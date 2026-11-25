Das KGV liegt bei 12,76 (aktiencheck.de, 20. November), die Dividendenrendite bei 4,25% auf Basis von 12,50 EUR je Aktie in den letzten zwölf Monaten, erwartet werden für 2026 etwa 4,6%. Auf das Gewinnziel 2027 gerechnet liegt das KGV bei rund 12. Auf Zwölfmonatssicht steht ein Plus von gut 15%. Am 20. November schloss die Hannover Rück Aktie bei 293,80 EUR (+1,73%). Nach den Neunmonatszahlen war sie zunächst unter 290 EUR gefallen und hatte sich bis zum Wochenende auf 299,60 EUR erholt. Charttechnisch bilden 290 EUR die Unterstützung und 300 EUR den Widerstand.