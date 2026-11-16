Rückenwind vor dem Zahlentermin: Piper-Sandler-Analyst Derek Podhaizer bleibt bei „Overweight“ für die Helmerich-&-Payne-Aktie und bestätigt das Kursziel von 43 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 38,06 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 13 Prozent. Helmerich & Payne ist einer der größten Betreiber von Landbohranlagen in den USA und hat sein Geschäft mit Zukäufen international und offshore ausgebaut.
Helmerich-&-Payne-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Derek Podhaizer bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 43 Dollar vor den Zahlen
Piper-Sandler-Analyst Derek Podhaizer bestätigt die Kaufempfehlung „Overweight“ für die Helmerich-&-Payne-Aktie mit einem Kursziel von 43 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 38,06 US-Dollar sind das rund 13 Prozent Potenzial. Am 18. November legt der Bohranlagenbetreiber seine Zahlen zum Geschäftsjahresende vor.
Steckbrief
- Unternehmen
- Helmerich & Payne, Inc.
- Handelssymbol
- HP (NYSE)
- Analyst
- Derek Podhaizer
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 43 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Helmerich-&-Payne-Aktie
Vor dem Jahresabschluss – Podhaizer bleibt auf Kaufkurs
Derek Podhaizer sieht die Helmerich-&-Payne-Aktie positiv. Sein Kursziel von 43 US-Dollar bestätigt er wenige Tage vor dem Zahlentermin.
Helmerich & Payne berichtet am 18. November über das vierte Geschäftsquartal, die Telefonkonferenz folgt am 19. November.
Die Aktienanalyse von Piper Sandler geht damit mit einer klaren Kaufempfehlung in die Zahlen, obwohl das Unternehmen im Vorquartal enttäuscht hatte.
Die Argumente von Derek Podhaizer
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Derek Podhaizer stützt:
Klare Prognose
Für das US-Landgeschäft hat Helmerich & Payne eine operative Marge von 245 bis 255 Millionen US-Dollar bei 145 bis 151 aktiven Anlagen in Aussicht gestellt.
Zweites und drittes Standbein
Das internationale Geschäft soll 25 bis 45 Millionen US-Dollar beitragen, das Offshore-Geschäft 26 bis 30 Millionen US-Dollar.
Attraktive Dividende
Die Jahresdividende von 1,00 US-Dollar je Aktie entspricht einer Rendite von rund 2,6 Prozent.
Schuldenabbau
Das Management strebt eine Verschuldung vom Einfachen des operativen Ergebnisses an.
Schwaches Vorquartal als Messlatte
Im dritten Geschäftsquartal hatte Helmerich & Payne einen bereinigten Verlust von 0,11 US-Dollar je Aktie ausgewiesen, Analysten hatten einen Gewinn in gleicher Höhe erwartet.
Für das Schlussquartal kommt es daher darauf an, ob die Prognosen eingehalten werden. Die Nachfrage nach Bohranlagen hängt stark vom Ölpreis und den Investitionsplänen der Förderunternehmen ab.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Derek Podhaizer. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 43 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Helmerich & Payne, Inc. (HP): Kaufen, Kursziel 43,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Piper Sandler (Analyst Derek Podhaizer). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Piper Sandler (Analyst Derek Podhaizer).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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