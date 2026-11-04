HelloFresh explodiert um 8%! Shortseller im Rückzug! Warum der Kurssprung die Hedgefonds nervös machen könnte

Die HelloFresh-Aktie liefert derzeit eine spannende Mischung aus kräftiger Kurserholung und umfangreicher institutioneller Short-Positionierung. Während der Aktienkurs um 8,05 % auf 2,98 Euro steigt, reduziert D. E. Shaw & Co., L.P. seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,89 % auf 0,79 %. Das entspricht einer Verringerung um rund 11,2 %. Gleichzeitig halten andere institutionelle Investoren weiterhin erhebliche Short-Positionen. Besonders Marshall Wace LLP mit 2,50 %, SIH Partners mit 1,33 % und Capital Fund Management mit 1,11 % fallen dabei ins Gewicht. Insgesamt summieren sich die sieben zuletzt gemeldeten Positionen auf 7,77 % des Aktienkapitals. Die Ausgangslage ist damit außergewöhnlich spannend: Die HelloFresh-Aktie gewinnt mehr als 8 %, ein Hedgefonds reduziert seine Short-Wette, doch zahlreiche andere Investoren bleiben auf der Gegenseite positioniert. Sollte HelloFresh seine Profitabilität verbessern und operativ überzeugen, könnten zusätzliche Eindeckungskäufe eine Erholung unterstützen. Enttäuscht das Unternehmen dagegen bei Nachfrage, Margen oder Cashflow, könnten die bestehenden Risiken erneut in den Vordergrund rücken. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Hat D. E. Shaw mit seiner Positionssenkung bereits einen möglichen Stimmungswechsel erkannt, oder setzen sich die skeptischen Hedgefonds am Ende doch noch durch?