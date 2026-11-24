Hartford Aktie: Plus 7 Prozent vor Börsenstart – der Versicherer springt über alle Kursziele

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:35 2 Min.

Die Hartford Aktie steigt vorbörslich um 7,13 Prozent auf 146,78 Dollar und zählt zu den größten Gewinnern im S&P 500. Eine Nachricht, die den Sprung erklärt, lag zum Zeitpunkt der Recherche nicht vor. Der Kurs liegt damit über den zuletzt genannten Zielen von Morgan Stanley, Mizuho und Wells Fargo.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Versicherer gelten als langweilig. Sieben Prozent in der Vorbörse sind es nicht. Die Hartford Aktie notiert bei 146,78 Dollar, ein Plus von 9,77 Dollar oder 7,13 Prozent. Im S&P 500 gewinnt am Dienstagmorgen nur TE Connectivity mehr. Einen Grund für den Sprung haben wir nicht gefunden. vorbörslicher Kurs der Hartford Aktie 146,78 USD Aufschlag im S&P 500 +7,13 % Kursziel Morgan Stanley und Mizuho 145 USD Kursziel Wells Fargo nach Abstufung 139 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; MarketBeat/Defense World Die offene Frage Ein Kurs von Punkt 10 Uhr Zum Zeitpunkt unserer Recherche lagen weder Zahlen noch eine Unternehmensmeldung vor. Auffällig ist die Kurszeit: Der Kurs stammt von 10:00 Uhr deutscher Zeit, dem Beginn des vorbörslichen US-Handels. In dieser Phase werden oft nur wenige Aktien gehandelt, einzelne Aufträge können den Kurs stark bewegen. Ebenso möglich ist eine Nachricht, die noch nicht verbreitet war. Wir legen uns auf keine Erklärung fest. Die Analysten Der Kurs läuft den Zielen davon Bemerkenswert ist der Vergleich mit den Kurszielen. Wells Fargo hatte die Aktie am 11. November von Overweight auf Equal Weight abgestuft und das Ziel von 158 auf 139 Dollar gesenkt. Mizuho nennt 145 Dollar bei Neutral, Morgan Stanley hob am 17. November von 135 auf 145 Dollar an. Der vorbörsliche Kurs liegt über allen drei Zielen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Finanzchefin Beth Costello verkaufte am 2. November Aktien für rund 4,3 Millionen Dollar zu 135,75 Dollar je Stück. State Street hat seine Beteiligung im dritten Quartal etwa halbiert. Was für die Hartford Aktie spricht Kräftiger Aufschlag in der Vorbörse

Morgan Stanley hat das Kursziel angehoben

Versicherer zuletzt als defensive Werte gefragt

Hoher Anteil institutioneller Anleger Was Anleger bedenken sollten Ursache des Kurssprungs unbekannt

Kurs über den zuletzt genannten Kurszielen

Finanzchefin verkaufte Anfang November Aktien

Früher Einzelkurs bei dünnem Handel Einordnung der Redaktion: Bei der Hartford Aktie gilt dasselbe wie bei jedem unerklärten Kurssprung: erst die Nachricht, dann das Urteil. Folgt bis zur Eröffnung keine Meldung, kann der Aufschlag so schnell verschwinden, wie er gekommen ist. Der reguläre Handel ab 15:30 Uhr zeigt, was von den sieben Prozent bleibt. FAQ Häufige Fragen zur Hartford Aktie Warum steigt die Hartford Aktie heute vorbörslich?

Eine Erklärung lag zum Zeitpunkt der Recherche nicht vor. Weder Zahlen noch eine Unternehmensmeldung waren zu finden. Was sagen Analysten zur Hartford Aktie?

Morgan Stanley und Mizuho nennen 145 Dollar, Wells Fargo nach einer Abstufung 139 Dollar. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Hartford Aktie?

ISIN US4165151048, WKN 898521. US-Handelssymbol: HIG (NYSE). Das deutsche Handelssymbol wird nachgetragen.

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