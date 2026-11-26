Heidelberger Druck Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – dritter Plustag, die Ein-Euro-Marke hält

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die Heidelberger Druck Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,85 Prozent auf 1,045 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach dem Insiderkauf des Vorstandschefs setzt sich die Erholung fort. Leerverkäufer geraten unter Druck.

Der Pennystock lebt: Die Heidelberger Druck Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,85 Prozent auf 1,045 Euro und ist zehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Vom Zwölf-Monats-Tief bei 0,97 Euro hat sich der Druckmaschinenbauer knapp acht Prozent entfernt. Kurs der Heidelberger Druck Aktie am Morgen 1,045 € Tagesgewinn, Platz 10 der SDAX Gewinner +2,85 % Aktienkauf des Vorstandschefs 79.145 € Gemeldete Leerverkaufspositionen 1,99 % Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; Heidelberger Druckmaschinen; Meldungen zu Eigengeschäften und Leerverkäufen Der Auslöser Warum steigt die Heidelberger Druck Aktie heute? Die Erholung hat zwei Stützen. Die erste ist der Markt: Der SDAX gewinnt nach der Kehrtwende an der Wall Street rund 1,4 Prozent. Die zweite ist hausgemacht. Vorstandschef Jürgen Otto hat 80.001 Aktien für zusammen 79.145 Euro gekauft, im Schnitt zu rund 0,99 Euro. Seither ist die Heidelberger Druck Aktie nicht mehr unter diese Marke gefallen. Für Leerverkäufer wird das unbequem. PDT Partners, Citadel und WorldQuant halten zusammen 1,99 Prozent der Aktien leer. Jeder Cent nach oben schmälert ihren Gewinn. Ob sie bereits zurückkaufen, ist nicht belegt, der SDAX Gewinner steigt aber auffällig stetig. Der Hintergrund Der Weg zurück ist lang Nach der Gewinnwarnung hatte der Titel rund ein Viertel verloren. Der Konzern erwartet für 2026/27 nur noch eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 bis 6,6 Prozent, im ersten Halbjahr sank der Umsatz von 985 auf 913 Millionen Euro. Positiv: Der Auftragseingang stieg im zweiten Quartal auf 604 Millionen Euro nach 551 Millionen Euro im Vorjahr. Was für die Heidelberger Druck Aktie spricht Insiderkauf des Vorstandschefs

Aufträge im zweiten Quartal gestiegen

Kurs hält sich über einem Euro Was Anleger bedenken sollten Margenprognose gesenkt

Umsatz im Halbjahr rückläufig

Hedgefonds bleiben short Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Heidelberger Druck Aktie Warum ist die Heidelberger Druck Aktie SDAX Gewinner?

Die Markterholung und der Insiderkauf des Vorstandschefs stützen den Kurs. Wie weit ist das Tief entfernt?

Das Zwölf-Monats-Tief lag am 20. November bei 0,97 Euro, knapp acht Prozent unter dem aktuellen Kurs. Heidelberger Druck Aktie: ISIN DE0007314007, WKN 731400, Börsenkürzel HDD. Fazit zur Heidelberger Druck Aktie Die Heidelberger Druck Aktie stabilisiert sich Schritt für Schritt. Der Insiderkauf hat einen Boden markiert, die Marge entscheidet über den Rest. Als SDAX Gewinner bleibt der Titel ein Fall für risikobewusste Anleger.

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