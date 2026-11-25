Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz sank währungsbereinigt um 11,3 Prozent, das bereinigte EBITDA stieg um 26,3 Prozent.

Was erwartet HelloFresh für 2026?

Einen Umsatzrückgang von 9 bis 11 Prozent und ein bereinigtes EBITDA von 350 bis 370 Millionen Euro.

Warum sinken die Bestellungen?

Vor allem, weil HelloFresh deutlich weniger für Werbung ausgibt und weniger Neukunden gewinnt.