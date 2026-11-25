Lebenszeichen vom Pennystock: Die Heidelberger Druck Aktie legt am Mittwochmorgen um 2,11 Prozent auf 0,994 Euro zu und ist größter SDAX Gewinner (Stand 09:23 Uhr, comdirect). Rückenwind kommt aus der eigenen Chefetage.
Heidelberger Druck Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – der Vorstand kauft 80.000 Aktien unter einem Euro
Die Heidelberger Druck Aktie steigt am Mittwochmorgen um 2,11 Prozent auf 0,994 Euro und führt die SDAX Gewinner an. Nach Gewinnwarnung und Absturz zum Pennystock greift Vorstand Otto selbst zu.
Der Auslöser
Warum steigt die Heidelberger Druck Aktie heute?
Für Gesprächsstoff sorgt ein Insiderkauf. Vorstand Otto erwarb laut den veröffentlichten Meldungen 80.000 Aktien zu durchschnittlich 0,99 Euro über Xetra. Bereits am 19. November hatte er eine einzelne Aktie für genau 1,00 Euro gekauft. Insgesamt summiert sich das Engagement auf 80.001 Aktien und 79.145 Euro.
Solche Käufe gelten an der Börse als Vertrauenssignal: Wer das Unternehmen am besten kennt, setzt eigenes Geld ein. Der SDAX Gewinner hat das dringend nötig. Erst am 20. November war die Heidelberger Druck Aktie bei 0,97 Euro auf ein Zwölf-Monats-Tief gefallen.
Der Hintergrund
Gewinnwarnung, Shortseller, mehr Aufträge
Auslöser des Absturzes war eine Gewinnwarnung. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2026/27 nur noch eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 bis 6,6 Prozent, bei einem Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz auf 913 Millionen Euro. Analysten senkten reihenweise ihre Kursziele, MPCM stufte den Titel auf „Hold“ ab.
Zugleich bauten Leerverkäufer Positionen auf. PDT Partners, Citadel und WorldQuant halten zusammen 1,99 Prozent der Aktien leer. Einen Lichtblick lieferte der Auftragseingang: Er stieg im zweiten Quartal auf 604 Millionen Euro nach 551 Millionen Euro im Vorjahr.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Heidelberger Druck Aktie
Warum ist die Heidelberger Druck Aktie SDAX Gewinner?
Ein Insiderkauf aus dem Vorstand stützt die Stimmung. Zudem ist der Titel nach dem Absturz stark überverkauft.
Wie viel hat der Vorstand gekauft?
80.001 Aktien für zusammen 79.145 Euro.
Was war der Grund für den Kurssturz?
Die Senkung der Margenprognose auf 5,6 bis 6,6 Prozent.
Heidelberger Druck Aktie: ISIN DE0007314007, WKN 731400, Börsenkürzel HDD.
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