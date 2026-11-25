Die Hapag-Lloyd Aktie erlebt ein bemerkenswertes Comeback-Jahr. Im dritten Quartal steigerte die Hamburger Containerreederei den Umsatz auf knapp 6 Milliarden Euro, das operative Ergebnis schoss von 190 auf 935 Millionen Euro, der Konzerngewinn von 138 auf 860 Millionen Euro. Trotzdem blieben Umsatz und EBIT leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück.
Hapag-Lloyd Aktie: Vom befürchteten Verlust zu fast einer Milliarde Quartalsgewinn – wie lange hält der Frachtraten-Rausch?
Zu Jahresbeginn fürchtete Hapag-Lloyd noch Milliardenverluste, jetzt hebt die Reederei die Prognose zum dritten Mal an. Doch an der Börse überwiegt Skepsis. Was die Hapag-Lloyd Aktie bewegt.
Die Wende
Dritte Prognoseanhebung
Die Wende ist eindrucksvoll: Zu Jahresbeginn hatte Hapag-Lloyd noch einen Verlust von bis zu 1,3 Milliarden Euro befürchtet. Nun rechnet der Vorstand mit einem EBITDA von 4,0 bis 4,4 Milliarden Euro und einem EBIT von 1,7 bis 2,1 Milliarden Euro – die dritte Anhebung in diesem Jahr. Treiber sind deutlich höhere Frachtraten, weil längere Umwege die Transportkapazität verknappen.
Die Warnung
Überkapazitäten am Horizont
An der Börse fiel die Reaktion trotzdem negativ aus: Am Tag der Zahlen verlor die Hapag-Lloyd Aktie rund 3 Prozent. Der Grund liegt in der Zukunft: Für 2028 und 2029 warnt die Branche vor Überkapazitäten durch zahlreiche neue Schiffe. Zudem betont Hapag-Lloyd selbst, dass volatile Frachtraten und geopolitische Risiken die Prognose unsicher machen. Strategisch strebt die Reederei für 2027 die Übernahme des israelischen Konkurrenten ZIM an.
Die Hapag-Lloyd Aktie profitiert von einem Ausnahmejahr bei den Frachtraten. Anleger sollten jedoch im Blick behalten, dass Reedereien zu den zyklischsten Werten überhaupt gehören.
Häufige Fragen zur Hapag-Lloyd Aktie
Wie viel verdiente Hapag-Lloyd im dritten Quartal?
Der Konzerngewinn lag bei 860 Millionen Euro nach 138 Millionen Euro im Vorjahr.
Was erwartet Hapag-Lloyd für 2026?
Ein EBIT von 1,7 bis 2,1 Milliarden Euro.
Welche Übernahme plant Hapag-Lloyd?
Die Reederei strebt für 2027 die Übernahme von ZIM an.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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