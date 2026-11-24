Die Hapag-Lloyd Aktie (ISIN DE000HLAG475, Ticker HLAG) hat am Dienstag an der Xetra bei 119,50 Euro geschlossen – ein Minus von 2,37 Prozent. Auslöser des Interesses ist eine neue Hapag-Lloyd Aktienprognose von Goldman Sachs: Analyst Patrick Creuset hebt das Kursziel auf 93 Euro an, belässt das Votum aber bei „Sell“. Selbst nach der Anhebung liegt das Ziel rund 22 Prozent unter dem aktuellen Kurs – und der Analystenkonsens zur Hapag-Lloyd Aktie Prognose ist insgesamt deutlich vorsichtiger als der Markt.
Hapag-Lloyd Aktie Prognose: Goldman hebt Kursziel auf 93 Euro – warum die Reederei trotzdem als Verkaufskandidat gilt
Die Hapag-Lloyd Aktie Prognose der Analysten bleibt skeptisch: Goldman Sachs hebt das Kursziel auf 93 Euro, bleibt bei „Sell“ – der Konsens liegt klar unter dem Kurs von rund 119 Euro. Alle Kursziele, Schätzungen und Szenarien im Überblick.
Auslöser
Was ist bei der Hapag-Lloyd Aktie passiert?
Goldman Sachs hat nach dem Quartalsbericht der Reederei seine Schätzungen für das Gesamtjahr erhöht und daraus das höhere Kursziel von 93 Euro abgeleitet. Gleichzeitig senkt Creuset seine Prognosen ab 2028 leicht, weil er gegen Ende des Jahrzehnts wachsende Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage in der Containerschifffahrt erwartet. Das Votum „Sell“ bleibt bestehen.
Die Studie reiht sich in eine Serie skeptischer Stimmen ein: JPMorgan stuft die Aktie am 12. November weiter mit „Underweight“ (Ziel 90 Euro) ein, UBS führt sie auf „Sell“, Barclays auf „Underweight“. Die Hapag-Lloyd Aktie notiert damit weit über den meisten Kurszielen – eine ungewöhnliche Lage, die erklärt, warum die Frage nach der Hapag-Lloyd Aktienprognose derzeit so häufig gestellt wird.
Wie verdient Hapag-Lloyd sein Geld?
Hapag-Lloyd ist eine der größten Containerreedereien der Welt mit Sitz in Hamburg. Das Geschäft hängt an Frachtraten, Auslastung der Schiffe und Treibstoffkosten. Wegen der Umwege um das Kap der Guten Hoffnung waren die Raten zuletzt hoch; mit der schrittweisen Rückkehr von Asien-Diensten durch den Suezkanal wächst am Markt die Sorge vor freigesetzter Kapazität und sinkenden Raten. Genau dort setzen auch die Skeptiker an.
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose stützen die Hapag-Lloyd Aktie 2026?
Der Konzern hat seine Gewinnziele für 2026 im Verlauf des Jahres angehoben; die Reederei hatte zuvor Verluste befürchtet. Die Konsensschätzungen der Analysten zeigen aber, wie stark der Markt einen Rückgang einpreist: Für 2026 wird ein Gewinn je Aktie von 3,58 Euro erwartet, für 2027 dagegen ein Verlust von 0,64 Euro. Entsprechend schrumpft die erwartete Dividende von 2,06 Euro (2026) auf 0,96 Euro (2027).
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|rund 19,6 Mrd.
|rund 19,0 Mrd.
|EBIT
|rund 959 Mio.
|rund –12 Mio.
|Gewinn je Aktie
|3,58
|–0,64
|Dividende je Aktie
|2,06
|0,96
|Dividendenrendite
|1,52 %
|0,71 %
Konsens von elf Analysten laut FactSet-Erhebung. Währung der Umsatzschätzung nicht ausgewiesen; KGV und Rendite beziehen sich auf einen älteren Kurs von rund 135 Euro.
Quelle: Konsensschätzungen, Stand 24.11.2026
Marktkapitalisierung: rund 21,3 Milliarden Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 159,30 Euro, das Tief bei 109,00 Euro – der Kurs hält sich damit im unteren Drittel dieser Spanne.
Wie lautet die Hapag-Lloyd Aktienprognose der Analysten?
Von elf Analysten raten laut Konsens keiner zum Kauf, vier zum Halten, einer zu „Underweight“ und sechs zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel der zuletzt erfassten fünf Häuser beträgt rund 101 Euro und liegt damit etwa 15 Prozent unter dem Kurs.
Welches Kursziel trauen Analysten der Hapag-Lloyd Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand zum Kurs
|Goldman Sachs (P. Creuset)
|Sell
|93 €
|24.11.2026
|–22 %
|Deutsche Bank Research
|Hold
|125 € (zuvor 117 €)
|02.11.2026
|+5 %
|JPMorgan
|Underweight
|90 €
|12.11.2026
|–25 %
|Barclays
|Underweight
|105 € (zuvor 100 €)
|14.09.2026
|–12 %
|UBS (C. Nedelcu)
|Sell
|105 € (zuvor 102 €)
|17.08.2026
|–12 %
Kurszielangaben Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand zum Xetra-Kurs von 119,50 Euro.
Quelle: Veröffentlichte Analystenstudien der genannten Häuser
Auffällig ist die Streuung: Zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Ziel liegen 44 Euro. Die Kurszielanhebungen der vergangenen Monate zeigen zugleich, dass die Analysten ihre Schätzungen nach oben nachziehen mussten – den Kurs haben sie damit aber nicht eingeholt.
Ist die Hapag-Lloyd Aktie im Branchenvergleich teuer?
Die Bewertung ist schwer zu greifen. Auf Basis des laufenden Gewinns weisen Portale ein KGV von rund 23 aus; auf Basis der Konsensschätzungen 2027 ergibt sich wegen des erwarteten Verlusts kein sinnvolles KGV. Reedereien gelten als zyklisch und werden häufig nicht an Gewinnmultiplikatoren, sondern am Buchwert und an der Dividendenfähigkeit gemessen. Eine Dividendenrendite von zuletzt gut 2,5 Prozent für das laufende Jahr ist für den Sektor typisch, sinkt aber nach den Schätzungen deutlich.
Was sagt die Charttechnik zur Hapag-Lloyd Aktie?
Beschreibend: Der Kurs liegt mit 119,50 Euro knapp über dem 52-Wochen-Tief von 109 Euro und deutlich unter dem Hoch von 159,30 Euro. Das Tagestief am Dienstag lag bei 119,00 Euro, das Tageshoch bei 122,80 Euro. Marken im Bereich um 109 Euro (Jahrestief) und 122 bis 123 Euro (Tageshoch, Vortagsschluss 122,40 Euro) werden von Marktteilnehmern häufig beobachtet.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die Hapag-Lloyd Aktie?
|Szenario
|Argumente Dritter
|Referenz
|Bull
|Frachtraten bleiben wegen Umwegen und Störungen länger hoch, Gewinne übertreffen Schätzungen
|Deutsche Bank hebt Ziel auf 125 €
|Base
|Gewinne 2026 solide, 2027 deutlich schwächer, Dividende sinkt
|Konsens EPS 3,58 € (2026e) / –0,64 € (2027e)
|Bear
|Kapazitätsausweitung und Suez-Rückkehr drücken Raten, Verluste ab 2027
|Goldman 93 €, JPMorgan 90 €
Zusammenfassung der in Studien diskutierten Argumente, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien von Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank, UBS, Barclays
Was sollten Anleger bei der Hapag-Lloyd Aktie jetzt beobachten?
Entscheidend sind die Entwicklung der Frachtraten, der weitere Verlauf der Suez-Rückkehr der Asien-Dienste und Hinweise des Managements zur Kapazität. Ein Termin für die nächsten Quartalszahlen ist nach den vorliegenden Informationen noch nicht verlässlich bestätigt; Termine finden sich im Finanzkalender der Gesellschaft.
FAQ: Hapag-Lloyd Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Hapag-Lloyd Aktienprognose? Goldman Sachs sieht ein Kursziel von 93 Euro bei „Sell“; der Konsens liegt bei rund 101 Euro.
Welches Kursziel hat die Hapag-Lloyd Aktie? Die zuletzt erfassten Ziele reichen von 90 Euro (JPMorgan) bis 125 Euro (Deutsche Bank).
Wie viele Analysten raten zum Kauf der Hapag-Lloyd Aktie? Laut Konsens keiner; vier raten zum Halten, sieben zu Underweight/Verkauf.
Zahlt die Hapag-Lloyd Aktie 2026 eine Dividende? Der Konsens erwartet 2,06 Euro je Aktie für 2026 und 0,96 Euro für 2027.
Was ist die Hapag-Lloyd Aktie 2027 wert? Dazu gibt es keine Aussage von aktiencheck.de; der Konsens erwartet für 2027 einen Verlust je Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von Goldman Sachs (Analyst Patrick Creuset, Sell, Kursziel 93 Euro, 24.11.2026) unverändert wieder; aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen der Quelle: Goldman Sachs Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Kurse: Xetra, 24.11.2026, 17:35 Uhr.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Hapag-Lloyd AG (HLAG): Verkaufen, Kursziel 93,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Analyst Patrick Creuset) vom 24.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 19:45 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 19:45 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Analyst Patrick Creuset).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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