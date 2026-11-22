Anfang 2026 fürchtete Hapag-Lloyd noch einen Verlust in Milliardenhöhe, jetzt rechnet die Reederei mit einem Gewinn von bis zu 2,4 Milliarden Dollar. Steigende Frachtraten haben das Jahr gedreht. Die Hapag-Lloyd Aktie schloss am 20. November bei 120,90 Euro. Diese Hapag-Lloyd Aktienanalyse zeigt, was hinter der Wende steckt und wie belastbar sie für die Hapag-Lloyd Aktie ist.
Hapag-Lloyd Aktienanalyse: Vom befürchteten Milliardenverlust zur Gewinnprognose von bis zu 2,4 Milliarden Dollar – wie lange tragen die Frachtraten noch?
Hapag-Lloyd hob die Prognose am 11. November erneut an und erwartet nun ein EBIT von 2,0 bis 2,4 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal verdoppelte sich das EBITDA. Die Hapag-Lloyd Aktie fiel am 20. November um 2,74 Prozent auf 120,90 Euro. Die Aktienanalyse.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hapag-Lloyd AG
- ISIN
- DE000HLAG475
- WKN
- HLAG47
- Handelssymbol
- HLAG (Xetra)
- US-Handelssymbol
- kein reguläres US-Listing
- Branche
- Containerschifffahrt
- Sitz
- Hamburg
- Tagesspanne 20.11.2026
- 120,50 € bis 123,50 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Hapag-Lloyd Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 von 5,46 auf 6,88 Milliarden Dollar. Das EBITDA verdoppelte sich nahezu auf 1,73 Milliarden Dollar, das EBIT sprang von 0,23 auf 1,09 Milliarden Dollar. Treiber war eine um 28 Prozent höhere durchschnittliche Frachtrate bei einer Auslastung von über 98 Prozent auf den großen Ost-West-Routen.
Neun Monate
Der Umsatz erreichte 17,64 Milliarden Dollar nach 16,05 Milliarden Dollar, das EBITDA 3,0 Milliarden Dollar nach 2,8 Milliarden Dollar.
Gewinn
Der Konzerngewinn lag nach neun Monaten mit 827 Millionen Dollar noch 13 Prozent unter dem Vorjahr, weil das erste Halbjahr schwach war.
Prognose
Am 11. November hob Hapag-Lloyd die Ziele erneut an: EBITDA 4,6 bis 5,0 Milliarden Dollar, EBIT 2,0 bis 2,4 Milliarden Dollar, nach zuvor 1,25 bis 1,75 Milliarden Dollar EBIT.
Hapag-Lloyd: EBIT-Prognose 2026
Mrd. $
- Prognosespannen des Managements (Mitte)
Quelle: Hapag-Lloyd, Mitteilungen vom 28.09. und 11.11.2026; Mittelwerte eigene Rechnung
Daten als Tabelle
|Prognose
|EBIT (Mitte der Spanne)
|Stand 28.09.2026
|1,50
|Stand 11.11.2026
|2,20
Der Vorstand begründet die Anhebung mit weiterhin robusten Spotfrachtraten im vierten Quartal. Zugleich warnt das Management vor volatilen Frachtraten, geopolitischen Risiken und möglichen Überkapazitäten in den Jahren 2028 und 2029.
Bewertung
Was die Hapag-Lloyd Aktie einpreist
Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 21,2 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 9 Prozent. Das auf der Kursseite ausgewiesene KGV ist durch das schwache Vorjahresergebnis verzerrt. Entscheidend für die Hapag-Lloyd Aktie ist, wie lange die hohen Frachtraten anhalten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.