Wie viel verdiente Hapag-Lloyd im dritten Quartal?

Der Konzerngewinn lag bei 860 Millionen Euro nach 138 Millionen Euro im Vorjahr.

Was erwartet Hapag-Lloyd für 2026?

Ein EBIT von 1,7 bis 2,1 Milliarden Euro.

Welche Übernahme plant Hapag-Lloyd?

Die Reederei strebt für 2027 die Übernahme von ZIM an.