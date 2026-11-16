Abwarten beim EKG-Spezialisten: H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Hold“ für die HeartBeam-Aktie und nennt kein Kursziel. Die Aktie notiert laut Ratingübersicht bei 0,37 US-Dollar. HeartBeam hat ein kabelloses Gerät entwickelt, das EKG-Signale in drei Dimensionen aufzeichnet.
HeartBeam-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Hold“ – kein Kursziel
H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Hold“ für die Aktie von HeartBeam und nennt kein Kursziel. Die Aktie notiert bei 0,37 US-Dollar. Das Medizintechnik-Unternehmen entwickelt ein kabelloses EKG-Gerät für zu Hause.
Steckbrief
- Unternehmen
- HeartBeam, Inc.
- Handelssymbol
- BEAT (Nasdaq)
- Analyst
- Yi Chen
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- keines
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur HeartBeam-Aktie
Halten statt kaufen – Chen wartet auf Fortschritte
Yi Chen bleibt vorsichtig. Er empfiehlt, die Aktie zu halten, und nennt kein Kursziel.
HeartBeam will Herzpatienten außerhalb der Klinik überwachen. Das Gerät erzeugt aus den Signalen ein 12-Kanal-EKG.
Die US-Zulassungsbehörde FDA hat die Technik für die Beurteilung von Herzrhythmusstörungen zugelassen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen zu lesen ist:
Zugelassene Technik
Die FDA ließ das 3D-EKG im Dezember 2024 für Herzrhythmusstörungen zu.
Herzinfarkt-Erkennung
HeartBeam arbeitet an einem Programm zur Erkennung von Herzinfarkten, eine Pilotstudie ist abgeschlossen.
Wenig Geld
Die Barmittel werden knapp, HeartBeam hat seinen Mittelabfluss mehrfach gesenkt.
Vertrieb noch am Anfang
Harte Zahlen zum Verkaufsstart hatte das Management erst für das dritte oder vierte Quartal angekündigt.
Kurs unter einem Dollar
Die Aktie notiert deutlich unter einem US-Dollar. Das erhöht das Risiko von Kapitalerhöhungen und Problemen mit der Börsennotierung.
Umsätze erzielt HeartBeam bisher kaum.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Yi Chen. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
HeartBeam, Inc. (BEAT): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Yi Chen, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:01 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:01 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Yi Chen, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.