Während der DAX am Freitag zum sechsten Mal in Folge nachgibt und mit 24.802,78 Punkten rund 2,6 Prozent schwächer schließt, steigt die Hannover Rück Aktie (ISIN DE0008402215, Ticker HNR1) an der Xetra auf 293,80 Euro; das Plus beträgt 1,73 Prozent gegenüber 288,80 Euro am Vortag. Ein eigener Auslöser des Rückversicherers war nicht erkennbar. Marktberichte ordnen die Stärke als Flucht in defensive Werte ein.
Hannover Rück Aktienanalyse: Plus 1,7 Prozent im DAX-Minus, Gewinnziel von 2,7 Milliarden Euro – was bringt der Kapitalmarkttag am 25. November?
Die Hannover Rück Aktie (ISIN DE0008402215, Ticker HNR1) legt am Xetra-Schlusstag um 1,7 Prozent zu, während der DAX 2,6 Prozent verliert. Die Aktienanalyse beleuchtet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Aktienprognose vor dem Investor Day.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hannover Rück SE
- ISIN
- DE0008402215
- Ticker
- HNR1 (Xetra)
- 52-Wochen-Hoch
- 303,20 EUR (16.11.2026)
- 52-Wochen-Tief
- 225,60 EUR (02.06.2026)
- Nächster Termin
- Kapitalmarkttag am 25.11.2026
Stand: 20.11.2026, Xetra-Schlusskurs 20.11.2026
Damit rückt die Hannover Rück Aktienanalyse fünf Tage vor dem Kapitalmarkttag am 25. November in den Mittelpunkt: Der Konzern hat die Gewinnprognose bestätigt, die Preise in der Rückversicherung geben aber nach. Die zentrale Frage lautet, ob der Rückversicherer dieses Spannungsfeld beim Investor Day auflöst. Dieser Text ordnet die Hannover Rück Aktie ein, ohne Kauf- oder Verkaufsurteil und ohne eigenes Kursziel von aktiencheck.de.
Hannover Rück Aktie aktuell
Was ist bei der Hannover Rück Aktie passiert?
Im schwachen Markt gewinnt ein Versicherer, der kaum an den KI- und Zinssorgen hängt, an Boden.
Der DAX steht unter Druck: Marktberichte nennen Sorgen um die KI-Branche, Zinssorgen nach hohen deutschen Erzeugerpreisen und einen starken US-Dollar. Hannover Rück gehört zusammen mit Fresenius Medical Care und der Deutschen Telekom zu den Gewinnern des Tages. Der Kurs liegt rund 4 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 303,20 Euro vom 16. November und etwa 13 Prozent über der 200-Tage-Linie.
Ein klarer Einzelauslöser ist nicht belegt. Denkbar ist, dass Anleger vor dem Kapitalmarkttag Positionen aufbauen; ein Beleg dafür liegt nicht vor, es ist eine Einschätzung der Redaktion. Dazu passt, dass die Aktie nach der Abstufung durch ein Analysehaus Anfang November zeitweise mehr als 4 Prozent verloren hatte und sich seither erholt.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell hinter der Hannover Rück Aktie?
Hannover Rück ist einer der größten Rückversicherer der Welt. Das Unternehmen übernimmt Risiken von Erstversicherern und arbeitet in zwei Segmenten: der Schaden-Rückversicherung, die den Löwenanteil des Ergebnisses liefert, und der Personen-Rückversicherung (Leben, Kranken). Die Verträge werden vor allem zu den Terminen 1. Januar, 1. April, 1. Juni und 1. Juli erneuert. Das Unternehmen verfügt laut Berichten über Finanzstärke-Ratings von AA- bei S&P und A+ bei A.M. Best.
Das Geld verdient der Konzern auf zwei Wegen: mit dem versicherungstechnischen Ergebnis, also Prämien abzüglich Schäden und Kosten, und mit den Erträgen aus der Kapitalanlage. Für die Hannover Rück Aktie sind daher vor allem die Preise bei den Erneuerungen, die Großschäden und das Zinsniveau entscheidend.
Wie sehen Zahlen und Bewertung in der Hannover Rück Aktienanalyse aus?
|Kennzahl
|9M 2026
|Einordnung
|Versicherungsumsatz brutto
|19,5 Mrd. EUR
|+1,1 % währungsbereinigt
|Konzernergebnis
|2,1 Mrd. EUR
|+6,9 %, 17,42 EUR je Aktie (Vorjahr 16,29)
|Konzernergebnis Q3
|694,7 Mio. EUR
|Konsens 638,4 Mio., Vorjahr 650,8 Mio.
|Schaden-Kostenquote
|83,7 %
|Vorjahr 86,0 %; Q3 84,5 %
|Großschäden
|1,32 Mrd. EUR
|anteiliges Budget 1,79 Mrd.
|Eigenkapitalrendite
|21,1 %
|Vorjahr 22,0 %
Schaden-Kostenquote: je niedriger, desto profitabler. Großschadenbudget 2026: 2,3 Mrd. EUR.
Quelle: Hannover Rück, Quartalsmitteilung vom 09.11.2026, Berichte zur Veröffentlichung
Das Unternehmen bestätigte am 9. November das Gewinnziel für 2026: Das Konzernergebnis soll mindestens 2,7 Milliarden Euro erreichen, nach neun Monaten sind bereits rund 78 Prozent gebucht. Das Prämienwachstum soll im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen, die Schaden-Kostenquote unter 87 Prozent, die Kapitalanlagerendite bei etwa 3,5 Prozent; sie lag zuletzt bei 3,7 Prozent.
Der Haken: Die Preise in der Schaden-Rückversicherung sinken. Laut Berichten lagen die risikoadjustierten Erneuerungspreise zum 1. Januar bei minus 3,2 Prozent, zum 1. April bei minus 3,6 Prozent und zum 1. Juni und 1. Juli bei minus 4,5 Prozent. Einzelne Analysten rechnen für die Erneuerungsrunde 2027 mit weiterem Preisdruck.
|Kennzahl
|Wert
|Anmerkung
|Kurs
|293,80 EUR
|Xetra-Schluss
|KGV 2026e / 2027e
|ca. 12 / ca. 12
|Konsensnäherung
|Dividende 2025
|12,50 EUR
|Auszahlung am 07.05.2026
|Dividende 2026e
|ca. 13,11 EUR
|Schätzung, rund 4,5 % Rendite
|Solvenzquote (Solvency II)
|242 %
|Ende 2025: 256 %
|Marktkapitalisierung
|ca. 35,5 Mrd. EUR
|20.11.2026
KGV und erwartete Dividende sind Näherungen auf Basis der Konsensschätzungen und eigener Rechnung; Solvenzquote laut Berichten per Ende September.
Quelle: Hannover Rück, Börsendaten und Auswertung von Analystenschätzungen, Stand 20.11.2026
Bei einem KGV von rund 12 und einer Dividendenrendite von mehr als 4 Prozent gilt die Hannover Rück Aktie im Branchenvergleich als moderat bewertet. Für einen belastbaren Vergleich mit Munich Re, Swiss Re und SCOR fehlen aktuelle, gleichzeitig erhobene Kennzahlen; er wird deshalb hier nicht beziffert.
Was sagen Analysten zur Hannover Rück Aktienprognose?
|Merkmal
|Wert
|Kaufen
|5
|Halten
|1
|Verkaufen
|2
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 298 EUR
|Spanne der Kursziele
|260 bis 340 EUR
|Abstand Ø-Ziel zum Kurs
|rund +1,5 %
Die Zählung unterscheidet sich je Auswertung (8 bis 10 Häuser). Einzelempfehlungen werden hier nicht weitergegeben.
Quelle: Auswertung von Analystenschätzungen, Stand 20.11.2026
Die Stimmung ist überwiegend positiv, das durchschnittliche Ziel liegt aber nur knapp über dem Kurs. Die Aktie hat den Großteil des Spielraums nach den Quartalszahlen bereits genutzt. Skeptiker begründen ihre Zurückhaltung vor allem mit der Bewertung und mit nachgebenden Preisen; Befürworter verweisen auf den Gewinnsprung und die hohe Kapitalanlagerendite. Das sind Einschätzungen Dritter, kein Rat von aktiencheck.de.
Wie sieht die Charttechnik der Hannover Rück Aktie aus?
Chartlich bleibt der Trend intakt: Der Kurs liegt rund 6 Prozent über der 50-Tage-Linie bei etwa 273 Euro und gut 12 Prozent über der 200-Tage-Linie bei etwa 257 Euro. Das 52-Wochen-Hoch bei 303,20 Euro bildet den nächsten Widerstand, die 50-Tage-Linie zählt als erste Unterstützung. Das ist eine beschreibende Einordnung, keine Handelsempfehlung.
Wie steht es um die Hannover Rück Aktienprognose? Szenarien, die der Markt diskutiert
Eine eigene Kursprognose von aktiencheck.de gibt es nicht. Am Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im positiven Fall bekräftigt das Management beim Investor Day ambitionierte Ziele für 2027 bis 2029, die Aktie nähert sich den oberen Analystenzielen von bis zu 340 Euro. Im neutralen Fall bleibt es bei einer Bestätigung der bekannten Linie; der Kurs bewegt sich zwischen den Gleitenden Durchschnitten und dem Jahreshoch. Im kritischen Fall dämpft die Branche mit weiter sinkenden Preisen die Erwartungen, und Anleger orientieren sich an den niedrigeren Zielen im Bereich von 260 bis 270 Euro. Die Hannover Rück Aktienprognose hängt damit vor allem von Preisen, Großschäden und Zinsen ab.
Was beobachten Anleger bei der Hannover Rück Aktie jetzt?
FAQ: Häufige Fragen zur Hannover Rück Aktie
Warum steigt die Hannover Rück Aktie am 20. November?
Ein eigener Auslöser ist nicht belegt. Marktberichte sehen eine Flucht in defensive Werte im fallenden DAX; möglich ist auch Positionierung vor dem Kapitalmarkttag.
Wie lautet die Hannover Rück Aktienprognose des Unternehmens?
Hannover Rück peilt für 2026 ein Konzernergebnis von mindestens 2,7 Milliarden Euro an und hat das Ziel am 9. November bestätigt.
Was sagen Analysten zur Hannover Rück Aktienanalyse?
Der Konsens ist überwiegend positiv; das Durchschnittsziel liegt bei rund 298 Euro, die Spanne bei 260 bis 340 Euro. Es sind Meinungen Dritter.
Wie hoch ist die Dividende der Hannover Rück Aktie?
Für 2025 zahlte das Unternehmen 12,50 Euro je Aktie. Für 2026 wird nach Schätzungen mit gut 13 Euro gerechnet.
Wann ist der nächste Termin?
Am 25. November 2026 findet der Kapitalmarkttag statt.
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