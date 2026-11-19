Die Koalition hat entlastet, die Rechnung kommt später: Nach dem Koalitionsausschuss warnt der CDU-Politiker Thorsten Frei im Interview mit der „Bild“ (wiedergegeben vom Handelsblatt, 19. November, 00:02 Uhr) vor einer Deckungslücke von 25 Milliarden Euro im Haushalt 2028. Durch die beschlossene Stromsteuer-Senkung werde sie „noch mal 5 Milliarden größer“. Der DAX lag am Donnerstag gegen 12:30 Uhr bei rund 25.830 Punkten, etwa 0,4 Prozent über dem Vortagesschluss von 25.736,24 (dts).

Für Anleger geht es um mehr als Innenpolitik: Je größer die Lücke, desto wichtiger werden Neuverschuldung, Steuern und Subventionen, also Größen, die Bundesanleihen, Energieversorger und Konsumwerte berühren. Die Redaktion stellt die Positionen dar und bewertet sie nicht.