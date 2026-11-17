Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, FSE: HNK1, Amsterdam: HEIA) mit "Verkauf" ein.
Heineken Aktie: Die Achterbahnfahrt geht weiter
Heineken-Aktie zwischen Wachstumsschub und Rückschlagrisiko! Starke Quartalszahlen, boomende Premiummarken und ein neuer Konzernchef sorgen für Optimismus. Doch nach der jüngsten Kursrally warnen die Analysten der RBI vor einer überkauften Aktie und begrenztem Aufwärtspotenzial. Ist die Heineken-Aktie bereits zu teuer geworden?
Das dritte Quartal habe eine klare Beschleunigung auf breiter Basis gebracht. Das Gesamtvolumen sei organisch um 4,8% auf 76,0 Mio. Hektoliter gestiegen, während das konsolidierte Volumen um 3,9% zugelegt habe. Der Nettoumsatz habe sich um 4,6% auf EUR 8,1 Mrd. erhöht, wobei der konstante Preis-Mix-Beitrag 1,8% erreicht habe. Alle vier Regionen hätten Wachstum verzeichnet. Besonders dynamisch hätten sich Asien-Pazifik mit einem Volumenplus von 17,3% entwickelt. Premium habe um 11,5%, die globalen Marken um 9,9% und Heineken um 9,7% zugelegt. Low-/No-Alcohol sei zweistellig gewachsen. Der Konzern habe die Prognose eines organischen Betriebsergebniswachstums von 2% bis 6% bestätigt und erwarte unverändert EUR 500 Mio. an Bruttoeinsparungen.
Der neue Vorstandsvorsitzende werde zum wichtigsten unternehmensspezifischen Katalysator. Rafa Oliveira habe sein Amt am 1. Oktober übernommen und wolle seine Einschätzung mit den Gesamtjahreszahlen im Februar vorlegen. Im Mittelpunkt dürften eine konsequentere Umsetzung der Strategie, höhere Verantwortlichkeit und eine schnellere Skalierung erfolgreicher Produkte stehen. Parallel werde das europäische Betriebsmodell von 23 lokalen Gesellschaften auf acht größere Mehrländerorganisationen reduziert. Dies könne Entscheidungswege verkürzen und die Kostenbasis verbessern. Kurzfristig entstünden jedoch Umsetzungsrisiken, da organisatorische Veränderungen, Markeninvestitionen und lokale Marktanforderungen gleichzeitig gesteuert werden müssten.
Die strukturellen Belastungen der Bierbranche würden trotz des starken Quartals bestehen bleiben. Der Datenanbieter IWSR (International Wines and Spirits Record) melde für das erste Halbjahr 2026 einen Rückgang des Bierkonsums um 4% in den USA und 2% in China. In Europa sei der Bierverbrauch bereits 2025 um 3,2% gesunken und habe 9,2% unter dem Niveau von 2019 gelegen. Gleichzeitig sei alkoholfreies Bier in den von IWSR untersuchten Märkten um 8% gewachsen. Heinekens starkes Low-/No-Alcohol- und Premiumgeschäft sei somit strategisch richtig positioniert, könne eine anhaltende Schwäche des klassischen Biermarkts aber nur teilweise kompensieren. Zu beobachten bleiben würden insbesondere die US-Nachfrage, Europas preissensitives Mainstream-Segment und die Nachhaltigkeit der hohen Wachstumsraten in Asien (Stand: 16. November 2026, IWSR und Brewers of Europe).
Die Analysten der RBI würden unverändert denken, dass der frühere Bewertungsverlauf in Anbetracht der strukturellen Änderungen innerhalb der Branche nicht mehr vollständig repräsentativ sei. Sinkende bzw. stagnierende Biermengen in reifen Märkten sprächen aus Sicht der Analysten der RBI für längerfristig niedrigere Bewertungsniveaus. Eine vollständige Mean Reversion der Bewertungskennzahlen würden die Analysten daher nicht für zielführend halten. Aktuell liege die Aktie exakt am 5-Jahres-Median. Im 10-Jahresvergleich erscheine die Aktie hingegen 17% unterbewertet. Die Analysten der RBI würden denken, dass ein kürzerer Zeitraum in Anbetracht des Strukturwandels repräsentativer sei und die Aktie bewertungsseitig damit nur geringes Aufwärtspotenzial habe.
Aktie wirke überkauft. Der gesamte Sektor des Basiskonsums profitiere aktuell von der Sektorrotation, ausgelöst durch die Unsicherheiten im KI-Segment. Heineken, wie auch viele andere Branchenvertreter, habe zuletzt deutlich zulegen können wirke technisch zunehmend überkauft. Das Konsensziel auf die nächsten zwölf Monate liege aufgrund der Rally nur mehr gute 5% vom letzten Schlusskurs entfernt - historisch ein schlechtes Zeichen.
FAZIT
Heineken schlittere von einem Extrem ins andere. Habe die Aktie aufgrund des starken Rückgangs über den Sommer als abverkauft gegolten, habe sich dies nun ins Gegenteil umgekehrt. Fundamental habe es tatsächlich Grund zur Freude gegeben. Aus Sicht der Analysten der RBI habe die Aktie aber, wie auch der Basiskonsumsektor im Gesamten, mehrheitlich von der Rotation raus aus dem Techsektor profitiert. In der Regel handle es sich hierbei um eine Entwicklung, die nicht nachhaltig sei. Auch der Umstand, dass die Aktie bereits jetzt nahe am Konsens-Kursziel für die nächsten zwölf Monate handle, lasse die Analysten der RBI vorsichtig werden.
Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), hält am Kursziel von 80,00 für Heineken fest, stuft in Anbetracht des Überschießens der Aktie die Empfehlung jedoch auf "Verkauf". Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf PB-Multiples für das Jahr 2027 auch eine im historischen Kontext angemessene Prämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 17.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegungen
4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.
5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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