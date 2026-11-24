Der Bundestag hat die Haushaltswoche eröffnet, und die Opposition greift den Etat 2027 mit Ausgaben von rund 560 Milliarden Euro und rund 210 Milliarden Euro neuen Schulden scharf an. Der DAX notierte um 13:00 Uhr bei 25.161 Punkten und damit rund 0,7 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag von 25.337,27 Punkten (ad-hoc-news, Reuters). Für Anleger zählt, wie stark die Neuverschuldung Bundesanleihen, Bau- und Rüstungsaktien sowie den DAX beeinflusst – und ob der Beschluss am Freitag so kommt, wie die Koalition ihn plant.
Haushaltswoche: Opposition attackiert den 560-Milliarden-Etat – wie tragfähig sind 210 Milliarden Euro neue Schulden?
Zum Auftakt der Haushaltsdebatte im Bundestag kritisieren Grüne, Linke und AfD den Etat 2027: Rund 560 Milliarden Euro Ausgaben, etwa 210 Milliarden Euro neue Schulden. Die Koalition verweist auf Investitionen und die eingehaltene Schuldenbremse. Was die Debatte für den DAX und Anleger bedeutet.
Steckbrief
- Beginn
- Dienstag, 24.11.2026, Eröffnung durch Finanzminister Lars Klingbeil (SPD)
- Generaldebatte
- Mittwoch, 25.11.2026, kurz Kanzleramtsetat
- Beschluss
- Freitag, 27.11.2026, nachmittags
- Umfang Haushaltsplan
- mehr als 3.500 Seiten
Stand: 24.11.2026, DAX: Stand 13:00 Uhr laut ad-hoc-news; Montagsschluss laut Reuters
Die Eckdaten
Was steht im Haushalt 2027?
Der Kernhaushalt sieht Ausgaben von rund 560 Milliarden Euro vor, rund 36 Milliarden mehr als 2026 und so viel wie nie zuvor. Die neuen Schulden summieren sich auf rund 210 Milliarden Euro, davon fast 123 Milliarden Euro Kredite im Kernhaushalt. Dazu kommen Sondertöpfe mit 57,8 Milliarden Euro für Infrastruktur und 29,6 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Die Verteidigungsausgaben steigen auf fast 140 Milliarden Euro und sind zu einem großen Teil kreditfinanziert, über den Bundeswehr-Sondertopf oder die Ausnahme von der Schuldenbremse. Der Arbeits- und Sozialetat macht mehr als ein Drittel aus, vor allem wegen des Rentenzuschusses. Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) verfügt über fast 13 Milliarden Euro im Kernhaushalt plus mehr als 17 Milliarden Euro aus dem Infrastruktur-Sondertopf. Quelle: t-online/dpa, ad-hoc-news.
|Posten
|Betrag
|Ausgaben Kernhaushalt
|rund 560 Mrd. €
|Neue Schulden insgesamt
|rund 210 Mrd. €
|Kredite im Kernhaushalt
|fast 123 Mrd. €
|Sondertopf Infrastruktur
|57,8 Mrd. €
|Sondertopf Bundeswehr
|29,6 Mrd. €
|Verteidigungsausgaben
|fast 140 Mrd. €
|Stromsteuersenkung auf EU-Minimum
|rund 5,4 Mrd. €
Rundungen laut dpa-Berichterstattung; Sondertöpfe zusätzlich zum Kernhaushalt.
Quelle: t-online/dpa, ad-hoc-news (24.11.2026)
Auf die Stromsteuersenkung für alle im kommenden Jahr hat sich die Koalition geeinigt; sie kostet rund 5,4 Milliarden Euro und soll aus nicht benötigten Mitteln für erneuerbare Energien gegenfinanziert werden. Die Einigung muss noch in den Etat eingearbeitet werden. Verschoben wurden Steuern auf zuckerhaltige Getränke und auf Plastikverpackungen; Kürzungen beim Wohngeld und beim Kindersofortzuschlag sind abgewendet.
Die Kritik
Was wirft die Opposition der Koalition vor?
Die Oppositionsfraktionen setzen unterschiedliche Schwerpunkte, wie t-online und ad-hoc-news berichten. Der Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer nannte den Etat eine „Bretterbude ohne Fundament“. Lisa Paus (Grüne) kritisiert, dass jeder dritte Euro kreditfinanziert sei. Dietmar Bartsch (Linke) bemängelte die hohen Zinszahlungen und Einschnitte bei steigenden Steuern und Abgaben. Für die AfD rechnete Michael Espendiller vor, der Bund nehme jede Minute 400.000 Euro an neuen Schulden auf.
Die Koalition aus Union und SPD verweist dagegen auf die Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur und darauf, dass die Schuldenbremse nach ihrer Lesart eingehalten wird. Dass dies nur gelingt, weil Kredite aus dem Sondervermögen und bestimmte Verteidigungsschulden nicht voll eingerechnet werden, räumen Berichte ein – hier prallen die Positionen aufeinander. aktiencheck.de nimmt dazu keine Wertung vor.
Termine
Wie geht es diese Woche weiter?
Am Mittwoch, 25. November, folgt die Generaldebatte zum Kanzleramtsetat: Traditionell eröffnet der Oppositionsführer, danach spricht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Am selben Tag beraten der Haushalts- und der Finanzausschuss das Begleitgesetz zur Stromsteuer in Sondersitzungen. Der Bundestag soll den Haushalt am Freitagnachmittag, 27. November, beschließen.
Börse und Anleger
Was bedeutet das für DAX, Anleihen und Branchen?
Eine belegte Marktreaktion auf die Debatte gibt es nicht; der DAX gab am Dienstag leicht nach, wofür die Berichte keine Haushaltsgründe nennen. Als Einschätzung der Redaktion gilt: Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben berühren Rüstungs-, Bau- und Technikaktien im DAX und MDAX, die Neuverschuldung die Rendite von Bundesanleihen. Wie stark, hängt von Beschaffungsentscheidungen und Ausschreibungen ab, nicht allein vom Beschluss. Prognosen gibt aktiencheck.de nicht ab.
FAQ
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027? Rund 560 Milliarden Euro Ausgaben im Kernhaushalt, rund 36 Milliarden mehr als 2026.
Wie hoch sind die neuen Schulden? Insgesamt rund 210 Milliarden Euro, davon fast 123 Milliarden Euro im Kernhaushalt, der Rest in Sondertöpfen.
Wann stimmt der Bundestag ab? Der Beschluss ist für Freitagnachmittag, 27. November 2026, geplant.
Was kritisiert die Opposition? Grüne, Linke und AfD kritisieren vor allem die hohe Neuverschuldung und die Zinslast; die Koalition verweist auf Investitionen und die Schuldenbremse.
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