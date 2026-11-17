Heineken schlittere von einem Extrem ins andere. Habe die Aktie aufgrund des starken Rückgangs über den Sommer als abverkauft gegolten, habe sich dies nun ins Gegenteil umgekehrt. Fundamental habe es tatsächlich Grund zur Freude gegeben. Aus Sicht der Analysten der RBI habe die Aktie aber, wie auch der Basiskonsumsektor im Gesamten, mehrheitlich von der Rotation raus aus dem Techsektor profitiert. In der Regel handle es sich hierbei um eine Entwicklung, die nicht nachhaltig sei. Auch der Umstand, dass die Aktie bereits jetzt nahe am Konsens-Kursziel für die nächsten zwölf Monate handle, lasse die Analysten der RBI vorsichtig werden.