Die Heidelberger Druck-Aktie steigt um 2,17 Prozent auf 1,036 Euro und zeigt damit eine positive Tagesentwicklung. Gleichzeitig liefern die jüngsten Short-Positionen ein differenziertes Bild. Citadel Advisors LLC hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 17. November 2026 von 0,79 Prozent auf 0,80 Prozent erhöht, während WorldQuant, LLC seine Position von 0,60 Prozent auf 0,59 Prozent reduzierte. Mit PDT Partners und BlueMountain Capital Management sind zudem weitere institutionelle Investoren mit älteren ausgewiesenen Short-Meldungen vertreten. Für Anleger ist besonders interessant, dass die Aktie trotz der negativen Positionierung mehrerer Hedgefonds zulegt. Daraus ergibt sich jedoch noch kein eindeutiges Kaufsignal. Die gegensätzlichen Veränderungen bei Citadel und WorldQuant sind zu gering, um bereits von einer grundlegenden Neubewertung durch institutionelle Investoren zu sprechen. Entscheidend bleibt, ob Heidelberger Druckmaschinen seine operative Entwicklung verbessern kann und ob künftig weitere Shortseller ihre Positionen reduzieren. Die aktuelle Konstellation verspricht jedenfalls Spannung: Während die Aktie steigt, sind sich die Hedgefonds über ihre nächsten Schritte offenbar nicht einig.