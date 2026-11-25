Der Bundestag entscheidet in dieser Woche über den Bundeshaushalt 2027: Rund 560 Milliarden Euro soll der Kernhaushalt umfassen, fast 140 Milliarden Euro davon fließen in die Verteidigung. Für Anleger im DAX (ISIN DE0008469008) ist der Etat mehr als Politik: Er gibt vor, welche Branchen in den nächsten Jahren staatliche Aufträge, Steuerentlastungen und Schuldenpapiere erwarten können.
Haushalt 2027: 560 Milliarden Euro, fast 140 Milliarden für die Bundeswehr – welche Aktien profitieren?
Der Bundestag berät den Etat 2027 mit Rekordausgaben, Verteidigungsmilliarden und einer Stromsteuersenkung. Was das Haushaltspaket für DAX, Rüstungs-, Bau- und Energiewerte bedeutet und was bis Freitag offen ist.
Heute, am Mittwoch, steht die Generaldebatte an. Nach Angaben von ZDFheute (dpa, 24.11.2026) eröffnet sie der Oppositionsführer der AfD, danach antwortet Bundeskanzler Friedrich Merz. Verabschiedet werden soll der Haushalt am Freitagnachmittag. Parallel beraten der Haushalts- und der Finanzausschuss in Sondersitzungen ein Begleitgesetz zur Stromsteuersenkung. Der DAX stand am Dienstagmittag laut aktiencheck.de-Marktbericht bei 25.135 Punkten (minus 0,8 Prozent), die Börse blickt also vor allem auf die US-Zölle; der Etat liefert den zweiten großen politischen Taktgeber der Woche.
Das große Bild
Was steht im Bundeshaushalt 2027?
Die Eckdaten laut dpa: Der Kernhaushalt wächst um rund 36 Milliarden Euro auf einen Rekordwert, mehr als ein Drittel entfällt auf den Arbeits- und Sozialetat. Die Kreditaufnahme im Kernhaushalt liegt bei rund 123 Milliarden Euro. Hinzu kommen die Sondertöpfe: 57,8 Milliarden Euro fließen in den Infrastruktur-Topf, 29,6 Milliarden Euro in das Bundeswehr-Sondervermögen. Zusammen ergeben sich neue Schulden von rund 210 Milliarden Euro. Die Kredite des Sondervermögens zählen nicht zur Schuldenbremse, bestimmte Verteidigungsschulden sind ebenfalls ausgenommen.
|Posten
|Betrag
|Bedeutung
|Kernhaushalt, Ausgaben
|rund 560 Mrd. €
|Rekord, rund 36 Mrd. € über 2026
|Verteidigung
|fast 140 Mrd. €
|höchster Stand seit Ende des Kalten Krieges
|Kredite im Kernhaushalt
|rund 123 Mrd. €
|Nettokreditaufnahme des Bundes
|Infrastruktur-Sondertopf
|57,8 Mrd. €
|davon im Verkehrsressort mehr als 17 Mrd. €
|Bundeswehr-Sondertopf
|29,6 Mrd. €
|Sondervermögen
|Stromsteuersenkung
|5,4 Mrd. €
|Mindereinnahmen, auf EU-Mindestniveau
Alle Angaben laut dpa-Berichterstattung vom 24.11.2026; der Etat ist noch nicht verabschiedet.
Quelle: ZDFheute (dpa), t-online (dpa)
Was bedeutet die Stromsteuersenkung für Unternehmen und Verbraucher?
Der Koalitionsausschuss hat vereinbart, die Stromsteuer für alle Bürger und Unternehmen auf das europäische Mindestniveau zu senken. Der Bund verzichtet dafür auf rund 5,4 Milliarden Euro. Laut t-online (dpa) ist der Etat beim Auftakt deshalb technisch noch nicht fertig: Der Kompromiss muss erst eingearbeitet werden. Gegenfinanziert werden soll die Senkung aus Mitteln der Ökostrom-Förderung, die voraussichtlich nicht abgerufen werden, weil der Strompreis wegen des Kriegs im Nahen Osten hoch bleibt.
Für Anleger heißt das: Energieintensive Industrien und Stromverbraucher könnten bei den Kosten entlastet werden, während Stromversorger von der Steuer selbst nur indirekt betroffen sind. Wie stark sich das in Gewinnen niederschlägt, ist offen und hängt vom endgültigen Gesetz ab.
Welche Aktien profitieren von Verteidigung und Infrastruktur?
Fast 140 Milliarden Euro für die Bundeswehr sind für Rheinmetall Aktie, Hensoldt Aktie und andere Rüstungsaktien das wichtigste politische Signal des Jahres. Der Etat bestätigt die Planungsgrundlage für Beschaffungsaufträge, ohne dass einzelne Verträge damit unterschrieben wären. Das Verkehrsministerium erhält laut dpa knapp 13 Milliarden Euro im Kernhaushalt plus mehr als 17 Milliarden Euro aus dem Infrastruktur-Topf. Davon können Baukonzerne wie die Hochtief Aktie und der Infrastruktur- und Baustoffsektor profitieren, sofern Projekte tatsächlich ausgeschrieben und gebaut werden.
Bei der Bundeswehr zeigt sich zugleich, wie schnell Haushaltsmittel zu Aufträgen werden können: Laut Handelsblatt-Morning-Briefing (25.11.2026, 06:32 Uhr) könnte ein Satelliten-Großauftrag schon in wenigen Wochen vergeben werden. Mehr dazu in unserem Artikel zur Satellitenkonstellation.
Was sagen Koalition und Opposition zu den Schulden?
Die Positionen liegen weit auseinander, und die Debatte gehört zur Einordnung der Staatsfinanzen. Die Regierungsparteien verweisen auf Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur sowie auf Entlastungen: höheres Kindergeld, höherer Grundfreibetrag, Verschiebung von Zucker- und Plastiksteuer. Die Opposition setzt unterschiedliche Akzente. Die Haushaltsausschuss-Vorsitzende Lisa Paus (Grüne) sagte laut ZDFheute: „Jeder dritte Euro ist kreditfinanziert." Der Linken-Haushälter Dietmar Bartsch warnte vor gigantischen Zinszahlungen, der AfD-Haushälter Michael Espendiller kritisierte die Höhe der täglichen Neuverschuldung, und der Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer bemängelte fehlende Nachhaltigkeit des Zahlenwerks.
Was Anleger jetzt beobachten
Mittwoch: Generaldebatte im Bundestag und Sondersitzungen von Haushalts- und Finanzausschuss zur Stromsteuer.
Freitag: geplante Verabschiedung des Haushalts 2027 am Nachmittag.
Anleihemarkt: Die Emissionspläne des Bundes und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen (nach unserem Anleihenbericht zuletzt bei 3,27 Prozent).
Zölle: Die erwartete US-Zollankündigung kann den Börsenhandel in dieser Woche stärker prägen als der Etat.
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027? Der Kernhaushalt soll rund 560 Milliarden Euro Ausgaben umfassen, rund 36 Milliarden Euro mehr als 2026 (dpa).
Wie viel Geld erhält die Bundeswehr? Die Verteidigungsausgaben liegen bei fast 140 Milliarden Euro; dazu kommen 29,6 Milliarden Euro aus dem Bundeswehr-Sondervermögen.
Wann stimmt der Bundestag ab? Die Verabschiedung ist für Freitagnachmittag geplant, laut ZDFheute nach vier Tagen Einzelplanberatungen.
Welche Aktien sind betroffen? Mögliche Nutznießer sind Rüstungsaktien und Baukonzerne; welche Unternehmen konkret Aufträge erhalten, entscheidet sich erst in Ausschreibungen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, kein Kauf- oder Verkaufssignal.
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