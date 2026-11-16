Heidelberg-Materials-Aktie: Jefferies-Analystin Glynis Johnson bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt leicht auf 282 Euro

Die Jefferies-Einschätzung baut auf den Zahlen zum dritten Quartal auf, die Heidelberg Materials Anfang November vorgelegt hatte. Der Umsatz stieg im Zeitraum Juli bis September um gut 10 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) um knapp 9 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. In Europa legte das RCO um 14,6 Prozent auf 499 Millionen Euro zu. Die RCO-Marge gab wegen höherer Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten leicht von 20,3 auf 20,0 Prozent nach.

Den Ausblick für 2026 bestätigte das Management: Das RCO soll zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro liegen, die Kapitalrendite (ROCE) leicht über 10 Prozent. Zudem kündigte der Konzern ein zusätzliches Sparprogramm über 300 Millionen Euro bis Ende 2028 an, das vor allem auf das europäische Zement- und Klinkernetz zielt. Das laufende 500-Millionen-Programm will Heidelberg Materials bis Ende 2026 übertreffen. Ein dreiteiliges Aktienrückkaufprogramm über insgesamt 1,2 Milliarden Euro wurde Anfang Oktober abgeschlossen – genau hier setzt Johnsons Argument vom weiteren Spielraum für Rückkäufe an.