Heidelberger Druck Aktie: SDAX Gewinner am Abend – der Chef kauft, die Aktie erobert die Ein-Euro-Marke zurück

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:01 2 Min.

Die Heidelberger Druck Aktie gewinnt am Mittwoch 4,78 Prozent auf 1,02 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Insiderkauf von Vorstandschef Jürgen Otto und steigende Aufträge bringen den Pennystock zurück über einen Euro.

Zurück über der Schwelle: Die Heidelberger Druck Aktie legt am Mittwoch um 4,78 Prozent auf 1,02 Euro zu und ist drittgrößter SDAX Gewinner (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Am Mittag hatte das Plus bei 1,049 Euro sogar fast acht Prozent betragen. Kurs der Heidelberger Druck Aktie am Abend 1,02 € Tagesgewinn, Platz 3 der SDAX Gewinner +4,78 % Vom Vorstandschef gekaufte Aktien 80.001 Auftragseingang im ersten Halbjahr 1,14 Mrd. € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 17:50 Uhr; Heidelberger Druckmaschinen, Halbjahreszahlen vom 12. November 2026; Meldungen zu Eigengeschäften Der Auslöser Warum steigt die Heidelberger Druck Aktie heute? Zwei Dinge kommen zusammen. Vorstandschef Jürgen Otto hat für insgesamt 79.145 Euro Aktien des eigenen Unternehmens gekauft, 80.000 Stück zu durchschnittlich 0,99 Euro und eine einzelne Aktie zu 1,00 Euro. Der Kauf wirkt nach: Anleger werten ihn als Signal, dass das Management den Kurs für zu niedrig hält. Dazu kommt die Ausgangslage. Drei Hedgefonds, PDT Partners, Citadel und WorldQuant, halten zusammen 1,99 Prozent der Aktien leer. Steigt der Kurs, geraten solche Positionen unter Druck. Müssen Leerverkäufer zurückkaufen, treibt das den SDAX Gewinner zusätzlich. Belegt ist das für heute nicht, plausibel ist es. Der Hintergrund Mehr Aufträge, weniger Marge Die Heidelberger Druck Aktie war nach einer Gewinnwarnung um rund ein Viertel eingebrochen und am 20. November bei 0,97 Euro auf ein Zwölf-Monats-Tief gefallen. Der Konzern erwartet für 2026/27 nur noch eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 bis 6,6 Prozent. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz von 985 auf 913 Millionen Euro. Den Lichtblick liefert das Auftragsbuch. Im ersten Halbjahr gingen Bestellungen über 1,14 Milliarden Euro ein, im zweiten Quartal allein 604 Millionen Euro nach 551 Millionen Euro im Vorjahr. Beim Jahresumsatz rechnet das Unternehmen weiter mit einem stabilen Niveau. Was für die Heidelberger Druck Aktie spricht Vorstandschef kauft für knapp 80.000 Euro

Auftragseingang im zweiten Quartal deutlich gestiegen

Kurs wieder über der Marke von einem Euro Was Anleger bedenken sollten Margenprognose nach Gewinnwarnung gesenkt

Umsatz im ersten Halbjahr rückläufig

Leerverkäufer mit knapp zwei Prozent engagiert Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Heidelberger Druck Aktie Warum ist die Heidelberger Druck Aktie SDAX Gewinner?

Der Insiderkauf von Vorstandschef Jürgen Otto stützt den Kurs. Nach dem Absturz setzen Anleger zudem auf eine Gegenbewegung. Wie viele Aktien hat der Vorstandschef gekauft?

80.001 Stück für zusammen 79.145 Euro. Wie entwickeln sich die Aufträge?

Im zweiten Quartal stiegen sie auf 604 Millionen Euro nach 551 Millionen Euro im Vorjahr. Heidelberger Druck Aktie: ISIN DE0007314007, WKN 731400, Börsenkürzel HDD. Fazit zur Heidelberger Druck Aktie Die Rückkehr über einen Euro ist für die Heidelberger Druck Aktie ein psychologischer Erfolg. Für eine echte Wende muss aus Aufträgen Marge werden. Der SDAX Gewinner hat einen ersten Schritt gemacht, mehr noch nicht.

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