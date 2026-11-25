Der Koalitionsausschuss hat vereinbart, die Stromsteuer für alle Bürger und Unternehmen auf das europäische Mindestniveau zu senken. Der Bund verzichtet dafür auf rund 5,4 Milliarden Euro. Laut t-online (dpa) ist der Etat beim Auftakt deshalb technisch noch nicht fertig: Der Kompromiss muss erst eingearbeitet werden. Gegenfinanziert werden soll die Senkung aus Mitteln der Ökostrom-Förderung, die voraussichtlich nicht abgerufen werden, weil der Strompreis wegen des Kriegs im Nahen Osten hoch bleibt.

Für Anleger heißt das: Energieintensive Industrien und Stromverbraucher könnten bei den Kosten entlastet werden, während Stromversorger von der Steuer selbst nur indirekt betroffen sind. Wie stark sich das in Gewinnen niederschlägt, ist offen und hängt vom endgültigen Gesetz ab.