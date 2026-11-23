Rückenwind kommt von der Analystenseite. Berenberg bestätigte am 17. November nach einer Investorenveranstaltung die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 210 Euro. Analyst Harry Goad verwies auf eine Erholung der Nachfrage auf den europäischen Märkten im dritten Quartal. Jefferies senkte das Kursziel zwar auf 282 Euro, bleibt aber bei Buy, und RBC stuft die Aktie mit Outperform ein. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.