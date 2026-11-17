Gutes Jahr, vorsichtiges Votum: Barclays-Analystin Claudia Gaspari bestätigt für die Hannover-Rück-Aktie das Rating „Underweight“ und hebt das Kursziel von 251 auf 271 Euro. Zum Kurs von 294,60 Euro zum Zeitpunkt der Analyse liegt das Ziel rund 8 Prozent darunter.
Hannover-Rück-Aktie: Barclays bleibt skeptisch – Ziel 271 Euro unter dem Kurs
Barclays-Analystin Claudia Gaspari bestätigt „Underweight“ für die Hannover-Rück-Aktie und hebt das Kursziel von 251 auf 271 Euro. Die Branche hält sie für zu hoch bewertet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hannover Rück SE
- Handelssymbol
- HNR1 (Xetra)
- Analyst
- Claudia Gaspari
- Bank
- Barclays
- Rating
- Underweight (bestätigt, Ziel angehoben)
- Kursziel
- 271 Euro (zuvor 251 Euro)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Barclays zur Hannover-Rück-Aktie
Kursstärke ging zu weit – Gaspari bleibt bei Underweight
Claudia Gaspari blickt in einem Sektorkommentar auf die europäischen Versicherer.
Selbst Seelenfrieden habe seinen Preis, schrieb Gaspari in einem Sektorkommentar. Die Versicherer böten zwar defensive Qualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit und Bilanzstärke. Die Kursstärke habe die Branche angesichts schwächelnder Fundamentaldaten aber zu weit getrieben.
Die Analystin rät daher, den Sektor unterzugewichten. Ihre bevorzugten Werte sind Prudential und Hiscox. Am kritischsten sieht sie Generali, deren Bewertung aus ihrer Sicht eine nicht gerechtfertigte Prämie für Übernahmefantasie enthält.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analystin Claudia Gaspari zu lesen ist:
Mehr Gewinn
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzerngewinn um 6,9 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro.
Wenig Großschäden
Die Großschäden lagen mit 1,316 Milliarden Euro deutlich unter dem Budget.
Prognose bestätigt
Für 2026 peilt der Rückversicherer mindestens 2,7 Milliarden Euro Gewinn an.
Leichter Umsatzrückgang
Der Rückversicherungsumsatz sank leicht auf 19,5 Milliarden Euro.
Preise unter Druck
Die Hannover Rück wächst nach eigenen Angaben in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 83,7 Prozent.
Eine unternehmensspezifische Begründung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Bank PLC, Analystin Claudia Gaspari. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Underweight“ und das Kursziel von 271 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Hannover Rück SE (HNR1): Verkaufen, Kursziel 271,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Claudia Gaspari, Aktienanalystin, Barclays Bank PLC vom 16.11.2026, 21:06 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Claudia Gaspari, Aktienanalystin, Barclays Bank PLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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