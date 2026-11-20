Der Rückversicherer habe seinen Gewinn nach neun Monaten um knapp 7 Prozent auf 2,1 Mrd. Euro gesteigert. Rückenwind habe das Unternehmen dabei von einer bislang vergleichsweise glimpflichen Hurrikan-Saison erhalten. Für Naturkatastrophen und andere Großschäden habe der Konzern deutlich weniger aufwenden als ursprünglich budgetiert müssen. Von Euphorie sei an der Börse dennoch keine Spur gewesen. Zur Enttäuschung vieler Anleger habe das Management lediglich das Gewinnziel von mindestens 2,7 Mrd. Euro für das Gesamtjahr bestätigt. CEO Clemens Jungsthöfel wolle die günstige Schadensentwicklung nicht vorschnell in höhere Gewinnziele ummünzen, sondern zusätzliche Reserven aufbauen. Auch das Umfeld sei nicht mehr ganz so günstig. „Wir kommen von einer sehr starken Ausgangslage“, habe CFO Christian Hermelingmeier gesagt. Jetzt gebe es einen stärkeren Wettbewerb. Experten würden zum kommenden Jahreswechsel weitere Preisrückgänge erwarten. Nach der kräftigen Rally im Vorfeld der Zahlen sei die Aktie damit etwas aus dem Tritt geraten. (Ausgabe 46/2026)