Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, FSE: HNR1) hat auf dem heutigen Investorentag die Strategie für 2027 bis 2029 vorgestellt und für 2027 einen Konzerngewinn von mindestens 2,9 Mrd. EUR in Aussicht gestellt, rund 200 Mio. EUR mehr als das Ziel für 2026. Laut dpa-AFX liegt das sogar über dem, was Analysten im Schnitt erwartet hatten. Die Hannover Rück Aktie Prognose bleibt dennoch umstritten, denn die Analysten sind wegen fallender Rückversicherungspreise gespalten.
Hannover Rück Aktie Prognose: Gewinnziel von 2,9 Mrd. Euro für 2027 - Reicht das gegen den Preisdruck?
Hannover Rück peilt für 2027 mindestens 2,9 Mrd. Euro Nettogewinn an und stellt die Strategie bis 2029 vor. Die Hannover Rück Aktie Prognose: Was hinter den Zielen steckt, warum Analysten gespalten sind und wie Bewertung und Chartbild der Hannover-Rück-Aktie aussehen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hannover Rück SE
- Sitz
- Hannover
- Branche
- Rückversicherung (laut dpa-AFX drittgrößter der Welt)
- Börse / Ticker
- Xetra, HNR1 (DAX)
- ISIN / WKN
- DE0008402215 / 840221
- CEO
- Clemens Jungsthöfel
- CFO
- Christian Hermelingmeier
- Hauptaktionär
- Talanx (gut die Hälfte der Aktien)
- Schlusskurs 20.11.2026
- 293,80 EUR
Stand: 25.11.2026, Kurs: Schluss Xetra am 20.11.2026
Der Investorentag
Die Ziele für 2027
|Kennzahl
|2026
|2027
|Nettokonzerngewinn
|mind. 2,7 Mrd. EUR
|mind. 2,9 Mrd. EUR
|Großschadenbudget
|2,3 Mrd. EUR
|2,5 Mrd. EUR
|Schaden-Kosten-Quote
|rund 87%
|unter 85%
|Kapitalanlagerendite
|-
|rund 3,8%
|Bruttoumsatz Schaden-Rückversicherung
|-
|währungsbereinigt niedrig einstellig
Die Prognose 2027 steht unter dem Vorbehalt, dass die Großschäden das Budget nicht wesentlich übersteigen.
Quelle: Hannover Rück (EQS-News, 25.11.2026), Dow Jones, dpa-AFX
Für den Strategiezyklus 2027 bis 2029 nennt Hannover Rück ein EBIT-Wachstum von im Schnitt mindestens 5% pro Jahr und eine Eigenkapitalrendite von mindestens 18% jedes Jahr. Der Nettogewinn soll ab 2028 wegen der Körperschaftsteuerreform stärker wachsen als das EBIT. Die Dividendenpolitik bleibt unverändert: rund 55% des Nettogewinns, mindestens auf Vorjahresniveau. Die Ziele des Zyklus 2024 bis 2026 seien erreicht oder übertroffen. CEO Clemens Jungsthöfel verweist auf das schlanke, diversifizierte Geschäftsmodell, mit dem man auch für ein herausforderndes Marktumfeld gut aufgestellt sei.
Die Zahlen
Neun Monate 2026: solide, aber ohne Überraschung
Nach neun Monaten stand ein Nettogewinn von 2,1 Mrd. EUR (+6,9%) in den Büchern, das Ergebnis je Aktie lag bei 17,42 EUR (Vorjahr: 16,29 EUR). Das Rückversicherungsgeschäft setzte 19,5 Mrd. EUR um (währungsbereinigt +1%), die Schaden-Kosten-Quote lag bei 83,7%. Die Großschäden beliefen sich auf 1,316 Mrd. EUR bei einem anteiligen Budget von 1,7865 Mrd. EUR, die Solvency-II-Quote auf 242%. Das Jahresziel von mindestens 2,7 Mrd. EUR bestätigte Hannover Rück (2025: 2,64 Mrd. EUR). Laut Reuters sagte Finanzchef Christian Hermelingmeier, der Jahresgewinn dürfte nicht deutlich darüber liegen, Überschüsse würden eher in Reserven fließen.
Die Analysten
Hannover Rück Aktie: Zwischen Kaufen und Untergewichten
Hannover Rück: Kursziele der Analysten (Stand der jeweiligen Studie)
EUR
Kursziele aus verschiedenen Studien zwischen 6. und 20. November 2026. Ratings: Berenberg Buy, Goldman Buy, Barclays Underweight, JPMorgan Underweight, Bank of America Underperform.
Quelle: Berenberg, Goldman Sachs, Jefferies, Barclays, JPMorgan, Bank of America
Daten als Tabelle
|Haus
|Kursziel
|Jefferies
|360
|Berenberg
|340
|Goldman Sachs
|307
|Barclays
|271
|JPMorgan
|270
|Bank of America
|260
Die Spannen sind groß: Jefferies sieht die Aktie bei 360 EUR, Berenberg (Buy) bei 340 EUR, Goldman Sachs (Buy) bei 307 EUR. Barclays (Underweight, 271 EUR), JPMorgan (Underweight, 270 EUR) und Bank of America (Underperform, 260 EUR) sind skeptisch. JPMorgan stufte am 6. November von Neutral auf Underweight ab, wegen Preisdruck bei den Erneuerungen 2027 und hoher Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Quelle bei rund 284 bis 298 EUR. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, die aktiencheck.de nicht übernimmt.
Der Kern des Streits ist der weiche Markt: Vorstandschef Jungsthöfel erwartet zum 1. Januar leicht sinkende Preise, will die übrigen Konditionen aber überwiegend stabil halten. Hannover Rück hat zuletzt ihr Geschäft ausgebaut, während Wettbewerber zurückfuhren.
Bewertung und Chart
Hannover Rück Aktie: Dividende und Charts
Das KGV liegt bei 12,76 (aktiencheck.de, 20. November), die Dividendenrendite bei 4,25% auf Basis von 12,50 EUR je Aktie in den letzten zwölf Monaten, erwartet werden für 2026 etwa 4,6%. Auf das Gewinnziel 2027 gerechnet liegt das KGV bei rund 12. Auf Zwölfmonatssicht steht ein Plus von gut 15%. Am 20. November schloss die Hannover Rück Aktie bei 293,80 EUR (+1,73%). Nach den Neunmonatszahlen war sie zunächst unter 290 EUR gefallen und hatte sich bis zum Wochenende auf 299,60 EUR erholt. Charttechnisch bilden 290 EUR die Unterstützung und 300 EUR den Widerstand.
Die Prognose
Hannover Rück Aktie Prognose: drei Szenarien
Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig: Reaktion auf den Investorentag
Das Ziel liegt über den Erwartungen, die Hannover Rück Aktie könnte die Zone um 300 EUR zurückerobern. Entscheidend sind die Analystenreaktionen und die Erneuerungsrunde zum 1. Januar.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Preise gegen Kosten
Gelingt es, die Marge trotz sinkender Preise zu halten, stützt das die Gewinnziele. Bleibt der Großschadenverlauf günstig, hat das Unternehmen Puffer für Reserven.
Langfristig (2027 bis 2029): Der Strategiezyklus
Die Hannover Rück Aktie Prognose hängt daran, ob EBIT-Wachstum von 5% pro Jahr und mindestens 18% Eigenkapitalrendite erreicht werden. Die Körperschaftsteuerreform ab 2028 kann dem Nettogewinn zusätzlichen Schub geben.
Häufige Fragen zur Hannover Rück Aktie
Welches Gewinnziel hat Hannover Rück für 2027? Mindestens 2,9 Mrd. EUR Konzerngewinn, rund 200 Mio. EUR mehr als das Ziel für 2026.
Wie hoch ist die Dividende? Die Politik bleibt unverändert: rund 55% des Nettogewinns, mindestens auf Vorjahresniveau. Zuletzt lag die Rendite bei 4,25%.
Warum sind Analysten gespalten? Wegen fallender Rückversicherungspreise: Berenberg, Goldman und Jefferies raten zum Kauf, Barclays, JPMorgan und Bank of America sind skeptisch.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Der Termin ist in den Quellen nicht belegt.
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