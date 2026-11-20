Der DAX steht unter Druck: Marktberichte nennen Sorgen um die KI-Branche, Zinssorgen nach hohen deutschen Erzeugerpreisen und einen starken US-Dollar. Hannover Rück gehört zusammen mit Fresenius Medical Care und der Deutschen Telekom zu den Gewinnern des Tages. Der Kurs liegt rund 4 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 303,20 Euro vom 16. November und etwa 13 Prozent über der 200-Tage-Linie.

Ein klarer Einzelauslöser ist nicht belegt. Denkbar ist, dass Anleger vor dem Kapitalmarkttag Positionen aufbauen; ein Beleg dafür liegt nicht vor, es ist eine Einschätzung der Redaktion. Dazu passt, dass die Aktie nach der Abstufung durch ein Analysehaus Anfang November zeitweise mehr als 4 Prozent verloren hatte und sich seither erholt.