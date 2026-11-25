Die Heidelberger Druck Aktie ist am Mittwochmittag der SDAX Gewinner des Tages: Das Papier des Druckmaschinenherstellers legt um 7,76% auf 1,049 € zu und lässt damit die übrigen Index-Gewinner klar hinter sich. Eine neue Ad-hoc- oder Unternehmensmeldung gibt es an diesem Tag nicht. Hinter dem Kurssprung steckt ein Mix aus Vertrauenssignal, technischer Überverkauftheit und einem auffällig hohen Short-Interesse.