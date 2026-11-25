Die Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2027 hat am Mittwoch, 25. November 2026, ab 9.00 Uhr im Bundestag das Thema gesetzt, das auch Anleger am DAX beschäftigt: Der Staat plant Rekordausgaben von rund 560 Milliarden Euro, finanziert mit hohen Krediten – und der Kanzler räumt ein, dass der Haushalt 2028 noch schwerer wird. Der DAX schloss am Dienstag bei 25.017,81 Punkten, ein Minus von 1,26 Prozent (ad-hoc-news, 25.11.2026, 09:46 Uhr); eine direkte Kursreaktion auf die Debatte lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht belegen.
Haushalt 2027: Merz stimmt auf Sparkurs 2028 ein – was heißt das für DAX und Bundesanleihen?
Nach der Generaldebatte im Bundestag am 25.11.2026 steht fest: Der Rekord-Etat 2027 mit rund 560 Milliarden Euro soll am Freitag verabschiedet werden, doch Kanzler Merz warnt vor einem noch schwierigeren Haushalt 2028. Was Anleger jetzt beobachten.
Steckbrief
- Index
- DAX (ISIN DE0008469008)
- Schlusskurs 24.11.2026
- 25.017,81 Punkte (−1,26 %)
- Indikation 25.11., 09:37 Uhr
- rund 25.127 Punkte (L&S, Bezug 25.180)
Stand: 25.11.2026, DAX-Schlusskurs Xetra vom Vortag laut ad-hoc-news, 25.11.2026, 09:46 Uhr MEZ
Generaldebatte im Bundestag
Was hat Merz im Bundestag zum Haushalt 2027 gesagt?
Friedrich Merz (CDU) verteidigte den Etat und stimmte die Bevölkerung auf Einschnitte ein. Nach Reuters-Bericht (25.11.2026, 10:02 Uhr) sagte er, man werde „alle manche liebgewordene Vorstellung aufgeben müssen“. Er räumte ein, der Aufstellungsprozess habe „sicher keinen Schönheitspreis verdient“, und mahnte, die Rentenpläne zügig zu verabschieden. Perspektivisch will der Kanzler alle Verteidigungsausgaben wieder in den regulären Haushalt überführen und die Kreditaufnahme senken.
Hintergrund ist die Warnung, dass ohne Kurswechsel in einigen Jahren die gesamten Bundeseinnahmen für Soziales, Zinsen und Verteidigung gebraucht würden. Beide Koalitionspartner erwarten laut Reuters, dass die Aufstellung des Haushalts 2028 deutlich schwerer wird als die für 2027. CDU/CSU-Fraktionsvize Mathias Middelberg will sich Anfang 2027 erneut mit der Koalition zusammensetzen und die Sparziele „anschärfen“ (ZDF).
Die Zahlen
Wie groß ist der Bundeshaushalt 2027 – und wer kritisiert ihn?
Laut ZDF/dpa umfasst der Entwurf Gesamtausgaben von 560 Milliarden Euro, so viel wie nie, und neue Kredite von 210 Milliarden Euro. Der Bundesrechnungshof warnte vor einem Weg in die Schuldenfalle. Die Zahl zu den Krediten hängt von der Abgrenzung ab (etwa Sondervermögen und Kernhaushalt), die Redaktion weist sie deshalb mit Quelle aus.
|Posten
|Betrag
|Gesamtausgaben
|560 Mrd. €
|Neue Kredite (ZDF)
|210 Mrd. €
|Ukraine-Hilfe
|rund 11 Mrd. €
|Kanzleramt
|knapp 5,4 Mrd. €
|BND-Zuschuss 2026
|1,51 Mrd. €
|BND-Zuschuss 2027
|1,85 Mrd. €
Quelle: ZDF/dpa, Tagesspiegel (dpa), 25.11.2026
Die Opposition kritisiert den Entwurf von verschiedenen Seiten. Dietmar Bartsch (Die Linke) sprach vorab von einer „Schuldenorgie“ (ZDF). Die Grünen sehen den Etat nach Aussage von Fraktionschefin Britta Haßelmann als „so groß und so unseriös wie nie zuvor“ (Reuters). Die AfD fordert Einsparungen statt neuer Schulden, etwa bei der Ukraine-Hilfe; Fraktionschef Tino Chrupalla kündigte eine mögliche Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht an, falls im Dezember eine AfD-geführte Landesregierung gewählt werde (Reuters). Aus der Koalition verteidigt CDU/CSU-Vize Middelberg die Ukraine-Hilfe als „beste Investition, die wir machen könnten“ (ZDF), SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hält die Reform der Erbschaftsteuer für nicht vom Tisch (Reuters).
Nächste Termine
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab?
Die Schlussabstimmung ist für Freitag, 27. November 2026, geplant. Die Koalition aus CDU/CSU und SPD verfügt laut Reuters über eine Mehrheit von zwölf Stimmen. Merz selbst kann nicht abstimmen, weil am selben Tag der EU-Sondergipfel in Brüssel stattfindet. Zuvor beraten die Abgeordneten am Mittwoch die Einzelpläne von Auswärtigem Amt, Verteidigungsministerium und Entwicklungsministerium (Tagesspiegel/dpa).
Das große Bild
Was bedeutet der Haushalt 2027 für DAX, Rüstungsaktien und Bundesanleihen?
Der Etat wirkt über mehrere Kanäle auf die Märkte. Bundesanleihen: 210 Milliarden Euro neue Kredite bedeuten Angebot am Rentenmarkt; je höher der Bedarf, desto stärker achten Investoren auf Laufzeiten und Renditeaufschläge. Die Quellen nennen keine Rendite-Reaktion auf die Debatte, die Redaktion belegt hier keinen Zusammenhang.
Rüstungsaktien: Der Wunsch des Kanzlers, Verteidigungsausgaben dauerhaft im regulären Haushalt zu verankern, gilt als Signal für Planungssicherheit. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine belegte Kursreaktion; relevant sind hier Unternehmen wie die Rheinmetall Aktie oder die Hensoldt Aktie. Zur Bauwirtschaft und anderen Branchen machen die Quellen keine Angaben.
DAX: Der Leitindex bewegt sich derzeit vor allem mit der US-Zinsdebatte und dem KI-Ausverkauf bei Chipwerten. Die deutsche Haushaltspolitik liefert den Rahmen für Konjunktur und Zinsen, ist aber an der Börse derzeit nicht der dominierende Kurstreiber.
Was Anleger beobachten
Welche Termine sind jetzt wichtig?
25.11., 20.00 Uhr MEZ: Beige Book der US-Notenbank, das auch die Zinserwartungen für Europa beeinflusst (aktiencheck-Terminübersicht).
26./27.11.: EU-Sondergipfel zur Finanzplanung und zur Ukraine-Finanzierung in Brüssel.
27.11.: Schlussabstimmung zum Bundeshaushalt 2027.
Dezember: Landtagswahl in Sachsen-Anhalt; Chrupalla knüpft die angekündigte Klage an das Wahlergebnis (Reuters).
Anfang 2027: Koalitionsrunde zum Haushalt 2028.
Häufige Fragen zum Haushalt 2027
Wann wird der Bundeshaushalt 2027 beschlossen? Die Schlussabstimmung im Bundestag ist laut Reuters und Tagesspiegel für Freitag, den 27. November 2026, vorgesehen.
Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027? Der Entwurf sieht laut ZDF Gesamtausgaben von 560 Milliarden Euro vor, dazu neue Kredite von 210 Milliarden Euro.
Warum wird der Haushalt 2028 schwieriger? Merz warnt, dass ohne Kurswechsel Einnahmen für Soziales, Zinsen und Verteidigung gebunden wären; beide Koalitionspartner erwarten laut Reuters eine schwierigere Aufstellung.
Was heißt der Haushalt für den DAX? Eine belegte Kursreaktion gibt es bisher nicht; die Redaktion beobachtet Bundesanleihen, Rüstungs- und Baubranche sowie die Zinsentwicklung.
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