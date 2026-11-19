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Henkel Aktie auf Fünfjahreshoch: Klebstoffgeschäft wächst organisch um 7,9%

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 19:51 2 Min. ZertifikateJournal

Nach 33% Kursplus bei Henkel bietet ein Discount Call bis Juni 2027 bis zu 18,3% Renditechance, selbst wenn die Vorzugsaktie auf 80 Euro fällt.

Bild: Henkel AG & Co. KGaA

Es ist gerade einmal ein paar Wochen her, da hatte Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker: HEN3) seine Prognose für das organische Umsatzwachstum 2026 von 1,5% bis 3,5% auf 3,0% bis 4,0% angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Nun lege das Management nach. Nach einem starken dritten Quartal sehe Vorstandschef Carsten Knobel eine "sehr gute Chance", das obere Ende der Zielspanne zu erreichen. Im abgelaufenen Berichtszeitraum habe der Konsumgüterkonzern den Umsatz um 8,0% auf rund 5,7 Mrd. Euro gesteigert. Besonders stark habe sich das Klebstoffgeschäft entwickelt. Die Sparte Adhesive Technologies habe mit 3,03 Mrd. Euro knapp 12% mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Organisch habe das Wachstum bei 7,9% gelegen. Positiv: Anders als in den vergangenen Jahren habe das Plus nicht nur aus Preiserhöhungen gestammt. Auch die Absatzmengen hätten zugelegt. Laut Knobel würden die Volumina inzwischen bereits das fünfte Quartal in Folge wachsen. "Wir haben im dritten Quartal eine deutliche Beschleunigung unseres organischen Umsatzwachstums erzielt", so der Unternehmenschef. Gute Nachrichten habe es zudem bei der Profitabilität gegeben. Im abgelaufenen Berichtszeitraum sei das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um 18,8% auf 907 Mio. Euro gestiegen. Nach neun Monaten stehe damit ein Plus von 23,5% auf 2,55 Mrd. Euro zu Buche. Die bereinigte Marge habe sich entsprechend von 13,8% auf 15,1% erhöht. Für das Gesamtjahr erwarte Knobel daher nun eine Umsatzrendite von rund 15%, womit die bisherige Spanne von 14,5% bis 16,0% konkretisiert worden sei. An der Börse sei diese Entwicklung nicht unbemerkt geblieben. In den vergangenen sechs Monaten habe die Henkel-Vorzugsaktie gut 33% zugelegt. Sie notiere damit auf dem höchsten Stand seit rund fünf Jahren. Für die meisten Analysten sei damit erst einmal das Ende der Fahnenstange erreicht. Nur ein Haus traue dem Papier aktuell weitere Kursgewinne zu. Dass sich selbst bei seitwärts tendierenden oder moderat fallenden Notierungen deutlich zweistellige Erträge erzielen ließen, zeige ein Discount Call (ISIN: DE000UN2Y3C5, WKN: UN2Y3C) von UniCredit. Die maximale Auszahlung von 10 Euro je Papier werde erreicht, wenn die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns am Bewertungstag im Juni 2027 mindestens 80 Euro koste. Aktuell wechsle die Vorzugsaktie für rund 87 Euro den Besitzer. Bei einem Briefkurs des Discount Calls von rund 8,45 Euro errechne sich somit eine Renditechance von 18,3% – für die die DAX-Aktie ausgehend vom aktuellen Niveau in den kommenden sieben Monaten sogar um mehr als 8% nachgeben dürfe. (Ausgabe 46/2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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