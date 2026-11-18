Die Heidelberg Materials Aktie (ISIN DE0006047004, Ticker HEI) notierte zuletzt bei 177,30 Euro (Tradegate, 17. November, 18:01 Uhr) und liegt damit gut 26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 240,90 Euro. Die Heidelberg Materials Aktienprognose der Analysten ist deutlich optimistischer als der Markt: Laut finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel bei 227,33 Euro, Jefferies nannte am 16. November 282 Euro. Die Heidelberg Materials Aktie Prognose des Konzerns selbst steht nach den Zahlen vom 4. November fest: Das Ergebnis RCO soll 2026 zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro liegen. Reicht das, um die Lücke zu den Kurszielen zu schließen?
Heidelberg Materials Aktie Prognose: Jefferies sieht 282 Euro, der Konsens liegt bei rund 227 Euro – wie viel Luft hat der Zementkonzern nach den Q3-Zahlen?
Die Heidelberg Materials Aktie notiert bei rund 177 Euro, Analysten nennen im Schnitt Kursziele von rund 227 Euro. Die Heidelberg Materials Aktienprognose im Überblick: Unternehmensziele für 2026, Kursziele von Jefferies, Berenberg und Co., Bewertung, Szenarien und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Heidelberg Materials AG
- Ticker
- HEI (Xetra)
- ISIN
- DE0006047004
- Marktkapitalisierung
- rund 31,3 Mrd. € (wallstreet-online, 17.11.2026)
- Entwicklung
- 1 Jahr -15,5 %, 3 Monate +10,4 % (wallstreet-online)
- Dividende 2025
- 3,30 € je Aktie
- Aktienrückkauf
- 1,2-Mrd.-Programm seit 01.10.2026 abgeschlossen
Stand: 17.11.2026, Kurs: letzter belegter Stand Tradegate 17.11.2026, 18:01 Uhr; ein Xetra-Schlusskurs vom 18.11. liegt nicht vor
Jefferies bleibt bei Buy
Ziel am 16.11.2026 von 286 auf 282 Euro gesenkt; die Begründung: Ergebniswachstum unter dem Ziel von 7 bis 10 Prozent im Jahr.
Unternehmensprognose bestätigt
RCO 2026 weiter 3,40 bis 3,65 Mrd. Euro; Q3-RCO 1.281 Mio. Euro (+9 %).
Konsens deutlich über dem Kurs
Durchschnittsziel laut finanzen.net 227,33 Euro; Börse Express nennt zehn Kaufempfehlungen (Stand 13.11.).
Wichtige Marken
Kurs rund 26 % unter dem Jahreshoch; der RSI lag am 13.11. mit 78,5 im überkauften Bereich.
Der Auslöser
Was ist bei der Heidelberg Materials Aktie zuletzt passiert?
Gleich mehrere Analystenhäuser haben die Ziele für den Baustoffkonzern in den vergangenen zwei Wochen angepasst, überwiegend im positiven Rahmen.
Am 4. November legte Heidelberg Materials die Zahlen zum dritten Quartal vor. Umsatz und Ergebnis stiegen, die Jahresprognose blieb unverändert. Zwei Wochen später, am 16. November, bestätigte Jefferies die Einstufung Buy, senkte das Kursziel aber von 286 auf 282 Euro (Quelle: Goldesel, dpa-AFX laut finanzen.net). Als Gründe nennt der Bericht, dass das Ergebnis je Aktie langsamer wachsen könnte als das Unternehmensziel von 7 bis 10 Prozent im Jahr, dass unklar sei, ob Kunden für CO2-ärmeren Zement einen Aufpreis zahlen, und dass die Anlage in Geseke am 22. Oktober auf Eis gelegt wurde. Berenberg senkte am 4. oder 5. November das Ziel von 215 auf 210 Euro bei Buy; finanzen.net führt am 17. November eine weitere Berenberg-Einstufung Buy, deren Details nicht vorliegen. Außerdem kaufte Vorstand Hakan Gurdal laut Quelle Aktien für 43.205,75 Euro zu 176,35 Euro.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Heidelberg Materials sein Geld?
Heidelberg Materials ist einer der größten Baustoffhersteller der Welt und produziert Zement, Zuschlagstoffe wie Sand und Kies sowie Transportbeton und Asphalt. Regional liegt der Schwerpunkt auf Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik. Im dritten Quartal erzielten die Regionen laut CemNet ein Ergebnis RCO von 499 Millionen Euro in Europa, 448 Millionen Euro in Nordamerika und 120 Millionen Euro in Asien-Pazifik. Strategisch setzt der Konzern auf CO2-ärmere Produkte und Sparprogramme: Die Einsparungen von mehr als 500 Millionen Euro im Jahr 2026 werden laut Unternehmen übertroffen, weitere 300 Millionen Euro sind für 2027 und 2028 geplant. Im Herbst kaufte der Konzern unter anderem 70 Prozent an Cementos Inka, die Maas Group und Zuschlagstoffe von NCC in Schweden und Norwegen.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Heidelberg Materials für 2026 ab?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr
|9 Monate 2026
|Umsatz
|6.413 Mio. € (+10 %)
|5.807 Mio. €
|16.993 Mio. € (+4,9 %)
|RCO
|1.281 Mio. € (+9 %)
|1.179 Mio. €
|2.530 Mio. € (+2,8 %)
|RCO-Marge
|–
|–
|14,9 % (-29 Basispunkte)
|Umsatz vergleichbar
|+5,6 %
|–
|–
|Prognose 2026
|RCO 3,40 bis 3,65 Mrd. €, ROIC leicht über 10 %
|–
|CO2-Ausstoß je Tonne etwa auf Vorjahresniveau
Zahlen laut Unternehmensmitteilung vom 04.11.2026 und CemNet. RCO = Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Heidelberg Materials (04.11.2026), CemNet (04.11.2026), Goldesel
Das Ergebnis RCO lag nach neun Monaten bei 2.530 Millionen Euro. Um die Spanne von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro im Gesamtjahr zu erreichen, müsste das vierte Quartal also zwischen rund 870 und 1.120 Millionen Euro beitragen; das ist eine einfache Rechnung aus den Unternehmensangaben, keine Prognose von aktiencheck.de. Konsensschätzungen für Gewinn je Aktie und Umsatz der kommenden Jahre sowie Zahlen zu Nettoverschuldung und Cashflow konnten aus den geprüften Quellen nicht belegt werden.
Die Analysten
Wie lautet die Heidelberg Materials Aktienprognose der Analysten?
Die Datenlage der Konsensportale ist uneinheitlich: finanzen.net nennt ein Durchschnittsziel von 227,33 Euro. Börse Express zählte am 13. November zehn Häuser mit Kaufempfehlung, ein Durchschnittsziel von 219 Euro und eine Spanne von 206 bis 286 Euro. Die Angabe von wallstreet-online (245,76 Euro bei 85 Analysten) ist nicht plausibel belegt und wird hier nicht verwendet.
|Quelle / Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Konsens (finanzen.net)
|überwiegend Kaufen
|227,33 €
|rund +28 %
|17./18.11.2026
|Konsens (Börse Express)
|10 von 10 Kaufen
|219 €
|rund +24 %
|13.11.2026
|Jefferies
|Buy, bestätigt
|282 € (zuvor 286 €)
|rund +59 %
|16.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|220 € (zuvor 210 €)
|rund +24 %
|05.11.2026
|RBC
|Outperform (zuvor Sector Perform)
|217 € (zuvor 211 €)
|rund +22 %
|05.11.2026
|Berenberg
|Buy
|210 € (zuvor 215 €)
|rund +18 %
|04./05.11.2026
|DZ Bank
|Kaufen
|206 € (zuvor 203 €)
|rund +16 %
|04./05.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|230 €
|rund +30 %
|Stand Juni 2026 (veraltet)
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand eigene Rechnung auf Basis 177,30 € (Tradegate, 17.11.2026, 18:01 Uhr). Datumsangaben bei einigen Quellen unscharf.
Quelle: finanzen.net, Goldesel, Börse Express, stock-world.de, finanztrends.de
Auffällig ist, dass nach den Q3-Zahlen mehrere Häuser ihre Ziele leicht angehoben haben (Goldman, RBC, DZ Bank), während Jefferies und Berenberg leicht senkten. Die Spanne bleibt eng: Zwischen 206 und 282 Euro liegt jedes belegte Ziel über dem aktuellen Kurs.
Bewertung
Wie teuer ist die Heidelberg Materials Aktie im Vergleich?
Das nachlaufende KGV nennt finanzen.net mit 20,4, die Dividendenrendite auf Basis von 3,30 Euro für 2025 liegt bei rund 1,6 bis 1,7 Prozent. Börse Express rechnet mit einem erwarteten KGV von 13,6 gegenüber einem Peer-Median von 15,2 und sieht die Bewertung damit unter Holcim und CRH, aber über Cemex und Buzzi; die Fundamentaldaten des Artikels sind allerdings laut der Quelle selbst nicht aktuell. Ein belegter Vergleich mit Kennzahlen von Holcim, Amrize oder CRH liegt nicht vor.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Heidelberg Materials Aktie im Chart?
Aus den geprüften Quellen ist nur wenig belegt: Das 52-Wochen-Tief liegt bei 137,60 Euro, das Hoch bei 240,90 Euro. Auf Dreimonatssicht steht die Aktie mit gut 10 Prozent im Plus, auf Jahressicht mit rund 15 Prozent im Minus. Der RSI stand am 13. November laut Börse Express bei 78,5 und damit im überkauften Bereich; aktuelle Werte sowie die 50- und 200-Tage-Linie konnten nicht belegt werden.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Heidelberg Materials Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Orientierung Dritter
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|Jefferies 282 €
|Preisaufschlag für CO2-armen Zement, Sparprogramm, Zukäufe, Rückkauf
|Base-Case
|Konsens rund 219 bis 227 €
|Prognose 2026 wird erreicht, Erholung der Bauwirtschaft in Europa
|Bear-Case
|niedrigstes Ziel 206 €; 52-Wochen-Tief 137,60 €
|Ergebniswachstum unter Ziel, steigende CO2-Kosten, schwache Konjunktur
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Zielmarken sind Kursziele Dritter bzw. Konsenswerte.
Quelle: finanzen.net, Goldesel, Börse Express
Termine
Was Anleger bei der Heidelberg Materials Aktie jetzt beobachten sollten
Laufend: Studien weiterer Häuser nach den Q3-Zahlen und Reaktion auf die Jefferies-Senkung
Bis Jahresende: Umsetzung der Sparziele und weiterer Zukäufe
Jahreszahlen und Hauptversammlung: Termine konnten nicht belegt werden
Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktie Prognose
Wie lautet die Heidelberg Materials Aktienprognose des Unternehmens?
Für 2026 erwartet der Konzern ein Ergebnis RCO von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro und einen ROIC leicht über 10 Prozent.
Welches Kursziel nennen Analysten für die Heidelberg Materials Aktie?
Der Durchschnitt liegt laut finanzen.net bei 227,33 Euro, Jefferies nennt 282 Euro, DZ Bank 206 Euro.
Warum hat Jefferies das Kursziel gesenkt?
Laut Goldesel wegen eines Ergebniswachstums unter dem Unternehmensziel, ungewisser Preisaufschläge für CO2-ärmeren Zement und der pausierten Anlage in Geseke.
Zahlt Heidelberg Materials eine Dividende?
Für 2025 betrug sie 3,30 Euro je Aktie.
Was bedeutet das für die Heidelberg Materials Aktie 2026 und 2027?
Entscheidend ist, ob der Konzern das Ergebniswachstum und die Preisdurchsetzung bei CO2-ärmerem Zement belegen kann.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzungen von Jefferies (Buy, 282 Euro, 16.11.2026), Goldman Sachs (Buy, 220 Euro), RBC (Outperform, 217 Euro), Berenberg (Buy, 210 Euro) und DZ Bank (Kaufen, 206 Euro) werden als Information Dritter weitergegeben (Quellen: Goldesel, stock-world.de, finanzen.net). Offenlegungen zu möglichen Interessenkonflikten: Jefferies, Goldman Sachs, Berenberg, DZ Bank. Weitergabe durch Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; KI-unterstützt erstellt. aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Heidelberg Materials AG (HEI): Kaufen, Kursziel 282,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies; Goldman Sachs; RBC; Berenberg; DZ Bank (über Goldesel, stock-world.de, finanzen.net). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 19:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 19:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies; Goldman Sachs; RBC; Berenberg; DZ Bank (über Goldesel, stock-world.de, finanzen.net).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.