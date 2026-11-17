Die Baustoffnachfrage in Europa zieht wieder an: Berenberg-Analyst Harry Goad bestätigt für die Heidelberg-Materials-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 210 Euro. Zum Kurs von 174,65 Euro zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich ein Potenzial von rund 20 Prozent.
Heidelberg-Materials-Aktie: Europas Baustoffnachfrage erholt sich – Berenberg sieht 20 Prozent Luft
Nach einer Investorenveranstaltung bleibt Berenberg-Analyst Harry Goad bei „Buy“ für die Heidelberg-Materials-Aktie. Vor allem das Europageschäft macht ihm Mut.
Steckbrief
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- Heidelberg Materials AG
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- Buy (bestätigt)
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- 210 Euro
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Berenberg zur Heidelberg-Materials-Aktie
Europa zieht an – Goad bleibt beim Kauf
Harry Goad hält nach einer Investorenveranstaltung an seiner Kaufempfehlung fest. Im Mittelpunkt steht das Geschäft in Europa.
Heidelberg Materials ist einer der größten Zement- und Baustoffhersteller der Welt. Nach Einschätzung von Berenberg hat sich die Nachfrage auf den europäischen Märkten im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal erholt.
Anfang November hatte Berenberg das Kursziel bereits von 215 auf 210 Euro zurückgenommen, die Kaufempfehlung aber beibehalten.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Berenberg-Analyst Harry Goad zu lesen ist:
Erholung in Europa
Die Nachfrage nach Baustoffen in Europa hat sich im dritten Quartal laut Goad belebt.
Großer Ergebnisanteil
Europa dürfte im laufenden Jahr rund 42 Prozent zum operativen Ergebnis (Ebitda) beitragen.
Breite Unterstützung
Auch andere Häuser wie Jefferies empfehlen die Aktie weiter zum Kauf.
Abstand zum Kursziel
Das Kursziel liegt rund ein Fünftel über dem Kurs zum Analysezeitpunkt.
Gemischte Signale bei den Kurszielen
Nicht alle Analysten wurden zuletzt optimistischer: Jefferies senkte sein Ziel auf 282 Euro, blieb aber bei „Buy“. Berenberg hatte sein Ziel Anfang November ebenfalls leicht gesenkt.
Die Baukonjunktur hängt stark an Zinsen und öffentlichen Investitionen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Analyst Harry Goad. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 17.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 210 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.berenberg.de – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Heidelberg Materials AG (HEI): Kaufen, Kursziel 210,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Harry Goad, Aktienanalyst, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG vom 17.11.2026, 07:09 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Harry Goad, Aktienanalyst, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.