Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie steht vor einer Bewährungsprobe. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres sank der Umsatz auf 913 Millionen Euro nach 985 Millionen Euro im Vorjahr, die bereinigte operative Marge fiel auf 3,7 Prozent. Unter dem Strich stand ein Verlust von 9 Millionen Euro. Lichtblick: Der Auftragseingang stieg auf 1,14 Milliarden Euro, im zweiten Quartal allein auf 604 Millionen Euro.
Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Aufträge steigen, Prognose gekappt, Aktie um 1 Euro – schafft der Traditionskonzern den Neustart?
Heidelberger Druckmaschinen sammelt mehr Aufträge, doch Umsatz und Marge sinken. Nach der Prognosesenkung verlor die Aktie fast ein Viertel. Was die Heidelberger Druckmaschinen Aktie im zweiten Halbjahr erwartet.
Der Rückschlag
Prognose gesenkt
Ende Oktober musste Heidelberger Druckmaschinen die Ergebnisprognose senken – die Aktie verlor daraufhin fast ein Viertel ihres Werts. Für das Geschäftsjahr bis März 2027 erwartet der Konzern nun einen stabilen Umsatz von rund 2,29 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 bis 6,6 Prozent. Als Gründe nennt das Management geringeres Volumen, einen ungünstigen Produktmix und hohen Kostendruck.
Die Hoffnung
Starkes zweites Halbjahr?
Für das zweite Halbjahr erwartet Heidelberger Druckmaschinen eine deutliche Steigerung von Umsatz und Ergebnis. Die Integration des übernommenen Bogendruckgeschäfts von manroland verläuft planmäßig, zudem diversifiziert sich der Konzern in neue Felder wie Verteidigungstechnik. Mit einem Kurs um 1 Euro ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie ein klassischer Pennystock geworden.
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie ist eine Wette auf ein starkes zweites Halbjahr. Die steigenden Aufträge sind ein gutes Zeichen – die Margen müssen nun folgen.
Häufige Fragen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Wie lief das erste Halbjahr?
Der Umsatz sank auf 913 Millionen Euro, der Auftragseingang stieg auf 1,14 Milliarden Euro.
Was erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr?
Einen stabilen Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 bis 6,6 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 16. Februar 2027.
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