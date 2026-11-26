Vier Handelstage, vier Mal das Tageslimit: Die Hangzhou Jiebai Aktie (Handelssymbol Shanghai: 600814) stieg am Donnerstag um 10,06 Prozent auf 9,19 Yuan und steht damit erneut unter den SSE Composite Gewinnern des Tages. Seit dem Start der Serie am 23. November hat der Kaufhausbetreiber aus Hangzhou rund 46 Prozent an Wert gewonnen. Der SSE Composite selbst kam mit 3.476,88 Punkten kaum vom Fleck.
Hangzhou Jiebai Aktie SSE Composite Gewinner: Vierter Kurssprung ans Limit in Folge – und das Unternehmen warnt selbst
Die Hangzhou Jiebai Aktie ist erneut SSE Composite Gewinner des Tages: plus 10,06 Prozent auf 9,19 Yuan, das vierte Tageslimit in Folge. Der Kaufhausbetreiber aus Hangzhou hat in vier Handelstagen rund 46 Prozent gewonnen. Das Management warnt vor einem schnellen Rückschlag. Die Analyse zeigt, was hinter dem Kursgewinn steckt.
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Die Gründe
Chinas Kaufhäuser sind plötzlich wieder gefragt
Die Hangzhou Jiebai Aktie führt eine Rally im chinesischen Einzelhandel an. Schon am Mittwoch hatten zahlreiche Kaufhauswerte das Tageslimit erreicht, am Donnerstag folgten unter anderem Zhuhai Zhumian Group (Handelssymbol Shanghai: 600185), Shanghai New World und Nanjing Central Emporium. Der Branchenindex für den Einzelhandel legte um 1,03 Prozent zu. Chinesische Marktbeobachter nennen neben der Branchenstimmung die Modernisierung des Flaggschiffs Hangzhou Tower als Argument. Für die ersten neun Monate meldete das Unternehmen einen Umsatz von 1,23 Milliarden Yuan.
Branchenrally
Anleger schichten in Konsumwerte um, während viele Technologieaktien korrigieren.
Staatliches Unternehmen aus Zhejiang
Die Aktie zählt zu den Werten, bei denen Anleger auf Reformen im Staatssektor der Provinz setzen.
Sog der Serie
Aktien mit mehreren Limit-Tagen in Folge ziehen in China gezielt kurzfristig orientiertes Geld an.
Einordnung
Das Management tritt auf die Bremse
Bemerkenswert ist, wie deutlich das Unternehmen selbst vor dem eigenen Kurs warnt. Nach dem zweiten Limit-Tag meldete es eine ungewöhnliche Kursbewegung, nach dem dritten folgte am Mittwochabend ein gesonderter Risikohinweis: Der Kurs schwanke stark, der Handelsumsatz habe deutlich zugenommen, und es bestehe die Gefahr, dass die Aktie nach dem schnellen Anstieg rasch wieder falle. Die Bewertung liege bereits über dem Durchschnitt der Branche.
Häufige Fragen zur Hangzhou Jiebai Aktie
Warum ist die Hangzhou Jiebai Aktie heute SSE Composite Gewinner?
Sie stieg um 10,06 Prozent auf 9,19 Yuan und erreichte zum vierten Mal in Folge das Tageslimit. Getragen wird der Kursgewinn von einer Rally chinesischer Einzelhandelswerte.
Was macht Hangzhou Jiebai?
Das Unternehmen betreibt Kaufhäuser und Einkaufszentren in Hangzhou, darunter das Luxuskaufhaus Hangzhou Tower.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 600814.
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