Die Kochbox ist wieder gefragt: Die HelloFresh Aktie steigt am Mittwochmorgen um 2,06 Prozent auf 3,216 Euro und ist zweitgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:23 Uhr, comdirect). Seit dem Zwischentief vor einer Woche hat der Berliner Konzern rund elf Prozent gutgemacht.
HelloFresh Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – der Sparkurs zahlt sich aus, die Erholung geht weiter
Die HelloFresh Aktie gewinnt am Mittwochmorgen 2,06 Prozent auf 3,216 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Kochboxenversender schrumpft, verdient aber mehr. Analysten streiten, wie weit die Erholung trägt.
Der Auslöser
Warum steigt die HelloFresh Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die HelloFresh Aktie knüpft an die Erholung der vergangenen Tage an. Am 19. November notierte sie noch bei 2,89 Euro, am Dienstag bei 3,10 Euro, nun bei 3,216 Euro. In einem Markt, in dem Technologiewerte unter Druck stehen, suchen Anleger offenbar nach Titeln mit eigener Geschichte.
Und die hat der SDAX Gewinner. Am 5. November sprang der Kurs nach den Quartalszahlen um mehr als 13 Prozent auf 3,39 Euro. Dieses Niveau rückt jetzt wieder in Reichweite.
Der Hintergrund
Weniger Kunden, mehr Gewinn
HelloFresh wächst nicht mehr, sondern schrumpft gewollt. Im dritten Quartal sank der währungsbereinigte Umsatz um 11,3 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro. Weil der Konzern zugleich das Marketing kräftig zurückfuhr, verdiente er operativ deutlich mehr. Für 2026 peilt das Management ein bereinigtes EBITDA von 350 bis 370 Millionen Euro an, bei einem Umsatzrückgang von 9 bis 11 Prozent.
Die Analysten ziehen daraus gegensätzliche Schlüsse. Berenberg bestätigte „Buy“ mit Kursziel 5 Euro, Jefferies bleibt trotz gesenktem Ziel bei „Buy“. JPMorgan hält dagegen an 2,70 Euro fest. Die Ratingagentur S&P senkte Ende Oktober die Bonitätsnote von BB+ auf BB mit negativem Ausblick.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur HelloFresh Aktie
Warum ist die HelloFresh Aktie SDAX Gewinner?
Der Titel setzt seine Erholung fort. Eine neue Meldung gibt es am Mittwoch nicht.
Wächst HelloFresh noch?
Nein. Der Umsatz soll 2026 währungsbereinigt um 9 bis 11 Prozent sinken, das Ergebnis aber steigen.
Wie weit liegen die Kursziele auseinander?
Von 2,70 Euro bei JPMorgan bis 5 Euro bei Berenberg.
HelloFresh Aktie: ISIN DE000A161408, WKN A16140, Börsenkürzel HFG.
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