Der niederländische Brauereikonzern Heineken (ISIN: NL0000009165, FSE: HNK1, Amsterdam: HEIA) hat sich frisches Geld am Euro-Anleihemarkt besorgt. Laut Pressemitteilung vom 30. Oktober platzierte das Unternehmen im Rahmen seines EMTN-Programms zwei Anleihen über jeweils 500 Millionen Euro: die 3,750-Prozent-Anleihe 2029 mit drei Jahren Laufzeit (fällig am 10. November 2029) und die 4,125-Prozent-Anleihe 2033 mit sieben Jahren Laufzeit (fällig am 10. November 2033). Das Börsenportal finanzen.net führt sie mit den WKN A4E3D6 und A4E3D7 mit Emissionsdatum 10. November. Der Kupon ist der aufgedruckte Zinssatz; die Rendite hängt vom Kaufkurs ab. Die Erlöse gehen laut Mitteilung in allgemeine Unternehmenszwecke, unter anderem in die Rückzahlung von Schulden. Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse notiert. Heineken ist auch als Heineken Aktie börsennotiert.