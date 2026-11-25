Wie lief das erste Halbjahr?

Der Umsatz sank auf 913 Millionen Euro, der Auftragseingang stieg auf 1,14 Milliarden Euro.

Was erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr?

Einen stabilen Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 bis 6,6 Prozent.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 16. Februar 2027.