Die Heidelberg Materials Aktie startet mit Rückenwind in die neue Woche: Bei Lang und Schwarz notiert sie am Montagmorgen um 08:07 Uhr bei 173,15 Euro, ein Plus von 3,10 Euro oder 1,82 Prozent. Damit liegt der Baustoffkonzern auf Rang drei der vorbörslichen DAX-Gewinner, direkt hinter Siemens Energy und Siemens.
Heidelberg Materials Aktie: Der Baustoff-Riese zieht am Morgen an – Kommt jetzt die Jahresend-Rally?
Die Heidelberg Materials Aktie gehört zum Wochenstart zu den stärksten DAX-Werten. Nach einem Minus von mehr als 20 Prozent seit Jahresbeginn setzen Analysten auf die Erholung der europäischen Nachfrage. Wir analysieren, was für die Heidelberg Materials Aktie spricht.
Die Ausgangslage
Ein schwaches Jahr, aber starke Zahlen
Die Heidelberg Materials Aktie hat ein schwieriges Börsenjahr hinter sich. Am Freitag notierte sie am Abend bei 172,05 Euro, seit Jahresbeginn ein Rückgang von 22,92 Prozent. Belastet hat vor allem die Sorge, dass die Flaute im Wohnungsbau die Nachfrage nach Zement und Beton drückt.
Operativ zeigt sich der Konzern aber robust. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 6,413 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs legte um 9 Prozent auf 1,281 Milliarden Euro zu. Den positiven Ausblick für das Gesamtjahr hat Heidelberg Materials bestätigt und das Sparprogramm erweitert. Charttechnisch kreuzte die Aktie am 5. November mit dem Anstieg auf 174,30 Euro die 200-Tage-Linie nach oben.
Die Analysten
Kaufempfehlungen mit viel Luft nach oben
Rückenwind kommt von der Analystenseite. Berenberg bestätigte am 17. November nach einer Investorenveranstaltung die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 210 Euro. Analyst Harry Goad verwies auf eine Erholung der Nachfrage auf den europäischen Märkten im dritten Quartal. Jefferies senkte das Kursziel zwar auf 282 Euro, bleibt aber bei Buy, und RBC stuft die Aktie mit Outperform ein. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Markt
Profiteur der Sektorrotation
Dass die Heidelberg Materials Aktie gerade heute zulegt, passt ins Marktbild. Der DAX dürfte sich laut dpa-AFX dem globalen Tech-Ausverkauf entziehen, weil er weniger stark von Technologiewerten abhängt. Bei Unsicherheit um KI-Werte rücken klassische Industrie- und Infrastrukturtitel in den Fokus. Als Zulieferer für Bauprojekte, Netze und Infrastruktur gehört Heidelberg Materials zu den Werten, die von dieser Umschichtung profitieren können.
Einordnung der Redaktion: Die Heidelberg Materials Aktie verbindet solide Quartalszahlen mit einer deutlich gedrückten Bewertung nach dem schwachen Jahr. Die Kursgewinne am Morgen sind vor allem Ausdruck einer Rotation in defensive Industriewerte. Für eine nachhaltige Wende muss der Kurs die Marke um 177 Euro aus der Vorwoche zurückerobern.
FAQ
Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktie
Warum steigt die Heidelberg Materials Aktie heute?
Der DAX entzieht sich dem Tech-Ausverkauf, Anleger schichten in Industriewerte um. Dazu kommen solide Q3-Zahlen und positive Analystenstimmen.
Wie lief das dritte Quartal bei Heidelberg Materials?
Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 6,413 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 9 Prozent auf 1,281 Milliarden Euro. Der Ausblick wurde bestätigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Heidelberg Materials Aktie?
ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Handelssymbol: HEI (Xetra), US-Handelssymbol: HDELY (OTC).
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