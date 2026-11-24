Wie lautet die aktuelle Hapag-Lloyd Aktienprognose? Goldman Sachs sieht ein Kursziel von 93 Euro bei „Sell“; der Konsens liegt bei rund 101 Euro.

Welches Kursziel hat die Hapag-Lloyd Aktie? Die zuletzt erfassten Ziele reichen von 90 Euro (JPMorgan) bis 125 Euro (Deutsche Bank).

Wie viele Analysten raten zum Kauf der Hapag-Lloyd Aktie? Laut Konsens keiner; vier raten zum Halten, sieben zu Underweight/Verkauf.

Zahlt die Hapag-Lloyd Aktie 2026 eine Dividende? Der Konsens erwartet 2,06 Euro je Aktie für 2026 und 0,96 Euro für 2027.

Was ist die Hapag-Lloyd Aktie 2027 wert? Dazu gibt es keine Aussage von aktiencheck.de; der Konsens erwartet für 2027 einen Verlust je Aktie.