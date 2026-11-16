Kleine Korrektur, klare Kaufempfehlung: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra senkt das Kursziel für die Healthpeak-Aktie leicht von 24 auf 23 US-Dollar, bleibt aber bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 19,98 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 15 Prozent. Der Vermieter von Arztpraxen, Laboren und Seniorenwohnungen sieht erste Erholungszeichen im Laborgeschäft.
Healthpeak-Aktie: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra bleibt bei „Outperform“ – Kursziel 23 Dollar nach dritter Prognoseanhebung
Mizuho-Analyst Vikram Malhotra senkt das Kursziel für die Healthpeak-Aktie leicht von 24 auf 23 US-Dollar, bleibt aber bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 19,98 US-Dollar sind das rund 15 Prozent Potenzial. Healthpeak hat die Prognose zum dritten Mal angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Healthpeak Properties, Inc.
- Handelssymbol
- DOC (NYSE)
- Analyst
- Vikram Malhotra
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 23 US-Dollar (zuvor 24 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur Healthpeak-Aktie
Ziel leicht gesenkt – Mizuho bleibt Käufer
Vikram Malhotra führt Healthpeak seit Längerem mit „Outperform“. Die Anpassung ist Teil einer breiten Überprüfung der Gesundheitsimmobilien-Werte bei Mizuho.
Healthpeak notiert seit Monaten um 20 US-Dollar. Die Aktienanalyse von Mizuho sieht darin eine Chance, auch wenn sie das Ziel um einen Dollar zurücknimmt.
Ein Faktor könnte die anstehende Refinanzierung 2027 sein, die Beobachter als Belastung für den Ausblick sehen.
Die Argumente von Vikram Malhotra
Diese Punkte stützen die Einschätzung von Mizuho-Analyst Vikram Malhotra:
Labore kommen zurück
Die Vermietung von Laborflächen stieg im dritten Quartal auf 480.000 Quadratfuß, die Auslastung kletterte auf 79,8 Prozent.
Prognose angehoben
Healthpeak erwartet nun ein bereinigtes FFO von 1,76 bis 1,78 US-Dollar je Aktie – die dritte Anhebung im Jahr.
Seniorenwohnen boomt
Das operative Ergebnis im Seniorenwohnen über die Tochter Janus Living stieg auf vergleichbarer Basis um 25,9 Prozent.
Stabile Arztpraxen
Bei medizinischen Büroflächen liegt die Auslastung stabil bei 91,7 Prozent.
Zukäufe im Seniorenwohnen
Healthpeak investierte im dritten Quartal rund 1,75 Milliarden US-Dollar in Seniorenimmobilien und 233 Millionen US-Dollar in Laborgebäude. Der Umsatz stieg um 16,3 Prozent auf 820,9 Millionen US-Dollar.
Die Prognose für das Gewinnwachstum auf vergleichbarer Basis wurde auf 0,5 bis 2,0 Prozent angehoben. Das Laborgeschäft wird darin weiter mit einem Rückgang von 3 bis 6 Prozent veranschlagt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Vikram Malhotra. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 23 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Healthpeak Properties, Inc. (DOC): Kaufen, Kursziel 23,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho (Analyst Vikram Malhotra). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:46 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:46 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho (Analyst Vikram Malhotra).
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