Die Heidelberg Materials Aktie (Kürzel: HEI, ISIN: DE0006047004) schafft es am Dienstag knapp in die Liste der DAX Gewinner. Zum Xetra-Schluss kostet das Papier 177,45 Euro, ein Plus von 0,17 Prozent. Das klingt nach wenig – ist an diesem Tag aber Platz fünf von 40: Der DAX schließt 2,08 Prozent tiefer bei 26.045,37 Punkten, nur fünf Indexwerte beenden den Handel im Plus. Am Mittag hatte die Aktie des Heidelberger Zement- und Baustoffkonzerns noch leicht im Minus gelegen. Rückendeckung lieferte am Morgen eine Studie von Berenberg, die eine Erholung der Baustoffnachfrage in Europa sieht.
Heidelberg Materials Aktie DAX Gewinner: Hauchdünnes Plus im Ausverkauf, Berenberg sieht Europa anziehen – kommt der Baustoffkonzern aus dem Jahrestal?
Die Heidelberg Materials Aktie schließt am Dienstag als fünftstärkster DAX Gewinner: Zum Xetra-Schluss notiert sie bei 177,45 Euro, 0,17 Prozent über dem Vortag. Das Plus ist klein, doch der DAX verliert 2,08 Prozent. Rückendeckung kommt von Berenberg, das eine Erholung der Nachfrage in Europa sieht.
DAX Gewinner am Abend
Warum steigt die Heidelberg Materials Aktie heute? Europa als Stütze
Ein Kurssprung war es nicht. Aber während Software-, Banken- und Energiewerte unter Druck gerieten, hielt sich der Baustoffkonzern stabil – und drehte zum Schluss knapp ins Plus.
Berenberg bleibt bei Buy
Berenberg-Analyst Harry Goad hat nach einer Investorenveranstaltung sein Votum „Buy“ mit Kursziel 210 Euro bestätigt. Er verweist darauf, dass sich die Baustoffnachfrage in Europa im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal belebt hat.
Europa trägt einen großen Teil
Laut Goad dürfte Europa im laufenden Jahr rund 42 Prozent zum operativen Ergebnis (EBITDA) beitragen. Eine Erholung dort wiegt für den Konzern entsprechend schwer.
Abseits des KI-Themas
Der Ausverkauf am Dienstag traf vor allem Software- und KI-nahe Werte sowie die Deutsche Bank. Baustoffe hängen eher an Zinsen und öffentlichen Investitionen als am Rechenzentrumsboom.
Im Hintergrund steht zudem ein Thema, das Baustoffwerte seit Tagen begleitet: Am Donnerstag sollen in Berlin Gespräche über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs stattfinden. Ein Wiederaufbau würde enorme Mengen an Zement und Baustoffen erfordern. Ob das den Kurs heute gestützt hat, lässt sich nicht belegen – es ist eine Einordnung. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Dienstag nicht.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer zum Schluss?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|30,94 €
|−6,00 %
|2
|Merck KGaA
|150,75 €
|+0,70 %
|SAP
|201,50 €
|−5,58 %
|3
|Henkel Vz.
|88,30 €
|+0,62 %
|Siemens Energy
|125,00 €
|−3,09 %
|4
|Deutsche Telekom
|27,12 €
|+0,44 %
|BASF
|52,24 €
|−2,79 %
|5
|Heidelberg Materials
|177,45 €
|+0,17 %
|RWE
|57,70 €
|−2,63 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX-Schluss 26.045,37 Punkte (−2,08 %). Nur fünf DAX-Werte schlossen im Plus.
Quelle: finanzen.at DAX-Kursliste (15 Min. verzögert), Kurszeiten 17:35–17:39 Uhr; DAX-Schluss laut dpa-AFX
Einordnung
Was hat Heidelberg Materials im dritten Quartal geliefert?
Die Zahlen vom 4. November fielen besser aus als erwartet. Der Umsatz stieg um 10,4 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) um 8,7 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro – beide Werte lagen über den Schätzungen. Nach neun Monaten steht ein Umsatz von knapp 17,0 Milliarden Euro und ein RCO von 2,53 Milliarden Euro.
Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern: Das RCO soll 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro erreichen. Zugleich legte das Management nach: Das laufende Sparprogramm soll sein Ziel von 500 Millionen Euro übertreffen, bis Ende 2028 sollen weitere 300 Millionen Euro an Kosten wegfallen. Das Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1,2 Milliarden Euro ist seit Anfang Oktober abgeschlossen. Die Börse feierte die Zahlen am 4. November mit einem Kurssprung von rund 9,5 Prozent.
Wie sieht das Chartbild der Heidelberg Materials Aktie aus?
Trotz der Erholung seit den Zahlen ist 2026 für die Aktie bislang ein schwaches Jahr: Anfang November lag sie laut goldesel.de rund 23 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn, nach unserer Rechnung beträgt das Minus beim heutigen Schlusskurs noch rund 20 Prozent. Im Januar war das Papier noch auf Rekordjagd gewesen. Seit dem Zahlentag pendelt die Aktie im Bereich zwischen gut 170 und knapp 180 Euro. Ein nachhaltiger Sprung über diese Zone wäre ein Signal, dass sich die Erholung fortsetzt; nach unten bildet das Niveau vom Zahlentag um 171 Euro eine erste Orientierung.
Welche Termine sollten Anleger kennen?
Kurzfristig stehen die Friedensgespräche in Berlin am Donnerstag und die Zinsdebatte in den USA im Fokus. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 legt Heidelberg Materials voraussichtlich im März 2027 vor.
FAQ zur Heidelberg Materials Aktie
Warum steigt die Heidelberg Materials Aktie heute?
Ohne eigene Unternehmensnachricht. Gestützt hat eine Berenberg-Studie, die eine Erholung der Baustoffnachfrage in Europa sieht; zudem war der Konzern vom KI- und Softwareausverkauf kaum betroffen.
Wie hat die Heidelberg Materials Aktie geschlossen?
Zum Xetra-Schluss bei 177,45 Euro, plus 0,17 Prozent – Rang fünf unter den DAX Gewinnern.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Heidelberg Materials Aktie?
Das Handelskürzel lautet HEI, die ISIN DE0006047004.
Was erwartet Heidelberg Materials für 2026?
Ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Analyst Harry Goad. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 17.11.2026 (06:09 Uhr GMT). Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 210 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: Berenberg – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Heidelberg Materials AG (HEI): Kaufen, Kursziel 210,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Analyst Harry Goad) vom 17.11.2026, 07:09 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 18:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 18:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Analyst Harry Goad).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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