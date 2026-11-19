Der niederländische Brauereikonzern Heineken (ISIN: NL0000009165, FSE: HNK1, Amsterdam: HEIA) hat sich frisches Geld am Euro-Anleihemarkt besorgt. Laut Pressemitteilung vom 30. Oktober platzierte das Unternehmen im Rahmen seines EMTN-Programms zwei Anleihen über jeweils 500 Millionen Euro: die 3,750-Prozent-Anleihe 2029 mit drei Jahren Laufzeit (fällig am 10. November 2029) und die 4,125-Prozent-Anleihe 2033 mit sieben Jahren Laufzeit (fällig am 10. November 2033). Das Börsenportal finanzen.net führt sie mit den WKN A4E3D6 und A4E3D7 mit Emissionsdatum 10. November. Der Kupon ist der aufgedruckte Zinssatz; die Rendite hängt vom Kaufkurs ab. Die Erlöse gehen laut Mitteilung in allgemeine Unternehmenszwecke, unter anderem in die Rückzahlung von Schulden. Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse notiert. Heineken ist auch als Heineken Aktie börsennotiert.
Heineken Anleihe: 1 Milliarde Euro mit 3,75 und 4,125 Prozent Kupon - Wie viel Aufschlag zahlt ein Brauriese gegenüber dem Bund?
Heineken hat zwei Euro-Anleihen über zusammen 1 Milliarde Euro platziert, mit 3,75 Prozent bis 2029 und 4,125 Prozent bis 2033. Daneben zahlt die Banque Stellantis France 4,25 Prozent. Was Konzernanleihen im Vergleich zu Bundesanleihen bieten und welche Risiken bleiben.
Wie viel Aufschlag zahlt die Heineken Anleihe gegenüber Bundesanleihen?
Als Vergleichsmaßstab dienen Bundesanleihen, die als nahezu risikofrei gelten. Laut Bundesbank lag die Zinsstrukturkurve am 17. November bei 3,18 Prozent für fünf und 3,35 Prozent für zehn Jahre; die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 18. November um 16:20 Uhr bei 3,37 Prozent (dpa-AFX), der zweijährige Schatz erzielte in der Auktion am 17. November 3,10 Prozent. Der Kupon der Heineken-Anleihe 2029 von 3,750 Prozent liegt damit rund 60 Basispunkte über der Rendite des dreijährigen Bundes-Bereichs, die Anleihe 2033 mit 4,125 Prozent rund 75 Basispunkte über dem zehnjährigen Bund. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Das ist eine grobe Redaktionsrechnung aus Kupons und Renditen: Der Ausgabekurs und damit die tatsächliche Emissionsrendite sind nicht belegt.
Zur Einordnung: Hochgradig bonitätsstarke Konzerne zahlen typischerweise nur wenige Dutzend Basispunkte Aufschlag auf Staatsanleihen; wie Ratingagenturen Heineken bewerten, ließ sich in den abgerufenen Quellen nicht belegen. Auch Orderbuch, Spread zum Mid-Swap und ISIN sind nicht verfügbar.
|Anleihe
|Fälligkeit
|Kupon / Rendite
|Volumen
|Heineken (3 Jahre)
|10.11.2029
|3,750% Kupon
|500 Mio. €
|Heineken (7 Jahre)
|10.11.2033
|4,125% Kupon
|500 Mio. €
|Banque Stellantis France (ISIN FR001401C2Q2)
|10.11.2028
|4,250% Kupon, Rendite 4,272%
|500 Mio. €
|Bund 5 Jahre (17.11.)
|–
|3,18% Rendite
|–
|Bund 10 Jahre (18.11.)
|–
|3,37% Rendite
|–
Kupon ist nicht die Rendite. Banque Stellantis: Kurs 99,92 und Rendite 4,272 % laut finanzen.net, Zeitpunkt unklar. Bund: Bundesbank-Zinsstrukturkurve (17.11.) bzw. dpa-AFX (18.11., 16:20 Uhr MEZ).
Quelle: Heineken, finanzen.net, Bundesbank, dpa-AFX
Warum zahlt die Banque Stellantis France mehr als Heineken?
Die Autobank von Stellantis bietet für drei Jahre bis 10. November 2028 einen Kupon von 4,25 Prozent, über 50 Basispunkte mehr als Heineken für 2029. Laut finanzen.net lag der Kurs bei 99,92 Prozent mit einer Rendite von 4,272 Prozent. Der Abstand deutet auf höheres Kreditrisiko hin: Autofinanzierer hängen stärker an Konjunktur und Zinsniveau als ein Getränkekonzern. Spread, Rating und Orderbuch der Stellantis-Anleihe ließen sich nicht belegen, daher bleibt die Einordnung eine Plausibilitätsüberlegung der Redaktion.
Was bedeutet das für Sparer und Anleger?
Mit Renditen deutlich über der Inflationserwartung vieler Sparer klingen Kupons von 3,75 bis 4,25 Prozent attraktiv; zu bedenken ist, dass die Inflation im Euroraum im Oktober bei 4,0 Prozent lag (Eurostat laut dpa-AFX, 18.11.). Die reale Rendite, also nach Abzug der Inflation, bleibt damit negativ. Hinzu kommen Zinsänderungsrisiko (Kurse fallen, wenn die Marktzinsen steigen, etwa durch die für Dezember erwartete EZB-Erhöhung) und Emittentenrisiko: Anders als bei Bundesanleihen haftet nur das Unternehmen. Die Stückelung der Heineken-Anleihen ist nicht belegt.
Welche Termine sind für Euro-Anleihen jetzt wichtig?
Am 25. November bietet die Finanzagentur eine zehnjährige Bundesanleihe über 5 Milliarden Euro an, am 1. Dezember folgt der Bobl. Der Markt erwartet im Dezember eine Zinserhöhung der EZB (dpa-AFX, 18.11.). Dies sind Termine und Erwartungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Heineken Anleihe
Was ist die Heineken Anleihe? Zwei Euro-Anleihen von Heineken N.V. über je 500 Millionen Euro, 3,750 Prozent bis 2029 und 4,125 Prozent bis 2033.
Ist die Heineken Anleihe sicher? Sie unterliegt Emittenten- und Ausfallrisiko; das Rating ließ sich nicht belegen.
Wo wird die Heineken Anleihe gehandelt? Laut Pressemitteilung an der Luxemburger Börse; Handelbarkeit für Privatanleger ist nicht belegt.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den Kaufkurs.
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