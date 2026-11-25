Auslöser des Absturzes war eine Gewinnwarnung. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2026/27 nur noch eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 bis 6,6 Prozent, bei einem Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz auf 913 Millionen Euro. Analysten senkten reihenweise ihre Kursziele, MPCM stufte den Titel auf „Hold“ ab.