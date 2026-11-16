Helmerich-&-Payne-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Derek Podhaizer bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 43 Dollar vor den Zahlen

Helmerich & Payne berichtet am 18. November über das vierte Geschäftsquartal, die Telefonkonferenz folgt am 19. November.

Die Aktienanalyse von Piper Sandler geht damit mit einer klaren Kaufempfehlung in die Zahlen, obwohl das Unternehmen im Vorquartal enttäuscht hatte.