochs.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.