Die Zahlen vom 4. November fielen besser aus als erwartet. Der Umsatz stieg um 10,4 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) um 8,7 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro – beide Werte lagen über den Schätzungen. Nach neun Monaten steht ein Umsatz von knapp 17,0 Milliarden Euro und ein RCO von 2,53 Milliarden Euro.

Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern: Das RCO soll 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro erreichen. Zugleich legte das Management nach: Das laufende Sparprogramm soll sein Ziel von 500 Millionen Euro übertreffen, bis Ende 2028 sollen weitere 300 Millionen Euro an Kosten wegfallen. Das Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1,2 Milliarden Euro ist seit Anfang Oktober abgeschlossen. Die Börse feierte die Zahlen am 4. November mit einem Kurssprung von rund 9,5 Prozent.