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Hartnäckige Inflation, KI und Risiken für die Energieversorgung prägen den Ausblick auf 2027

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 16:06 2 Min. Aviva Investors

Aviva Investors sieht die Tech-Korrektur als Kaufchance und rechnet für 2027 mit hartnäckiger Inflation.

Bild: Michael Grady, Head of Investment Strategy und Chefvolkswirt bei Aviva Investors

Aviva Investors hat seinen jüngsten House View mit einem Ausblick auf das Jahr 2027 veröffentlicht. Im folgenden Marktkommentar sei zu lesen, warum der Asset Manager davon ausgehe, dass drei zentrale Themen das weltwirtschaftliche Umfeld im kommenden Jahr bestimmen würden: robuste Nachfrage bei erneutem Inflationsdruck, der wachsende Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die Kapitalmärkte sowie anhaltende Störungen bei Energieversorgung und Lieferketten. Entscheidend sei aus Sicht des Investmentteams, dass sich diese Faktoren gegenseitig verstärken würden. So stütze der Ausbau von KI die Konjunktur und Unternehmensgewinne, erhöhe aber zugleich die Nachfrage nach Infrastruktur, Halbleitern, Strom und Finanzierungen. Investitionen in eine sichere Energieversorgung und widerstandsfähigere Lieferketten würden Anlegern selektive Chancen eröffnen, könnten aber zulasten der Effizienz gehen. Fiskalpolitische Maßnahmen würden das Wachstum stützen, die hohe Verschuldung von Staaten und Unternehmen verstärke jedoch den Aufwärtsdruck auf die langfristigen Renditen. In seinem Hauptszenario rechne das Team für 2027 mit relativ robustem Wachstum, allerdings ohne deutlichen Produktivitätsschub und ohne spürbare Entspannung beim Preisdruck oder bei den internationalen Spannungen. Die zugrunde liegende Inflation dürfte sich als hartnäckig erweisen, die Inflationserwartungen dürften sich aber weiterhin an den Zielen der Notenbanken orientieren. Wiederholte Angebotsschocks dürften die Volatilität und die Laufzeitprämie für langlaufende Anleihen hoch halten. Die Auswahl von Ländern, Sektoren und Anlageklassen werde damit wichtiger denn je. Aktien beurteile das Investmentteam weiterhin grundsätzlich positiv. Die jüngste technologiegetriebene Korrektur sehe es als Gelegenheit, das Engagement auszubauen. Regional bevorzuge es die USA und ausgewählte Schwellenländer. Chancen sehe es außerdem bei Staatsanleihen aus Großbritannien und Kanada sowie bei ausgewählten Schwellenländeranleihen in lokaler Währung. US-Staatsanleihen beurteile das Team dagegen zurückhaltend, Unternehmensanleihen habe es leicht untergewichtet. Michael Grady, Head of Investment Strategy und Chefvolkswirt bei Aviva Investors, sage: "Nach einem turbulenten Jahr voller geopolitischer Umwälzungen startet die Weltwirtschaft mit mehr Rückenwind als erwartet in das Jahr 2027. Konsum und Investitionen haben wiederholte Energie-, Handels- und geopolitische Schocks verkraftet. Zugleich fielen die Unternehmensgewinne ermutigend und in vielen Fällen außerordentlich robust aus. Doch alles ist relativ: Das Wachstum bleibt moderat und unter Trend und die Inflation erweist sich als hartnäckig. Einige Notenbanken, insbesondere die Federal Reserve, dürften die Zinsen daher weiter anheben, auch wenn sich der geldpolitische Ausblick von Volkswirtschaft zu Volkswirtschaft erheblich unterscheidet. Vorerst ist der Zyklus intakt, doch das politische Umfeld und die Märkte verzeihen inzwischen deutlich weniger."

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