Anfang 2026 fürchtete Hapag-Lloyd noch einen Verlust in Milliardenhöhe, jetzt rechnet die Reederei mit einem Gewinn von bis zu 2,4 Milliarden Dollar. Steigende Frachtraten haben das Jahr gedreht. Die Hapag-Lloyd Aktie schloss am 20. November bei 120,90 Euro. Diese Hapag-Lloyd Aktienanalyse zeigt, was hinter der Wende steckt und wie belastbar sie für die Hapag-Lloyd Aktie ist.