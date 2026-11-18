Heidelberg Materials Aktie, letzter belegter Kurs Tradegate, 17.11.2026, 18:01 Uhr (+0,45 %) 177,30 €

52-Wochen-Spanne laut wallstreet-online (17.11.2026) 137,60 bis 240,90 €

Durchschnittliches Kursziel der Analysten laut finanzen.net, rund 28 % über dem Kurs rund 227 €

Prognose des Unternehmens für das Ergebnis RCO 2026 (bestätigt) 3,40 bis 3,65 Mrd. €

RCO im dritten Quartal 2026 (+9 %) 1.281 Mio. €