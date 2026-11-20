Die Hannover Rück Aktie (ISIN: DE0008402215, FSE: HNR1) hat nach den Quartalszahlen vom 9. November einen Lauf bis nahe an das Jahreshoch von 303,20 Euro hingelegt und steht am Freitag bei rund 292 Euro. Die Hannover Rück Aktienprognose der Analysten sieht im Durchschnitt aber nur noch wenig Luft: Das mittlere Kursziel liegt je nach Datenbasis zwischen rund 293 und 298 Euro.
Hannover Rück Aktie Prognose: Kursziele von 260 bis 340 Euro - Wie viel Luft bleibt nach der Zahlen-Rally?
Die Hannover Rück Aktie notiert nahe 292 Euro und damit dicht am Konsens-Kursziel von rund 293 bis 298 Euro. Die Hannover Rück Aktienprognose der Analysten reicht von 260 bis 340 Euro. Zahlen, Gewinnziel, Kursziele und Szenarien im Überblick.
Hannover Rück Aktienprognose
Wie lautet die Hannover Rück Aktienprognose der Analysten – und wie viel Potenzial bleibt?
Der Rückversicherer gehört zu den meistgesuchten DAX-Werten dieser Tage. Der Grund ist ein Gegensatz, den auch die Analysten nicht auflösen: Das Unternehmen hat die Erwartungen im dritten Quartal klar übertroffen und das Gewinnziel für 2026 bestätigt, doch sinkende Preise in der Rückversicherung und eine nach Konsens bereits hohe Bewertung stehen weiteren Kurssprüngen im Weg. Dieser Beitrag zeigt, was hinter der Hannover Rück Aktie Prognose steckt, welche Häuser welches Kursziel nennen und welche Szenarien Analysten und Markt diskutieren. Ein eigenes Kursziel gibt aktiencheck.de nicht ab.
Was ist bei der Hannover Rück Aktie passiert?
Am 9. November hat Hannover Rück die Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt. Der Konzerngewinn stieg um 6,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, allein im dritten Quartal lagen es 694,7 Millionen Euro nach einem Marktkonsens von rund 638 Millionen Euro. Seither haben mehrere Häuser ihre Kursziele angehoben, die Aktie hat bis zum 16. November ein Jahreshoch bei 303,20 Euro erreicht. Am Freitag steht sie nach einem Schlusskurs von 288,80 Euro am Vortag bei rund 292 Euro im Plus und gehört zu den stärkeren DAX-Werten.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Hannover Rück?
Hannover Rück ist einer der größten Rückversicherer der Welt. Das Unternehmen versichert Erstversicherer gegen große Schäden, etwa Naturkatastrophen, und übernimmt im Segment Personen-Rückversicherung Risiken aus Leben und Gesundheit. Ein wichtiger Gewinnbringer ist zudem das Kapitalanlageergebnis, denn die Prämien werden bis zur Schadenszahlung angelegt. Die Branche lebt vom Preiszyklus: Steigen die Prämien, wachsen die Margen, fallen sie, kommt das Geschäft unter Druck. Aktuell geben die Preise bei den Erneuerungen leicht nach.
Welche Zahlen und welche Prognose hat Hannover Rück vorgelegt?
Der Versicherungsumsatz lag nach neun Monaten bei 19,5 Milliarden Euro (Vorjahr 19,7 Milliarden Euro), im dritten Quartal stieg er um 3,5 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte nach neun Monaten 2,9 Milliarden Euro, ein Plus von 16,5 Prozent. Die Schaden-Combined-Ratio lag bei 83,7 Prozent nach 86,0 Prozent im Vorjahr, also deutlich unter dem Jahresziel von 87 Prozent. Das Kapitalanlageergebnis stieg um rund 40 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, die Rendite betrug 3,7 Prozent. Weniger erfreulich: Die Solvenzquote sank auf 242 Prozent nach 256 Prozent Ende 2025, und bei der Erneuerung zum 1. Juli gingen die Preise um bis zu 4,5 Prozent zurück.
Für 2026 bestätigt das Management einen Konzerngewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro. Nach neun Monaten sind damit bereits rund 78 Prozent dieses Ziels erreicht. Weil die Großschäden deutlich unter dem Budget lagen, gilt das Ziel am Markt als konservativ. Ein Gewinnziel für 2027 hat das Unternehmen bisher nicht genannt, der Termin der Jahreszahlen ist der 11. März 2027, die Erneuerungsrunde 2027 wird am 4. Februar 2027 vorgestellt.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|26,8 Mrd. €
|27,9 Mrd. €
|29,1 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|22,95 €
|23,91 €
|25,07 €
|Dividende je Aktie
|13,11 €
|13,66 €
|14,20 €
|KGV
|12,4
|11,9
|11,4
|Dividendenrendite
|4,6%
|4,8%
|5,0%
Konsens der Analysten, Kurs rund 292 Euro. Dividende für 2025: 12,50 Euro, gezahlt im Mai 2026.
Quelle: Analystenschätzungen, Unternehmensangaben
Welches Kursziel trauen Analysten der Hannover Rück Aktie zu?
Die Stimmen sind gemischt, aber mehrheitlich positiv. Von den acht zuletzt erfassten Analysen lauten fünf auf „Buy“, eine auf „Hold“ und zwei auf „Sell“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 298,29 Euro, gut zweieinhalb Prozent über dem Kurs. Eine breitere Datenbasis mit 19 Analysten kommt auf ein mittleres Ziel von 293 Euro bei einer Spanne von 260 bis 340 Euro. Die Hannover Rück Aktienprognose lässt damit im Schnitt kaum noch Potenzial erkennen, die optimistischsten Häuser sehen aber rund 16 Prozent mehr.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Berenberg
|Buy
|340 € (zuvor 330 €)
|10.11.2026
|Analystenstudie
|LBBW
|Kaufen
|340 €
|09.11.2026
|Analystenstudie
|Jefferies
|Buy
|325 € (bestätigt)
|09.11.2026
|Analystenstudie
|DZ Bank
|Kaufen
|326 € (zuvor 314 €)
|10.11.2026
|Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Buy
|307 € (zuvor 304 €)
|10.11.2026
|Analystenstudie
|UBS
|Buy
|295 €
|10.11.2026
|Analystenstudie
|RBC
|Sector Perform
|280 € (unverändert)
|09./10.11.2026
|Analystenstudie
|ODDO BHF
|Outperform
|280 €
|10.11.2026
|Analystenstudie
|Barclays
|Underweight
|271 € (zuvor 251 €)
|17.11.2026
|Analystenstudie
|JPMorgan
|Underweight (zuvor Neutral)
|270 € (unverändert)
|06.11.2026, bestätigt 09.11.
|Analystenstudie
Kursziele und Ratings geben die Einschätzung der genannten Häuser wieder, nicht die von aktiencheck.de. Datumsangaben nach den Studienmeldungen; teils fehlt das Altziel.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Ist die Hannover Rück Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von rund 12 für 2026 und knapp 12 für 2027 sowie einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von etwa 2,5 (eigene Rechnung) ist die Hannover Rück Aktie nicht billig, aber auch nicht teuer. Der Konkurrent Munich Re kommt auf ein erwartetes KGV von rund 11 für 2026, das durchschnittliche Kursziel der Analysten dort liegt bei rund 578 Euro. Hannover Rück bietet dafür die höhere Dividendenrendite von rund 4,6 Prozent für 2026. Kritiker wie Barclays und JPMorgan verweisen darauf, dass sinkende Prämien bei hoher Bewertung wenig Spielraum für Enttäuschungen lassen.
Was sagt der Chart zur Hannover Rück Aktie?
Der Chart zeigt einen intakten Aufwärtstrend: Der Kurs liegt klar über der 50-Tage-Linie von rund 268 Euro und der 200-Tage-Linie von rund 255 Euro (Stand 12. November). Als Widerstand wird die Zone um 302 Euro genannt, wo eine Kurslücke offen ist, darüber 325 und 345 Euro. Unterstützung liegt nach diesen Angaben bei 291,5 bis 292 Euro, bei 288,7 und 284,4 Euro, tiefere Marken bei rund 268 Euro. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 225,60 Euro (2. Juni). Das Hoch vom 16. November bei 303,20 Euro bleibt die Marke, auf die Anleger schauen.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie werden die Szenarien der Hannover Rück Aktie diskutiert?
|Szenario
|Annahmen laut Analysten und Markt
|Kursziele Dritter
|Bull
|Wenige Großschäden, Gewinn deutlich über 2,7 Mrd. €, stabile Preise bei der Erneuerung, hohe Dividende
|325-340 € (u.a. Berenberg, LBBW, Jefferies)
|Base
|Gewinnziel wird erreicht, Preise geben nur leicht nach, Bewertung bleibt stabil
|295-326 € (u.a. UBS, Goldman Sachs, DZ Bank)
|Bear
|Preise fallen stärker, Großschäden steigen, Solvenz und Wachstum enttäuschen
|270-280 € (u.a. Barclays, JPMorgan, RBC)
Die Szenarien geben Argumente Dritter wieder. Sie sind weder ein Kursziel noch eine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien, Unternehmensangaben
Was beobachten Anleger bei der Hannover Rück Aktie jetzt?
Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2027: Wie stark fallen die Prämien? Das Ergebnis stellt der Konzern am 4. Februar 2027 vor.
Großschäden bis Jahresende: Das Großschadenbudget wurde in den ersten neun Monaten kaum ausgeschöpft.
Kursziel-Änderungen: Nach der Zahlen-Rally könnten weitere Häuser ihre Einstufung überprüfen.
Jahreszahlen am 11. März 2027 mit einem möglichen Gewinnziel für 2027.
Häufige Fragen zur Hannover Rück Aktie Prognose
Wie lautet die Hannover Rück Aktienprognose der Analysten?
Von acht zuletzt erfassten Analysen lauten fünf auf „Buy“, eine auf „Hold“ und zwei auf „Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenbasis bei 293 bis 298 Euro.
Welches Kursziel hat die Hannover Rück Aktie 2026 und 2027?
Die genannten Ziele gelten meist für zwölf Monate. Die Spanne reicht von 260 Euro bis 340 Euro (Berenberg und LBBW).
Welche Prognose hat Hannover Rück für 2026?
Das Unternehmen erwartet einen Konzerngewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro, das Ziel wurde am 9. November bestätigt.
Wie hoch ist die Dividende der Hannover Rück Aktie?
Für 2025 wurden 12,50 Euro je Aktie gezahlt. Analysten erwarten für 2026 rund 13,11 Euro, das entspricht einer Rendite von rund 4,6 Prozent.
Wann legt Hannover Rück die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen für 2026 erscheinen am 11. März 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag genannten Kursziele und Ratings stammen von den jeweils genannten Analystenhäusern (u. a. Berenberg, LBBW, Jefferies, DZ Bank, Goldman Sachs, UBS, RBC, ODDO BHF, Barclays, JPMorgan). aktiencheck.de gibt sie ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte finden Sie unter anderem bei Berenberg, Goldman Sachs, UBS, DZ Bank, Barclays und JPMorgan.
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