Die Heidelberg Materials Aktie hat mit dem dritten Quartal ein starkes Signal gesendet. Der Baustoffkonzern steigerte den Umsatz um zehn Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) legte um neun Prozent auf 1,28 Milliarden Euro zu. Die Jahresprognose bestätigte das Management: Für 2026 erwartet Heidelberg Materials ein RCO zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro sowie eine Kapitalrendite leicht über zehn Prozent.
Heidelberg Materials Aktie: Gewinnsprung, Sparprogramm verlängert, Vorstand kauft zu – startet der Zementriese die nächste Etappe?
Mehr Umsatz, mehr Ergebnis, weitere 300 Millionen Euro Einsparungen und ein Vorstand, der selbst Aktien kauft. Warum die Heidelberg Materials Aktie operativ Tempo macht und was die Börse noch bremst.
Der Sparkurs
Noch einmal 300 Millionen
Zusätzlich kündigte der Konzern ein weiteres Sparpaket an: Bis Ende 2028 sollen weitere 300 Millionen Euro eingespart werden. Das bestehende Sparziel will Heidelberg Materials bis Jahresende sogar übertreffen. Die Börse reagierte am Tag der Zahlen begeistert: Die Aktie stieg in der Spitze um mehr als zehn Prozent und schloss als klarer DAX-Gewinner 9,6 Prozent höher bei 171,50 Euro – dem höchsten Stand seit Juli.
Das Signal
Vorstand greift selbst zu
Ein weiteres Signal kam aus dem Vorstand: Hakan Gurdal kaufte 245 Aktien zu je 176,35 Euro, das Gesamtvolumen lag bei gut 43.000 Euro. Solche Käufe sind kein Garant für steigende Kurse, zeigen aber Vertrauen in das eigene Unternehmen. Auffällig bleibt die Lücke zwischen operativer Stärke und Börsenkurs: Trotz Zukäufen, solider Zahlen und höherer Dividende notierte die Heidelberg Materials Aktie zuletzt deutlich unter dem Niveau vom Jahresanfang. Die Jahreszahlen 2026 folgen am 25. Februar 2027.
Heidelberg Materials liefert, was ein Zykliker in unsicheren Zeiten liefern kann: Wachstum, Kostendisziplin und Kapitalrendite. Den nächsten Impuls dürfte die Infrastrukturnachfrage in Europa und Nordamerika geben.
Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Heidelberg Materials?
Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs um neun Prozent auf 1,28 Milliarden Euro.
Was erwartet Heidelberg Materials für 2026?
Der Konzern bestätigt ein RCO zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro und eine Kapitalrendite leicht über zehn Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.
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