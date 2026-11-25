Wie lief das dritte Quartal bei Heidelberg Materials?

Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs um neun Prozent auf 1,28 Milliarden Euro.

Was erwartet Heidelberg Materials für 2026?

Der Konzern bestätigt ein RCO zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro und eine Kapitalrendite leicht über zehn Prozent.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.