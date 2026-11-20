Der Versicherungsumsatz lag nach neun Monaten bei 19,5 Milliarden Euro (Vorjahr 19,7 Milliarden Euro), im dritten Quartal stieg er um 3,5 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte nach neun Monaten 2,9 Milliarden Euro, ein Plus von 16,5 Prozent. Die Schaden-Combined-Ratio lag bei 83,7 Prozent nach 86,0 Prozent im Vorjahr, also deutlich unter dem Jahresziel von 87 Prozent. Das Kapitalanlageergebnis stieg um rund 40 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, die Rendite betrug 3,7 Prozent. Weniger erfreulich: Die Solvenzquote sank auf 242 Prozent nach 256 Prozent Ende 2025, und bei der Erneuerung zum 1. Juli gingen die Preise um bis zu 4,5 Prozent zurück.

Für 2026 bestätigt das Management einen Konzerngewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro. Nach neun Monaten sind damit bereits rund 78 Prozent dieses Ziels erreicht. Weil die Großschäden deutlich unter dem Budget lagen, gilt das Ziel am Markt als konservativ. Ein Gewinnziel für 2027 hat das Unternehmen bisher nicht genannt, der Termin der Jahreszahlen ist der 11. März 2027, die Erneuerungsrunde 2027 wird am 4. Februar 2027 vorgestellt.