Die Oppositionsfraktionen setzen unterschiedliche Schwerpunkte, wie t-online und ad-hoc-news berichten. Der Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer nannte den Etat eine „Bretterbude ohne Fundament“. Lisa Paus (Grüne) kritisiert, dass jeder dritte Euro kreditfinanziert sei. Dietmar Bartsch (Linke) bemängelte die hohen Zinszahlungen und Einschnitte bei steigenden Steuern und Abgaben. Für die AfD rechnete Michael Espendiller vor, der Bund nehme jede Minute 400.000 Euro an neuen Schulden auf.

Die Koalition aus Union und SPD verweist dagegen auf die Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur und darauf, dass die Schuldenbremse nach ihrer Lesart eingehalten wird. Dass dies nur gelingt, weil Kredite aus dem Sondervermögen und bestimmte Verteidigungsschulden nicht voll eingerechnet werden, räumen Berichte ein – hier prallen die Positionen aufeinander. aktiencheck.de nimmt dazu keine Wertung vor.