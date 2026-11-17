Heidelberg Materials ist einer der größten Zement- und Baustoffhersteller der Welt. Nach Einschätzung von Berenberg hat sich die Nachfrage auf den europäischen Märkten im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal erholt.

Anfang November hatte Berenberg das Kursziel bereits von 215 auf 210 Euro zurückgenommen, die Kaufempfehlung aber beibehalten.