Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die HelloFresh Aktie knüpft an die Erholung der vergangenen Tage an. Am 19. November notierte sie noch bei 2,89 Euro, am Dienstag bei 3,10 Euro, nun bei 3,216 Euro. In einem Markt, in dem Technologiewerte unter Druck stehen, suchen Anleger offenbar nach Titeln mit eigener Geschichte.