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HeartBeam-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Hold“ – kein Kursziel

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Hold“ für die Aktie von HeartBeam und nennt kein Kursziel. Die Aktie notiert bei 0,37 US-Dollar. Das Medizintechnik-Unternehmen entwickelt ein kabelloses EKG-Gerät für zu Hause.

Bildschirm mit EKG-Kurve
Bild: Foto: Joshua Chehov / Unsplash
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Hold
Kursziel
kein
Kurs 16.11.2026
0,37 $

Steckbrief

Unternehmen
HeartBeam, Inc.
Handelssymbol
BEAT (Nasdaq)
Analyst
Yi Chen
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Hold (bestätigt)
Kursziel
keines

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Abwarten beim EKG-Spezialisten: H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Hold“ für die HeartBeam-Aktie und nennt kein Kursziel. Die Aktie notiert laut Ratingübersicht bei 0,37 US-Dollar. HeartBeam hat ein kabelloses Gerät entwickelt, das EKG-Signale in drei Dimensionen aufzeichnet.

H.C. Wainwright zur HeartBeam-Aktie

Halten statt kaufen – Chen wartet auf Fortschritte

Yi Chen bleibt vorsichtig. Er empfiehlt, die Aktie zu halten, und nennt kein Kursziel.

HeartBeam will Herzpatienten außerhalb der Klinik überwachen. Das Gerät erzeugt aus den Signalen ein 12-Kanal-EKG.

Die US-Zulassungsbehörde FDA hat die Technik für die Beurteilung von Herzrhythmusstörungen zugelassen.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen zu lesen ist:

  1. Zugelassene Technik

    Die FDA ließ das 3D-EKG im Dezember 2024 für Herzrhythmusstörungen zu.

  2. Herzinfarkt-Erkennung

    HeartBeam arbeitet an einem Programm zur Erkennung von Herzinfarkten, eine Pilotstudie ist abgeschlossen.

  3. Wenig Geld

    Die Barmittel werden knapp, HeartBeam hat seinen Mittelabfluss mehrfach gesenkt.

  4. Vertrieb noch am Anfang

    Harte Zahlen zum Verkaufsstart hatte das Management erst für das dritte oder vierte Quartal angekündigt.

Kurs unter einem Dollar

Die Aktie notiert deutlich unter einem US-Dollar. Das erhöht das Risiko von Kapitalerhöhungen und Problemen mit der Börsennotierung.

Umsätze erzielt HeartBeam bisher kaum.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Yi Chen. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

HeartBeam, Inc. (BEAT): Halten.

Quelle
Empfehlung von Yi Chen, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 17:01 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 17:01 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Yi Chen, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.