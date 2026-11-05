HelloFresh Aktie im Höhenflug! Marshall Wace im Attacke-Modus! Droht den Hedgefonds jetzt ein Short-Squeeze?

Die HelloFresh-Aktie sorgt für einen spektakulären Börsentag! Während der Kurs des Berliner Kochboxen- und Fertiggerichteanbieters um satte 11,98 Prozent auf 3,337 Euro nach oben schießt, setzen zahlreiche institutionelle Investoren weiterhin auf fallende Kurse. Besonders brisant: Marshall Wace LLP hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 4. November 2026 von 2,50 auf 2,61 Prozent erhöht. Insgesamt summieren sich die sieben zuletzt gemeldeten Short-Positionen auf bemerkenswerte 7,88 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Damit entsteht eine außergewöhnliche Konstellation: Auf der einen Seite steht ein zweistelliger Kurssprung, auf der anderen Seite eine beträchtliche institutionelle Positionierung gegen die Aktie. Könnte die Rally die Hedgefonds zu teuren Rückkäufen zwingen? Oder nutzen die Leerverkäufer die Kurserholung, weil sie weiterhin erhebliche Risiken für das Geschäftsmodell von HelloFresh sehen?