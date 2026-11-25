Die HelloFresh Aktie steht für ein riskantes Experiment. Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz des Berliner Kochbox-Versenders währungsbereinigt um 11,3 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro, die Zahl der Bestellungen brach um 17,9 Prozent auf 19,6 Millionen ein. Gleichzeitig stieg das bereinigte EBITDA währungsbereinigt um 26,3 Prozent auf 50,9 Millionen Euro.
HelloFresh Aktie: 18 Prozent weniger Bestellungen, aber mehr Gewinn – kann sich der Kochbox-Pionier gesundschrumpfen?
HelloFresh spart am Marketing, verliert Kunden und verdient trotzdem mehr. Die Aktie notiert um 3 Euro. Was die HelloFresh Aktie zwischen Sparkurs und Wachstumsloch bewegt.
Die Strategie
Weniger Werbung, mehr Marge
Der Konzern hat die Marketingausgaben um 24,1 Prozent gekürzt und setzt auf Kunden, die mehr bestellen. Das Segment mit Fertiggerichten erreichte erstmals die Gewinnschwelle. Mit der Marke Factor drängt HelloFresh zudem in US-Supermärkte. Die Kehrseite: Die Neukundengewinnung fiel schwächer aus als erwartet – der Konzern schrumpft.
Der Ausblick
Prognose nach Senkung bestätigt
Die zuvor gesenkte Prognose bestätigte HelloFresh: Der Umsatz soll 2026 währungsbereinigt um 9 bis 11 Prozent sinken, das bereinigte EBITDA 350 bis 370 Millionen Euro erreichen. Immerhin ist der Mittelabfluss fast gestoppt – der freie Cashflow lag im Quartal bei minus 5,7 Millionen Euro nach minus 80,7 Millionen Euro im Vorjahr. Die HelloFresh Aktie verlor nach den Zahlen knapp 8 Prozent und notierte zuletzt um 3 Euro.
Die HelloFresh Aktie zeigt: Sparen funktioniert, Wachsen nicht. Solange die Bestellungen zweistellig sinken, bleibt offen, wie lange sich höhere Gewinne aus einem kleineren Geschäft holen lassen.
Häufige Fragen zur HelloFresh Aktie
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz sank währungsbereinigt um 11,3 Prozent, das bereinigte EBITDA stieg um 26,3 Prozent.
Was erwartet HelloFresh für 2026?
Einen Umsatzrückgang von 9 bis 11 Prozent und ein bereinigtes EBITDA von 350 bis 370 Millionen Euro.
Warum sinken die Bestellungen?
Vor allem, weil HelloFresh deutlich weniger für Werbung ausgibt und weniger Neukunden gewinnt.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.