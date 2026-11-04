Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Heidelberg Materials AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.
Heidelberg Materials Aktie: Starke Quartalszahlen! Europa-Gewinn steigt um 14,6% - Jahresziele bestätigt
Die Heidelberg Materials Aktie legt vorbörslich um rund 2,7% zu: Ein Umsatzsprung von 10,4% auf 6,41 Milliarden EUR und überraschend starke Ergebnisse sorgen für Rückenwind
Heidelberg Materials habe die Wachstumsdynamik im dritten Quartal 2026 nochmals beschleunigt. Der Umsatz sei um 10,4% im Jahresvergleich auf EUR 6,41 Mrd. gestiegen und habe damit über den Erwartungen von EUR 6,19 Mrd. gelegen. Auf vergleichbarer Basis habe das Wachstum 5,6% betragen. Zusätzlich hätten sich Akquisitionen und Währungseffekte positiv ausgewirkt. Regional hätten die Erlöse in Europa um 4,8%, in Nordamerika um 9,6% und in der Region Asien-Pazifik um 12,9% zugelegt. In Nordamerika hätten Infrastruktur-, Industrie- und Rechenzentrumsprojekte das Wachstum gestützt, während der wichtige deutsche Markt erste Stabilisierungstendenzen gezeigt habe.
Das operative EBITDA habe sich um 8,2% auf EUR 1,62 Mrd. und der operative EBIT (RCO) um 8,7% auf EUR 1,28 Mrd. erhöht. Beide Kennzahlen hätten die Erwartungen um gut 3% übertroffen. Höhere Volumina und ein positiver Preis-Kosten-Effekt hätten zu diesem Ergebnisanstieg beigetragen. Besonders stark habe sich Europa mit einem RCO-Plus von 14,6% entwickelt, während Nordamerika um 4,3% zugelegt habe. Die EBITDA-Marge des Konzerns sei dennoch um 54 Basispunkte auf 25,3% gesunken, auf vergleichbarer Basis allerdings nur um 11 Basispunkte. In Nordamerika hätten weiterhin steigende Personal-, Wartungs- und Logistikkosten das Ergebnis belastet.
Ausblick
Angesichts der positiven Entwicklung der letzten beiden Quartale habe das Management den positiven Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt. Heidelberg Materials erwarte für 2026 einen RCO von EUR 3,40 bis EUR 3,65 Mrd. Der Konsens von EUR 3,46 Mrd. liege weiterhin am unteren Ende dieser Spanne. Zusätzliche Ergebnisunterstützung solle die ausgeweitete Transformation Accelerator Initiative liefern. Das bisherige Einsparziel von EUR 500 Mio. werde bis Jahresende übertroffen und weitere EUR 300 Mio. sollten zu gleichen Teilen in den Jahren 2027 und 2028 realisiert werden. Der Fokus liege auf operativen und strukturellen Verbesserungen, insbesondere in Europa. Insgesamt würden die Zahlen eine moderat positive Überraschung liefern, auch wenn der Jahresausblick nicht angehoben worden sei.
Vorbörslich lägen die Aktien von Heidelberg Materials rund 2,7% im Plus.
Die letzte Empfehlung zu Heidelberg Materials lautete "Kauf", so Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.11.2026)
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