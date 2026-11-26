Bemerkenswert ist, wie deutlich das Unternehmen selbst vor dem eigenen Kurs warnt. Nach dem zweiten Limit-Tag meldete es eine ungewöhnliche Kursbewegung, nach dem dritten folgte am Mittwochabend ein gesonderter Risikohinweis: Der Kurs schwanke stark, der Handelsumsatz habe deutlich zugenommen, und es bestehe die Gefahr, dass die Aktie nach dem schnellen Anstieg rasch wieder falle. Die Bewertung liege bereits über dem Durchschnitt der Branche.